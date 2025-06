Eintritt frei in Kanadas Nationalparks!

Canada Strong Pass gilt den ganzen Sommer und bietet zudem Ermäßigungen

für Campingplätze, Museen und Zugstrecken

Bochum, 18. Juni 2025 – Wer diesen Sommer in Kanada unterwegs ist, kann dank des neuen Canada Strong Passes seine Reisekasse deutlich entlasten: Zwischen dem 20. Juni und dem 2. September 2025 bietet der Pass freien Eintritt in Nationalparks, historische Stätten und Schutzgebiete sowie Vergünstigungen für Campingplätze, Nationale Museen und Zugreisen quer durch Kanada.

Für den kostenlosen Zugang zu den Nationalparks sowie die Nutzung der einzelnen Rabatte ist weder eine Registrierung noch ein Dokument erforderlich, die Vergünstigungen werden ganz automatisch bei den Anbietern vor Ort berücksichtigt. Parks Canada etwa ermöglicht den freien Eintritt in alle von Parks Canada verwalteten Nationalparks, historischen Stätten und Meeresschutzgebiete und gewährt 25 Prozent Rabatt auf Campinggebühren für Wohnmobilstellplätze, Zelte, Cabins, Yurten und Backcountry Trips. Freien Eintritt haben Besucher bis zu 17 Jahren in allen Nationalen Museen sowie ausgewählten Provinz- und Territorialmuseen, zwischen 18 und 24 Jahren gibt’s 50 Prozent Rabatt. Auch wer mit dem Zug reist, kann kräftig sparen: VIA Rail bietet kostenlose Tickets für Reisende bis 17 Jahren in Begleitung Erwachsener sowie 25 Prozent Rabatt für Reisende zwischen 18 und 24 Jahren.

Die Tourismusinitiative soll es Kanadiern sowie Besuchern ermöglichen, Kanadas abwechslungsreiche Natur und Kultur zu entdecken, in die vielfältigen Erlebnisse und die Geschichte des Ahornlands einzutauchen und all das zu erleben, was das Land so einzigartig macht – egal ob an bekannten Highlights oder auf der Suche nach versteckten Schätzen. Damit sollen lokale Tourismusunternehmen gestärkt und mehr Möglichkeiten für naturnahen Tourismus geschaffen werden, um umweltfreundliches Reisen und längere Aufenthalte in weniger erschlossenen Teilen des Landes zu unterstützen.

Mehr Informationen: „>https://canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/canada-pass.html



Steven Guilbeault, Minister für kanadische Identität und Kultur: „Mit dem Canada Strong Pass laden wir Menschen aus aller Welt dazu ein, die Schönheit und Vielfalt unseres Landes auf einfache Weise kennenzulernen und intensive Erfahrungen mit Kanadas einzigartiger Natur und Kultur zu sammeln.“

Rechie Valdez, Ministerin für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit und Staatssekretärin für Kleinunternehmen und Tourismus: „Der Canada Strong Pass ist ein wertvoller Impuls für die Tourismuswirtschaft. Er ermutigt Reisende, Kanada neu zu entdecken, lokale Unternehmen zu unterstützen und Gemeinschaften zu feiern, die unser Land besonders machen.“

Nathalie Provost, Staatssekretärin für Natur: „Die Naturlandschaften Kanadas sind wesentlich für unsere Identität und unser Wohlbefinden. Der Pass erleichtert allen Besucherinnen und Besuchern den Zugang zu dieser natürlichen und kulturellen Vielfalt.“

Über Destination Canada

Destination Canada ist das offizielle kanadische Marketing-Unternehmen für den Tourismus. Wir möchten die Welt dazu inspirieren, die kulturelle Vielfältigkeit Kanadas zu entdecken. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Tourismusbranche und den Regierungen der Territorien und Provinzen von Kanada bewerben und vermarkten wir Kanada in acht Ländern weltweit, führen Marktforschungen durch und fördern die Entwicklung der Branche und ihrer Produkte.

