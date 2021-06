Einmal zum Mond bitte – Eine inspirierende Gründergeschichte

Michael Heide teilt in „Einmal zum Mond bitte“ seine ganz persönliche und anregende Start-up-Geschichte mit den Lesern.

Das Buch „Einmal zum Mond bitte“ erzählt die Gründergeschichte von Michael Heide und zeigt auf, was ihn angetrieben hat, seine Erfindung auf den Markt zu bringen, ohne zu wissen, was dabei auf ihn zu kommen soll. Das Buch ist jedoch viel mehr als nur eine Gründergeschichte. Es beantwortet auch die Frage, ob es den perfekten Gründer gibt und was ein „erfolgreiches Gründen“ eigentlich bedeutet.

Die Leser erhalten von Michael Heide in „Einmal zum Mond bitte“ auch jede Menge hilfreiche Informationen, die ihnen beim Gründen oder Verbessern ihres eigenen Unternehmens helfen können. Jeder Mensch ist Unternehmer seines eigenen Lebens. Wer mit Mut die Chancen und Momente, die sich im Leben ergeben, ergreift und nutzt, der begibt sich auf eine spannende und herausfordernde Reise, die sehr lohnenswert sein kann. Es spielt dabei keine Rolle, woher man kommt, wer man ist und welchen Schulabschluss man in der Tasche hat.

Die Leser lernen in „Einmal zum Mond bitte“ von Michael Heide, dass alles passieren kann, wenn man das eigene Leben selbst in die Hand nimmt und etwas wagt. Erfolg ist stets eine Verabredung mit dem richtigen Zeitpunkt – und Aufgeben zählt nicht. Irgendwann kommt der richtige Moment und der passende Zeitpunkt für jeden! Der Autor erzählt ehrlich und unterhaltsam seine ganz persönliche Start-up-Geschichte, um genau dies zu beweisen. Neben Tipps und Witz gibt es auch persönliche Gründertipps, um anderen Startern Mut zu machen.

„Einmal zum Mond bitte“ von Michael Heide ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30938-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

