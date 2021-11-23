Einstieg in isländisches Hochpotenzial-Goldprojekt für noch mehr Power!

Mit der abgeschlossenen Thor-Option erweitert Aurania sein europäisches Rohstoffportfolio um ein unterexploriertes Goldziel – mit historischen Hochgehalten, klarer…

…klarer Earn-in-Struktur und frischem Kapital.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 19. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt das große Misstrauensvotum gegen Papiergeld, Verschuldung und geopolitische Unsicherheit. Genau das zeigt die neue Zentralbank-Umfrage des World Gold Council für 2026 mit bemerkenswerter Klarheit: 89 % der befragten Zentralbanken erwarten, dass die weltweiten Zentralbank-Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten steigen. Rekordhohe 45 % wollen sogar die eigenen Goldbestände weiter erhöhen. Gleichzeitig rechnen 74 % der Befragten damit, dass der Anteil des US-Dollars an den globalen Reserven in fünf Jahren niedriger liegen wird.

Das ist kein kurzfristiger Börsenlärm, sondern ein strukturelles Signal. Wenn Notenbanken ihre Reserven breiter aufstellen, wenn Gold als Krisen-, Diversifikations- und Werterhaltungsbaustein wieder stärker in den Mittelpunkt rückt, dann entsteht genau jenes Umfeld, in dem gut finanzierte Explorationsgeschichten mit klaren Projekten, sauberer Struktur und starken historischen Hinweisen neue Aufmerksamkeit gewinnen können.

In dieses Goldumfeld hinein setzt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) nun einen strategisch starken Akzent: Das Unternehmen hat…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und technische Einordnung

Quellen: World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026; Aurania Resources, Pressemitteilung vom 8. Mai 2026 zum Abschluss der Thor-Optionsvereinbarung; Aurania Resources, Pressemitteilung vom 1. Juni 2026 zum Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung; Aurania Resources, Projektseite Thormodsdalur/Thor; Aurania Resources, Update zum Balangero Nickel-Cobalt Project vom 26. Februar 2026; Aurania Resources, Balangero-Projektseite; Iceland Resources Projektinformationen; St-Georges Eco-Mining Corp. Projektinformationen; Lundin Gold, Guidance and Outlook; NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects; BaFin-/WpHG-/MAR-nahe Offenlegungspraxis; im Dokument enthaltene Grafiken laut jeweiliger Quellenangabe; Intro-Bild/sonstige Symbolbilder: soweit vorhanden KI-generiert beziehungsweise Unternehmensmaterial laut Bildunterschrift.

Methodik/Annahmen: Diese Veröffentlichung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Projektseiten, technischen Hinweisen und Marktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung als relevant und plausibel erachtet wurden. Es wurde kein eigenes geologisches Modell, kein Kursziel, keine Bewertung, keine Wirtschaftlichkeitsrechnung und keine unabhängige technische Prüfung erstellt. Die Einordnung ist qualitativ, werblich und interessengeleitet. Abweichungen und Aktualisierung: kein laufendes Update geschuldet; Leser sollten vor jeder Anlageentscheidung die neuesten Unternehmensmeldungen, SEDAR+-Einreichungen, Börsenmitteilungen und regulatorischen Unterlagen prüfen.

Technischer NI-43-101-Hinweis: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Thor und Balangero stammen aus den angegebenen Quellen. Nach den Unternehmensangaben wurde die technische und wissenschaftliche Information in den Aurania-Meldungen unter anderem durch Jean-Paul Pallier, MSc., Vice-President Exploration von Aurania, als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft beziehungsweise genehmigt. JS Research hat diese technischen Daten nicht unabhängig verifiziert. Historische Angaben und historische Bohr-/Probendaten sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln und dürfen nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve verstanden werden.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltlich erstellte Werbemitteilung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Aurania Resources Ltd. Sie stellt ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine unabhängige Research-Studie, keine Anlageberatung, keine Finanzdienstleistung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und kein öffentliches Angebot dar. Der werbliche Zweck besteht darin, die Aufmerksamkeit auf das besprochene Unternehmen, dessen Projekte, dessen Rohstoffe und dessen Kapitalmarktstory zu lenken.

