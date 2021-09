Einfache Protokollierung mit Elastic Cloud Kubernetes und Fluentd

Open Source Stack als eine leistungsfähige Lösung für das Logging. Auf Basis von Elastic Cloud Kubernetes und Fluentd

Bei Kubernauts sind wir stets darauf bedacht, robuste, skalierbare und beobachtbare Umgebungen einzurichten. Daher ist eine einheitliche Ereignisprotokollierung eine wesentliche Säule. Dieser Beitrag könnte ein Startpunkt für Sie sein, um Ihre Protokollspeicherung und -verfolgung zu zentralisieren. Unser Kubernautic Cloudless Service mit Rancher ist ein solcher Anwendungsfall. Wir betreiben mehrere Cluster mit noch mehr Nodes. Um den Aufwand für Debugging und Tracing so gering wie möglich zu halten, nutzen wir die Elastic Cloud on Kubernetes (ECK) mit Fluentd für die Logsammlung. Dieser Stack ist komplett quelloffen und eine leistungsfähige Lösung für das Logging. Jetzt möchte ich Ihnen ein Basis-Setup für diesen Stack vorstellen.

Welche Komponenten wir verwenden werden: Fluentd, Elasticsearch und Kibana.

Fluentd sammelt Logs. Vergleichbare Produkte sind FluentBit (erwähnt im Abschnitt über die Bereitstellung von Fluentd) oder logstash.

Elasticsearch für die Speicherung der Protokolle. Vergleichbare Produkte sind zum Beispiel Cassandra.

Kibana als Benutzeroberfläche. Ein ähnliches Produkt könnte Grafana sein.

Die aktuellen Versionen von Elasticsearch und Kibana sind 7.9.0 (Stand: September 2020). Elastic Operator 1.2.1 und Fluentd Kubernetes Daemonset v1.11.2

Vorraussetzungen:

Kubectl 1.11+

Kubernetes 1.12+ oder OpenShift 3.11+

Speicheranbieter

Den Quellcode auf Github beziehen

Nutzen Sie unser GitHub-Repository mit allen notwendigen Ressourcen

Es gibt ein vollständiges Deployment-Shell-Skript im Hauptverzeichnis des Repositorys „deploy.sh“, falls Sie die Aufgaben überspringen möchten.

Anleitung für das Einrichten aller Komponenten

Die Ausführliche Anleitung, wie Sie alles zusammenbauen finden Sie im Originalbeitrag: https://blog.kubernauts.io/simple-logging-with-eck-and-fluentd-13824ad65aaf

Oder nehmen Sie einfach Kontakt zu den Kubernauts auf, die erledigen das für Sie!

Über die Kubernauts

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen …

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless- und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als „As a Service“ gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

