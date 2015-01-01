Eine Reise zur griechischen Orakelstätte Delphi

Eine Reise nach Delphi führt zu einem der berühmtesten Orte der Antike. Hoch am Parnass gelegen, verbindet die Orakelstätte beeindruckende Ruinen, spektakuläre Landschaften, griechische Tradition.

Wer das antike Griechenland verstehen möchte, sollte eine Reise zur berühmten Orakelstätte Delphi unternehmen. Hoch an den Hängen des Parnass-Gebirges gelegen, galt der Ort in der Antike als „Nabel der Welt“. Hier befragten Könige, Feldherren und einfache Bürger das Orakel des Gottes Apollon, um Rat für wichtige Entscheidungen zu erhalten. Noch heute zieht Delphi Besucher aus aller Welt an – nicht nur wegen seiner beeindruckenden Ruinen, sondern auch wegen der spektakulären Landschaft.

Der ideale Ausgangspunkt für diese Reise ist Athen. Von der griechischen Hauptstadt aus erreicht man Delphi in etwa zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder dem Bus. Schon die Fahrt ist ein Erlebnis: Die Straße führt zunächst entlang des Golfs von Korinth, vorbei an kleinen Küstenorten und weiten Olivenhainen. Besonders eindrucksvoll ist die Ebene von Amfissa, in der sich einer der größten zusammenhängenden Olivenhaine Griechenlands erstreckt.

Viele Reisende entscheiden sich dafür, in der kleinen Bergstadt Arachova zu übernachten, nur wenige Kilometer von Delphi entfernt. Der charmante Ort gilt als einer der schönsten Bergorte Griechenlands. Seine steinernen Häuser mit roten Ziegeldächern schmiegen sich an den Hang, enge Gassen laden zum Bummeln ein, und in den Tavernen werden regionale Spezialitäten serviert. Besonders bekannt ist Arachova für seinen würzigen Käse Formaela sowie für handgewebte Teppiche und traditionelle Textilien.

Ein Spaziergang durch den Ort lohnt sich: Vom zentralen Platz aus hat man einen herrlichen Blick auf das Tal und die umliegenden Berge des Parnass. Cafés und kleine Geschäfte prägen das lebendige Ortsbild, und am Abend sorgen die Tavernen mit regionaler Küche für eine besonders gemütliche Atmosphäre.

Am nächsten Morgen geht es weiter zur eigentlichen Orakelstätte Delphi. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen der Apollon-Tempel, in dem einst die Priesterin Pythia ihre Weissagungen verkündete, das antike Theater und das Stadion oberhalb der Anlage. Ein Besuch des Archäologischen Museums rundet die Besichtigung ab: Hier sind bedeutende Funde ausgestellt, darunter die berühmte Bronzestatue des Wagenlenkers von Delphi.

Eine Reise nach Delphi verbindet Geschichte, Kultur und Natur auf einzigartige Weise. Wer den Ort besucht, spürt schnell, warum er schon in der Antike als einer der heiligsten Plätze Griechenlands galt. Nähere Informationen zu diesem Reiseziel kann man auch dem eBook „Griechenland – Faszination einer Reise“ entnehmen (https://www.hugendubel.de/de/ebook_epub/frank_walter-griechenland_faszination_einer_reise-52219416-produkt-details.html)

