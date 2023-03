Einzigartiger Musikvideodreh auf schwimmendem Set

Kieler Musiker dreht neues Video auf schwimmendem Haus im OstseeResort Olpenitz

„Mein Leben wär‘ viel ärmer, ich weiß, was ich an dir hab,“ schallt es von der Dachterrasse des schwimmenden Hauses „Aloha“ über das Hafenbecken im OstseeResort Olpenitz (ORO). Mit ausgebreiteten Armen steht dort der Kieler Musiker Peter Widereck und singt „Nur ein kleines bisschen Freiheit ist alles, was ich will“, während am Horizont die untergehende Sonne die Szenerie in warmes, goldenes Licht taucht.

„Ein kleines bisschen Freiheit“ ist auch der Titel des Songs, für den Widereck dort sein Musikvideo aufnimmt. Das Video dreht der Kieler Filmemacher und Kameramann Hannes Gorissen. Die Fotografin Eva Biederbeck hält diese besonderen Momente mit ihrer Kamera fest.

Die Idee, das Musikvideo im ORO auf einem schwimmenden Haus der Ferienhaus-Agentur zu drehen, kam Peter Widereck, als er nach einem Ort suchte, der zu seinem Song passt. Die idyllische Lage an Ostsee und Schlei, die Kombination aus der Aussicht auf das Meer und dem Blick auf die Umgebung faszinieren ihn. „Das Meer als Symbol für Freiheit, Weite und Abenteuer und der Blick von der Dachterrasse auf den Hafen und die Häuser-Silhouetten waren für mich sofort die perfekte Kulisse für den Song“, so Widereck. „Etwas erstaunt war ich allerdings, dass die schwimmenden Häuser nicht schaukeln. Aber auch beruhigt“, gibt er lachend zu.

Der 38-jährige Kieler, der 2009 bereits den Medienpreis Schleswig-Holstein gewann und auch schon bei der Kieler Woche auf der Bühne stand, bezeichnet sich selbst als Musiker aus Leidenschaft. Er arbeitet mit dem Hitproduzenten Mark Smith zusammen, der auch mit Künstlern wie Johannes Oerding oder Ina Müller arbeitet und zu Widerecks Live-Band gehört der Schlagzeuger Jens Carstens, den man sonst bei Helene Fischer oder Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne sieht.

Seit dem 3. März 2023 ist Peter Widerecks EP (Extended Play) „Ein kleines bisschen Freiheit“ auf Spotify, Apple Music, Deezer und Tidal zu hören.

Link zum Musikvideo: https://youtu.be/puPsU5JtcVw

Link zu den Musikplattformen: https://my.spread.link/omn4

Über Die FERIENHAUS-AGENTUR

Mit rund 450 privaten Urlaubsdomizilen ist Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH größter Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen im OstseeResort Olpenitz (ORO). Das Unternehmen beschäftigt knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Hochsaison durch Praktikant:innen und Aushilfen verstärkt werden. Der Firmensitz befindet sich direkt im OstseeResort an der Hafenpromenade. Über 165.000 Übernachtungen wurden 2021 über Die FERIENHAUS-AGENTUR gebucht. Das Portfolio der FERIENHAUS-AGENTUR umfasst schwimmende Häuser, Ferienhäuser und -wohnungen in Olpenitz und der Geltinger Bucht.

Mehr Informationen über Die FERIENHAUS-AGENTUR finden Sie unter www.ferienhaus-agentur.de, zum OstseeResort Olpenitz unter www.das-oro.de

