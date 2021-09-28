  • Einfach selbst gemacht: Wie die Firma Schwarze gewachsen ist

    Vom Familienunternehmen zur Firmengruppe mit rund 140 Mitarbeitenden – wie Engpässe und Abhängigkeiten zum Motor einer einzigartigen Diversifikationsstrategie wurden.

    BildGarbsen, 2. Juni 2026 – Die Firma Schwarze aus Garbsen steht heute für weit mehr als Kran-
    und Schwerlastlogistik. Mit sieben eigenständigen Gesellschaften und rund 140 Mitarbeitenden
    hat sich das Unternehmen zu einer der bemerkenswertesten Firmengruppen der Branche
    entwickelt – Schritt für Schritt, aus der Praxis heraus, und stets dort, wo externe Anbieter an
    ihre Grenzen stießen.

    Am Anfang stand eine Entscheidung auf Zeit

    Als Nina Schwarze 2004 mit 23 Jahren in den Betrieb ihres Vaters einstieg, war das keine
    geplante Karriere. Das Unternehmen stand wirtschaftlich unter Druck, ein kurzfristiger Einstieg
    schien sinnvoll – doch aus dem vorübergehenden Engagement wurden 22 Jahre. Heute führt
    sie als Geschäftsführerin eine Unternehmensgruppe mit sieben Gesellschaften. Ihr Vater, der
    das Familienunternehmen zu einer GmbH umrüstete, ist seit zehn Jahren nicht mehr operativ
    tätig. Was Nina Schwarze in dieser Zeit aufgebaut hat, folgt einem Gedanken, der sich wie ein
    roter Faden durch die Firmengeschichte zieht: Wo der Markt nicht zuverlässig liefert, wird die
    Kontrolle selbst übernommen.

    Eine Firmengruppe, gewachsen aus der Not

    Den Anfang machte das Jahr 1997. Viele Kunden im Bereich der Containervermietung
    sprangen ab, externe Anbieter konnten keine zuverlässige Versorgung sicherstellen. Die
    Antwort des Unternehmens war damals wie auch heute dieselbe: Dann machen wir es selbst.
    Die Firma Schwarze stieg in die eigene Containervermietung ein, gründete die Schwarze
    Container – Handel & Vermietung GmbH – und legte damit den Grundstein für ein Denkmuster,
    das die gesamte Gruppe bis heute prägt.

    In den folgenden Jahren konzentrierte sich das Unternehmen auf sein Kerngeschäft. Doch
    2018 eröffnete sich mit der Übernahme der Depping Industriemontagen GmbH eine neue
    Dimension: Mit diesem Schritt erweiterte die Firmengruppe gezielt ihre Kompetenz im
    industriellen Umfeld und baute ihr Portfolio um Maschinenverlagerungen, Schwermontagen
    und spezialisierte Kranarbeiten aus.

    2020 folgte die Gründung der Verkehrsabsicherung Nord GmbH – erneut ausgelöst durch
    einen Marktengpass. Externe Anbieter kamen an ihre Kapazitätsgrenzen, verlangten steigende
    Preise und konnten die Schwarze ASC nicht mehr zuverlässig bedienen. Also wurde eine
    eigene Lösung geschaffen. Heute zählt die Verkehrsabsicherung Nord GmbH mit über 40
    Mitarbeitenden zur zweitgrößten Einheit der Gruppe und betreut, unter anderem für Kunden
    wie Strabag und Eurovia, bundesweit Autobahnabsperrungen sowie rund 42 Ampelanlagen.

    Ein Jahr später, 2021, wiederholte sich das Muster. Lange Wartezeiten bei externen
    Werkstätten und fehlende Kapazitäten führten zu spürbaren Ausfallzeiten im Fuhrpark. Die
    Firma baute eine eigene Werkstatt auf – heute eine eigenständige GmbH mit zehn
    Fachkräften, die längst auch externe Kunden und Mitbewerber bedient.

    2023 kam mit der Kooperation mit Karl Schwerlast aus Moers ein neues Modell hinzu: die
    gemeinsame Gründung der Schwerlast Nord GmbH. Hier setzen die Unternehmensführungen
    auf strategische Zusammenarbeit statt Alleingang – mit gemeinsamen Fahrzeugkapazitäten
    und sich ergänzenden Kompetenzen.

    Den vorläufig letzten Schritt vollzog das Unternehmen 2024 mit der Gründung der Schwarze –
    die Akademie GmbH. Der Auslöser: Externe Fahrschulen benötigten für den
    Führerscheinerwerb durchschnittlich rund eineinhalb Jahre – die halbe Ausbildungszeit von den
    Auszubildenen. Fahrstunden fielen ständig aus, die Planungssicherheit litt. In der eigenen
    Akademie ist das anders: Ein Auszubildender erwarb seinen Führerschein kürzlich in knapp 2,5
    Wochen. Die AZAV-zertifizierte Einrichtung bildet heute Berufskraftfahrer, Kranführer,
    Anschläger und Ladekranspezialisten aus – und öffnet sich zunehmend auch für externe
    Kunden.

