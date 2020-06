Einen Raum in neuem Licht erstrahlen lassen

Leuchtrahmen von FRAMELESS ziehen die Blicke auf sich

Wer in den Verkaufsräumen, im Büro oder Zuhause einen außergewöhnlichen Akzent setzen möchte und ein Glanzlicht für die Inneneinrichtung sucht, ist mit einem beleuchteten Rahmen gut beraten. Die ALGROUP GmbH aus Köln bietet mit der Marke FRAMELESS Textilspannrahmen mit LED-Beleuchtung an.

Ob ein- oder doppelseitiger Druck, zur Wandmontage oder Deckenabhängung, als dekorativer Raumteiler, als funktionale Trennwand mit Standfüßen oder als schallabsorbierende Akustiklösung – Mit den FRAMELESS Objekten sind den Gestaltungsmöglichkeiten im Innendesign keine Grenzen gesetzt. Und als Highlight werden diese mit modernen und langlebigen LEDs beleuchtet.

Die Rahmen von FRAMELESS bestehen aus Aluminium und haben ein modernes sowie schlichtes Design. Die Textildrucke, die ganz einfach aufgespannt werden können, sind hochwertig und strapazierfähig. So können Motivwechsel je nach Umgestaltungsvorstellungen jederzeit und schnell vorgenommen und die Drucke wieder verwendet werden.

„Licht weckt Interesse und lenkt die Aufmerksamkeit. Wer diesen Effekt nutzen möchte, den beraten wir gerne zu einer passenden Lösung für eine Akzentbeleuchtung mit unseren Rahmen“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. Das Kölner Unternehmen bietet verschiedene Module, die flexibel eingesetzt werden können. Bei Bedarf planen und realisieren die Experten auch individuelle Rahmenlösungen, die exakt auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Textilspannrahmen oder Leuchtendes Bild finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Paula Bär

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der spanische Golf-Bruder kommt nach Norddeutschland: Die vierte Generation des SEAT Leon geht an den Start