Ersteller/Herausgeber: JS Research GmbH, Olsberg. Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder wirtschaftlichen Eintritt der beschriebenen Erwartungen.

Vergütung/Interessenkonflikte: JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. Hieraus besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, weil Auftraggeber, Vermittler, Ersteller und/oder verbundene Personen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung des Unternehmens und an einer erhöhten Marktaufmerksamkeit haben können. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH, der Autor und nach Kenntnis des Autors nahestehende unmittelbar beteiligte Personen keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5 % oder mehr am Aktienkapital von Aurania Resources Ltd., eigene Geschäfte unterhalb meldepflichtiger Schwellen oder zukünftige Käufe/Verkäufe bleiben jedoch möglich. Es bestehen nach Kenntnis des Autors keine Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen.

Keine Empfehlung im aufsichtsrechtlichen Sinne: Auch wenn diese Veröffentlichung eine deutlich positive, werbliche Meinung enthält, ist sie nicht als persönliche Empfehlung, individuelle Anlageberatung oder objektive Finanzanalyse zu verstehen. Sie berücksichtigt weder Anlageziele noch finanzielle Verhältnisse, Risikotragfähigkeit, steuerliche Situation oder Zeithorizont einzelner Leser. Vor jeder Anlageentscheidung ist eine eigenständige Prüfung und gegebenenfalls Beratung durch qualifizierte Fachleute erforderlich.

Besondere Risiken von Explorations- und Rohstoffaktien: Aurania Resources ist ein Explorationsunternehmen. Explorationsaktien, ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcaps sind hochspekulativ, häufig wenig liquide und können starken Kursschwankungen unterliegen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zu den Risiken zählen unter anderem Explorationsmisserfolg, fehlende Ressourcen- oder Reservenabgrenzung, technische Fehleinschätzungen, Finanzierungsbedarf, Verwässerung, Rohstoffpreisrisiken, Währungsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, politische und rechtliche Risiken, Projektverzögerungen, operative Risiken, Managementrisiken, Abhängigkeit von Kapitalmärkten sowie die Möglichkeit, dass geplante Arbeiten, Studien, Earn-in-Schritte, Beteiligungserhöhungen oder kommerzielle Entwicklungen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden.

Spezifische technische Risiken: Die Angaben zu historischen Goldgehalten und früheren Arbeiten auf Thor sind keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven. Es ist ungewiss, ob weitere Exploration zu einer Mineralressource führt. Ebenso ist nicht garantiert, dass Balangero, Nonza oder andere Projekte technisch, rechtlich, ökologisch, wirtschaftlich oder kommerziell erfolgreich entwickelt werden können. Aussagen zu möglichen Ressourcen, Produktionspotenzialen, Studien, Kosten, Zeitplänen oder Projektwerten sind zukunftsgerichtet und können erheblich von der Realität abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu Exploration, Finanzierung, Rohstoffmärkten, möglichen Projektfortschritten, Studien, Genehmigungen, Beteiligungserwerb, Marktchancen und Unternehmensentwicklung. Solche Aussagen beruhen auf heutigen Annahmen und Erwartungen und sind keine Zusagen oder Garantien. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht, soweit gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben.

Quellen und Haftung: Die verwendeten Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden, insbesondere Unternehmensmeldungen, Projektseiten, Marktdaten und regulatorische Unterlagen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder daraus abgeleiteten Anlageentscheidungen entstehen, wird – soweit gesetzlich zulässig – jede Haftung ausgeschlossen.

Verbreitungsbeschränkung: Diese deutschsprachige Veröffentlichung richtet sich grundsätzlich an Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich. Sie ist nicht zur Verbreitung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen Veröffentlichung, Weiterleitung oder Nutzung rechtswidrig sein könnte. Personen, die in Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, sind verpflichtet, sich über einschlägige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

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