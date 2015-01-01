Einkaufsbarometer Mittelstand 2026: Zwischen KI-Potenzial und Realität

Das Onventis Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 zeigt, wie weit KI im Einkauf wirklich ist – und wo Hürden und Chancen für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region liegen.

Künstliche Intelligenz wird im Einkauf zunehmend diskutiert – doch wie weit ist der Mittelstand bei der Umsetzung tatsächlich?

Mit dem Onventis Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 untersucht Onventis zum achten Mal den Stand der digitalen Entwicklung im Einkauf mittelständischer Unternehmen in der DACH-Region. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen den Einsatz von Automatisierung und KI heute einordnen und welche Anwendungen bereits in der Praxis angekommen sind.

Die Studie vermittelt ein aktuelles Bild der Einkaufsagenda in mittelständischen Unternehmen, analysiert eingesetzte Technologien, identifiziert Schwachstellen und zeigt konkrete Potenziale zur Optimierung der Beschaffung auf. Ziel ist es, ein realistisches Bild des Status quo zu zeichnen, konkrete Handlungsfelder sichtbar zu machen und Einkaufsverantwortliche bei der Weiterentwicklung ihrer Organisation zu unterstützen.

Dazu betrachtet die Studie den technologischen Reifegrad im Einkauf ebenso wie Rahmenbedingungen, die über den Erfolg entscheiden: Datenverfügbarkeit und -qualität, Kompetenzen, Zuständigkeiten sowie die organisatorische Verankerung digitaler Initiativen.

Denn in vielen Unternehmen klaffen Erwartung und Umsetzung noch auseinander: Während einzelne Anwendungen bereits produktiv eingesetzt werden, bleiben andere Vorhaben an fehlenden Voraussetzungen hängen – etwa an uneinheitlichen Daten, manuellen Schnittstellen oder begrenzten Ressourcen für Umsetzung und Change.

Die Umfrage zum Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 ist gestartet. Beteiligen Sie sich jetzt und bringen Sie Ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Ihre Einschätzung fließt direkt in die Auswertung ein. Die Teilnahme ist anonym, kostenlos und dauert nur etwa 5-10 Minuten!

Zur Umfrage: https://bme-umfrage.limequery.com/994258?lang=de

Zu den Ergebnissen aus 2025: Einkaufsbarometer Mittelstand 2025

Onventis ist seit 2000 ein Cloud-Pionier für die digitale Transformation von Einkaufs- und Finanzprozessen. Die Cloud Software Onventis Buyer ist ein All-in-One-Beschaffungssystem, das Unternehmen bei allen Beschaffungsvorgängen unterstützt, um Kontrolle über die Finanzlage, Prozesseffizienz und Kosteneinsparungen unter Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Gesetzen zu erzielen. Onventis Buyer optimiert und automatisiert alle Prozesse von der Beschaffungsquelle bis zur Bezahlung, einschließlich der Zusammenarbeit mit Lieferanten im Netzwerk. Das Onventis Netzwerk verbindet Geschäftsprozesse von Einkäufern und Lieferanten – einfach und sicher. Weltweit wickeln über 1.000 Unternehmen mit ca. 1,2 Millionen Anwendern im Onventis-Netzwerk ein jährliches Beschaffungsvolumen von über 20 Milliarden Euro mit 600.000 Lieferanten ab.