    „Wir haben uns immer aus der Not heraus weiterentwickelt – und sind dadurch vielleicht anders
    aufgestellt als viele Mitbewerber im Schwerlast- und Krangeschäft“, sagt Geschäftsführerin
    Nina Schwarze. Das Ergebnis ist eine Firmengruppe, die gezielt mehrere Leistungsbereiche
    abdeckt und dadurch unabhängiger agieren kann – und die jeden Engpass als Chance begreift.

    Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit

    Parallel zum organisatorischen Wachstum treibt die Firmengruppe die digitale Transformation
    konsequent voran. Disposition, Personalabrechnung und Speditionsprozesse sind bereits
    vollständig digitalisiert. Seit über einem Jahr entwickelt ein internes Team aus sechs bis sieben
    Mitarbeitenden gezielte KI-Anwendungen. 2026 stehen drei zentrale Bereiche im Fokus:
    Werkstattabläufe sowie die automatisierte Analyse von Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten mit
    Plausibilitätsprüfung – mit dem erklärten Ziel der Effizienzsteigerung, nicht des Stellenabbaus.

    Auch im Bereich Nachhaltigkeit handelt das Unternehmen mit klarer Überzeugung. Bereits
    2021 investierte die Firmengruppe in Photovoltaik und eine eigene Ladeinfrastruktur – heute
    verfügt der Hauptstandort inzwischen über 17 Elektro- und Hybridfahrzeuge in der Firmenflotte.
    Im März 2025 wurde konsequenterweise der gesamte Fuhrpark auf den alternativen Kraftstoff
    HVO100 umgestellt. Nachhaltigkeit ist für die Firma keine Pflichtübung, sondern gelebte
    Unternehmenshaltung.

    Ausblick: Wachstum mit Struktur und Haltung

    Nach einem herausfordernden Jahr 2025, geprägt von gestiegenen Technik-, Personal- und
    Kraftstoffkosten sowie einer abgekühlten Baukonjunktur, blickt Nina Schwarze vorsichtig
    optimistisch in die Zukunft: „Seit Mitte 2025 sehen wir eine klare Verbesserung. Für 2026 bin
    ich optimistisch.“ Weitere Diversifizierung steht nicht auf der Agenda. Stattdessen sollen die
    bestehenden sieben Gesellschaften professionalisiert und gezielt weiterentwickelt werden.
    Ergänzt wird das durch den geplanten Erwerb von rund 30.000 m² zusätzlicher Betriebsfläche.
    Das Leitbild der Gruppe bleibt dabei unverändert: Klare Struktur, Mut und Menschlichkeit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Schwarze ASC GmbH
    Herr Dominik Hensel
    Heinrich-Nordhoff-Ring 4
    30826 Garbsen
    Deutschland

    fon ..: +49 5131 4489 [15]
    web ..: https://schwarze-asc.de/
    email : d.hensel@schwarze-verwaltung.de

    Seit 1952 steht das familiengeführte Unternehmen für Kompetenz, Zuverlässigkeit und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Kranvermietung, Ladekran-Transporte, Schwer- und Spezialtransporte sowie Containerlösungen. Mit mehr als 120 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum, das von Werkstattleistungen und Reparaturen über Verkehrsabsicherung und Begleitung bis hin zu Schulung und Qualifizierung reicht. Tradition und Innovationskraft gehen dabei Hand in Hand.

    Als moderner Arbeitgeber setzt das Unternehmen auf ein inklusives Arbeitsumfeld, attraktive Benefits und zeitgemäße Arbeitsplätze. Gleichzeitig übernimmt es Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft: mit vollelektrischen Firmen-PKWs, einer eigenen Photovoltaikanlage, umweltschonender Fahrzeugreinigung sowie sozialen Initiativen wie einer Notfall-Kinderbetreuung und regionalem Engagement. So verbindet das Unternehmen wirtschaftliches Wachstum mit Menschlichkeit und nachhaltigem Handeln.
    Qualifizierte Mitarbeitende gewährleisten eine fachkundige Beratung und einen serviceorientierten, unkomplizierten Kundenkontakt. Umfangreiche Fertigungsmöglichkeiten sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sichern eine konstant hochwertige Produktion von Spezialprodukten für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Ergänzt wird dies durch ein breites Produktportfolio, ein umfangreiches Lagerprogramm sowie eine hohe Lieferflexibilität.

    Pressekontakt:

    Schwarze ASC GmbH
    Frau Marina Koch
    Heinrich-Nordhoff-Ring 4
    30826 Garbsen

    fon ..: +49 5131 4489 17
    email : m.koch@schwarze-verwaltung.de


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