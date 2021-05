Eine schnelle und unverbindliche Baufinanzierung mit den Profis

Frank Wenzel bietet ein Beratungsgespräch, hilft den Kunden schnell und effizient bei der Verwirklichung ihres Traums und führt sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Berlin im April 2021 – Ohne Bremsspuren setzt freier Baufinanzier Frank Wenzel seinen Erfolgskurs fort und bringt mit seinen Finanzdienstleistungen ein aktuelles Angebot auf den Markt. Zielsetzung ist es, dabei stets die passende Finanzlösung für das Projekt der Kunden zu finden, sodass sie sich entspannt zurücklehnen und sich reibungslos ihren Wunsch erfüllen können. Frank Wenzel bietet ein Beratungsgespräch, hilft den Kunden schnell und effizient bei der Verwirklichung ihres Traums und führt sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Mehr über Finanzdienstleistungen von WENZEL PFS GmbH jetzt im Internet unter: https://wenzel-hypotheken.de

Im Bereich Finanzdienstleistungen ist WENZEL PFS GmbH bekannt als ein führenden und richtungsweisendes Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung auf das Kerngeschäft. Frank Wenzel ist seit mehr 15 Jahren als unabhängiger und freier Baufinanzier tätig. In diesen Jahren hat er reichlich Erfahrungen gesammelt und zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Dabei hat er mehr als 350 Kunden in Berlin und Leipzig zum Traum von der eigenen Immobilie verholfen, indem er sie bei der Baufinanzierung unterstützt hat. Mit WENZEL PFS GmbH verringern die Kunden ihr Risiko einer Kreditablehnung sowie können sich ebenfalls über schnelle Zusagen und einen Ansprechpartner vor Ort fragen. Das Angebot von WENZEL PFS GmbH besticht auch dadurch, dass die relevanten Unterlagen fehlerfrei eingereicht werden, sodass ein reibungsloser Ablauf begonnen werden kann: https://wenzel-hypotheken.de

Die Vorteile vom Angebot von WENZEL PFS GmbH liegen auf der Hand: die Kunden werden Schritt für Schritt durch den Prozess begleitet, bis sie die richtige Finanzierung für ihr Projekt haben. Die Kunden bekommen mit dem Angebot von WENZEL PFS GmbH Zuverlässigkeit, Produktivität, das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung, denn die eigenen Finanzen sind ein sehr persönliches Thema, das man nicht mit jedem besprechen kann. Umso wichtiger ist es einen passenden Ansprechpartner zu finden mit dem man gemeinsam die eigenen Ziele verwirklichen kann.

Der Geschäftsführer von WENZEL PFS GmbH Frank Wenzel ist sicher, dass sein Unternehmen weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: „Wir treffen mit unserem Angebot die Kundennachfrage nahezu punktgenau und konnten ausserdem eine Reihe massgeblicher und innovativer Akzente setzen. Unser Ziel ist es ein Projekt des Kunden zu verwirklichen und aus einer Idee eine fertige Finanzierung zu machen, mit der sich die Kunden ihren Wunsch erfüllen können.

Meine zukünftigen Kunden können auf eine gleichbleibend hohe Qualität in puncto Wissensvermittlung und Einsatz für den Kunden durch mich verlassen.“ Am Hauptsitz in Berlin werden permanent neue und zukunftsweisende Finanzdienstleistungen entwickelt.

Frank Wenzel ist ein unabhängiger und freier Baufinanzierer mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Er hat über 350 Kunden aus Berlin und Leipzig dabei begleitet, ihre Wunschimmobilie zu finanzieren und sie Schritt für Schritt durch das komplexe Thema Baufinanzierung erfolgreich geführt. Schritt für Schritt führt Frank Wenzel einfach und schnell zur verbindlichen Finanzierungszusage: Planungssicherheit für das weitere Vorgehen,fehlerfreie Beantragung mit den relevanten Angaben und den richtigen Unterlagen, keine lästigen Nachfragen, geringes Risiko einer Kreditablehnung, schnelle Zusagen, ein Ansprechpartner vor Ort.

Pressekontakt:

WENZEL Property Financial Services GmbH

Herr Frank Wenzel

Am Kupfergraben 6

10117 Berlin

fon ..: +49 30 80493377

web ..: http://wenzel-hypotheken.de

email : info@wenzel-hypotheken.de

