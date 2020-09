Einzigartiges Angebot in Deutschland: Babymoon-Urlaub mit Geburtsvorbereitung auf Amrum

In romantischen Tagen zu zweit auf die Zeit zu dritt einstimmen

Hierzulande noch fast unbekannt ist der Babymoon in den USA ein fester Event für werdende Eltern. Die bald vollständige Familie reist dazu an einen idyllischen Ort und verbindet dies mit den Vorbereitungen der Mutter und des Paares auf die Geburt. living4happiness bietet den Babymoon als ganzheitliches Konzept als erster Veranstalter nun im deutschsprachigen Raum an. Üblicherweise finden die geburtsvorbereitenden Urlaube auf La Gomera statt. Aufgrund der Corona-Pandemie nutzt das Team jetzt dafür die Nordseeinsel Amrum.

Stress- und angstfrei zur Geburt

Helene Moll, Inhaberin von living4happiness – Institut für Psychosomatik, Achtsamkeit und Coaching M.Sc. Helene Moll: „Der Babymoon unterstützt Eltern und insbesondere werdende Mütter dabei, die neue Lebenssituation mit ganzer Freude anzugehen und nochmals ausgiebig Kraft zu tanken.“ Dafür setzt das Konzept bewusst auf romantische, ruhige Orte in der Natur, ergänzt um wohltuende Wellness, professionelle Beratung und Betreuung. Das Angebot richtet sich an Frauen in der 24. bis 35. Schwangerschaftswoche. Die Kursgröße ist auf maximal 10 Paare begrenzt.

Fachkompetente Anleitung durch zugelassene Hebamme

Hebamme Tina Lüpertz leitet während des Babymoon den Geburtsvorbereitungskurs. Schwangere und ihre Partner erfahren hier alles Wichtige über die Geburt und die Zeit danach. Ebenso finden angehende Eltern beim täglichen Schwangerschafts- und Partner-Yoga ganzheitliche Entspannung, innere Ruhe und körperliche Kraft. Ebenfalls möglich sind separate psychologische Beratungen und Yoga-Einzelstunden mit Helene Moll und ihrem Team. Die Gründerin bringt dabei ihre Expertise und Menschenkenntnis als Psychologin (Master of Science) und zertifizierte Yoga-Lehrerin ein.

Wegen Corona-Krise neue Location auf Amrum

Bisher fand das Babymoon-Angebot auf der Sonneninsel La Gomera statt. Aufgrund der COVID-19-Situation hat living4happiness die Rahmenbedingungen neu angepasst und seine Kurse und Retreats auf die Nordseeinsel Amrum verlegt. Reservierungen sind noch bis zum 2. Quartal 2021 möglich. Danach kehrt das living4happiness Team wieder nach La Gomera zurück, wobei auch 2021 noch einige Kurse auf Amrum stattfinden werden.

Einmalige Nordsee-Atmosphäre – Teilrückerstattung durch Krankenkassen

Aufgrund des Wechsels nach Amrum ist Babymoon by living4happiness günstiger. Der Preis für Paare beträgt 1.499 EUR für eine Woche im mehrfach ausgezeichneten 4-Sterne-Hotel Seeblick auf Amrum mit Frühstück und Mittagesseen, inklusive Geburtsvorbereitungskurs mit Hebamme, Schwangerschaftsyoga, Themenabenden mit Buchvorstellungen, Massagen und vielem mehr. Im Vergleich zu sonst üblichen, oft rein fachlichen Wochenendseminaren ist das Angebot damit äußerst günstig. Zudem werden bei fast allen Krankenkassen die Kosten für den Geburtsvorbereitungskurs anteilig rückerstattet, wodurch sich der tatsächliche Betrag auf bis zu rund 650 EUR pro Person reduziert.

Alle Details sowie Termin-Reservierung auf der deutschen Interims-Webseite: www.living4happiness.de

Helene Moll, Inhaberin von living4happiness, ist Psychologin (Master of Science) mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie, behaviorale und kognitive Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasierten Verfahren, außerdem zertifizierte Yogalehrerin und Mutter eines 13 Monate alten Sohnes. Die Kurse organisiert und veranstaltet sie mit Unterstützung ihres Mannes, ebenso Personal Coach und ehemaliger Unternehmer mit Projekten für Angela Merkel, CDU, SPD, Samsung, Audi und VW sowie Vater von vier Söhnen. Vervollständigt wird das Team durch die kassenärztlich zugelassene Hebamme Tina Lüpertz oder einer anderen Hebamme aus dem living4happiness Team. Der Fokus von living4happiness liegt neben den Geburtsvorbereitungskursen ebenso im Bereich psychosomatischer Erkrankungen wie etwa Burn-Out, Angstzuständen und vergleichbaren Bereichen. Kurse dieser Art finden auf La Gomera statt, sobald die Covid-19 Reisebestimmungen dieses wieder zulassen.

Facebook: www.facebook.com/info.living4happiness

