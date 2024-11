EIPL erweitert Führungskompetenzen: Alexandra Schneider erhält Prokura

EIPL stärkt die Führungsstruktur des Unternehmens: Alexandra Schneider, Leiterin des Qualitäts- und Projektmanagements, hat ab sofort Prokura.

Die European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) stärkt ihre Führungsstruktur mit einem strategischen Meilenstein. Alexandra Schneider, Leiterin des Qualitäts- und Projektmanagements, hat ab sofort Prokura. In dieser erweiterten Funktion wird sie die Entwicklung der Audit- und Qualifizierungsdienstleistungen des Unternehmens verantworten.

Verstärkter Fokus auf höchste Standards

„Mit der Ernennung von Frau Schneider zur Prokuristin untermauern wir unser Engagement bei unseren Kunden höchste Standards in der Pharma-Logistik zu etablieren. Ihre fundierte Expertise und ihre Fähigkeiten sind eine wertvolle Stütze für unser Unternehmen und auch unsere Kunden,“ so Christian Specht, Geschäftsführer der European Institute for Pharma Logistics Services GmbH.

Kontinuierliche Optimierung für die Pharma-Logistik

Frau Schneider bringt umfassende Erfahrungen und ein tiefes Verständnis der GDP-konformen (Good Distribution Practice) pharmazeutischen Supply Chain hinsichtlich Anforderungen und Vorgaben mit. In ihrer Rolle wird sie weiterhin maßgeblich zur kontinuierlichen Optimierung der Beratungs-, Audit-, Qualifizierungs- und Schulungsangebote von EIPL beitragen.

Zukunftsweisende Unternehmensführung

Die European Institute for Pharma Logistics Services GmbH unterstützt Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette der pharmazeutischen Industrie und bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, um alle Herausforderungen im Bereich der pharmazeutischen Logistik zu meistern. Die Ernennung von Alexandra Schneider ist ein weiterer Schritt in Richtung einer zukunftsorientierten Unternehmensführung, die den höchsten Standards der Branche gerecht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

European Institute for Pharma Logistics Services GmbH

Herr Christian Specht

Opelstraße 1

68789 St. Leon-Rot

Deutschland

fon ..: +49 6227 877 530

web ..: https://eipl-institute.eu

email : marketing@eipl-institute.eu

Die European Institute for Pharma Logistics GmbH ist ein beratendes Dienstleistungsunternehmen und wurde 2012 gegründet.

Wir beraten alle Unternehmen entlang der Pharma-Lieferkette in Bezug auf die Konformität gemäß der EU-Leitlinie Good Distribution Practice (GDP) und bieten einen ganzheitlichen Service im Segment der Pharmalogistik. Dazu gehören die GDP-Qualifizierung von Pharma-Kühlfahrzeugen, GDP-Schulungen, der Aufbau von Qualitätsmanagement-Systemen und brachenspezifische Audits.

Als Allround-Dienstleister können wir unseren Kunden bei allen Herausforderungen zur Seite stehen.

Pressekontakt:

European Institute for Pharma Logistics Services GmbH

Herr Christian Specht

Opelstraße 1

68789 St. Leon-Rot

fon ..: +49 6227 877 530

email : marketing@eipl-institute.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Black Friday SEO : Organische Strategien zur maximalen Sichtbarkeit