  • Einkaufsbarometer Mittelstand 2026: Zwischen KI-Potenzial und Realität

    Das Onventis Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 zeigt, wie weit KI im Einkauf wirklich ist – und wo Hürden und Chancen für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region liegen.

    BildKünstliche Intelligenz wird im Einkauf zunehmend diskutiert – doch wie weit ist der Mittelstand bei der Umsetzung tatsächlich?

    Mit dem Onventis Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 untersucht Onventis zum achten Mal den Stand der digitalen Entwicklung im Einkauf mittelständischer Unternehmen in der DACH-Region. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen den Einsatz von Automatisierung und KI heute einordnen und welche Anwendungen bereits in der Praxis angekommen sind.

    Die Studie vermittelt ein aktuelles Bild der Einkaufsagenda in mittelständischen Unternehmen, analysiert eingesetzte Technologien, identifiziert Schwachstellen und zeigt konkrete Potenziale zur Optimierung der Beschaffung auf. Ziel ist es, ein realistisches Bild des Status quo zu zeichnen, konkrete Handlungsfelder sichtbar zu machen und Einkaufsverantwortliche bei der Weiterentwicklung ihrer Organisation zu unterstützen.

    Dazu betrachtet die Studie den technologischen Reifegrad im Einkauf ebenso wie Rahmenbedingungen, die über den Erfolg entscheiden: Datenverfügbarkeit und -qualität, Kompetenzen, Zuständigkeiten sowie die organisatorische Verankerung digitaler Initiativen.

    Denn in vielen Unternehmen klaffen Erwartung und Umsetzung noch auseinander: Während einzelne Anwendungen bereits produktiv eingesetzt werden, bleiben andere Vorhaben an fehlenden Voraussetzungen hängen – etwa an uneinheitlichen Daten, manuellen Schnittstellen oder begrenzten Ressourcen für Umsetzung und Change.

    Die Umfrage zum Einkaufsbarometer Mittelstand 2026 ist gestartet. Beteiligen Sie sich jetzt und bringen Sie Ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Ihre Einschätzung fließt direkt in die Auswertung ein. Die Teilnahme ist anonym, kostenlos und dauert nur etwa 5-10 Minuten!

    Zur Umfrage: https://bme-umfrage.limequery.com/994258?lang=de

    Zu den Ergebnissen aus 2025: Einkaufsbarometer Mittelstand 2025

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Onventis Holding Gmbh
    Frau Elisabeth Heckmann
    Gropiusplatz 10
    70563 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: +49 711 97 46 96 – 63
    web ..: https://www.onventis.de
    email : e.heckmann@onventis.de

    Onventis ist seit 2000 ein Cloud-Pionier für die digitale Transformation von Einkaufs- und Finanzprozessen. Die Cloud Software Onventis Buyer ist ein All-in-One-Beschaffungssystem, das Unternehmen bei allen Beschaffungsvorgängen unterstützt, um Kontrolle über die Finanzlage, Prozesseffizienz und Kosteneinsparungen unter Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Gesetzen zu erzielen. Onventis Buyer optimiert und automatisiert alle Prozesse von der Beschaffungsquelle bis zur Bezahlung, einschließlich der Zusammenarbeit mit Lieferanten im Netzwerk. Das Onventis Netzwerk verbindet Geschäftsprozesse von Einkäufern und Lieferanten – einfach und sicher. Weltweit wickeln über 1.000 Unternehmen mit ca. 1,2 Millionen Anwendern im Onventis-Netzwerk ein jährliches Beschaffungsvolumen von über 20 Milliarden Euro mit 600.000 Lieferanten ab.

    Pressekontakt:

    Onventis Holding Gmbh
    Frau Elisabeth Heckmann
    Gropiusplatz 10
    70563 Stuttgart

    fon ..: +49 711 97 46 96 – 63
    email : e.heckmann@onventis.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das Büro-Aus für den Düsseldorfer Mittelstand: Warum 2026 die Ära der Glaspaläste endet
      Büro-Aus 2026: dusBASE-Chef Marco Nagel warnt vor der Prestige-Falle. Während Düsseldorfs City verwaist, killen Fixkosten den Mittelstand. Die Lösung: Fokus statt Fassade durch Virtual Offices....

    2. Einführung einer neuen Webseite für KI im Mittelstand: KI-im-Mittelstand.net
      Wie wird die künstliche Intelligenz die Geschäftsprozesse revolutionieren? KI-im-Mittelstand.net ist die neue Anlaufstelle, um die Möglichkeiten und Vorteile von KI darzustellen und zu bewerten....

    3. Mario Gambas Acquarello auch 2026 weltweit spitze – Beim „50 Top Italy“ Award 2026 gleich mehrfach prämiert:
      10. bestes italienisches Restaurants der Welt Bestes italienisches Restaurant in Deutschland ICON Sonderpreis für den besten Business Lunch weltweit!...

    4. Aktueller M&A-DACH-Report: Industrie 4.0 nicht mehr nur Buzzword sondern Realität
      Analyse von Hampleton Partners zeigt, dass Industrie 4.0 zu einem integralen Bestandteil der Technologieriesen der DACH-Region geworden ist...

    5. Wenn Finanzierungsträume an der Realität scheitern: Burgenländisches Berater-Netzwerk zeigt den Weg zum Erfolg
      Gute Bonität, aber Kredit abgelehnt? Das finaplus-Berater-Netzwerk sorgt mit Profi-Vorbereitung und regionaler Expertise für erfolgreiche Finanzierungen in Österreich....

    6. Von der Vision zur Realität: Webdesign Konzeption und Umsetzung von Ideen!
      In der digitalen Ära ist eine starke Online-Präsenz für Unternehmen unerlässlich, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.