EIPL unterstützt MyCargoGate bei GDP-Zertifizierung in Deutschland, Schweiz und Spanien

Mit der erfolgreichen GDP-Implementierung in Deutschland, der Schweiz und Spanien setzt MyCargoGate neue Standards. EIPL begleitete den Prozess und schafft die Basis für weitere Expansion.

Bassersdorf/Walldorf, November 2025 – Der internationale Logistikdienstleister MyCargoGate AG mit Hauptsitz in Bassersdorf (Schweiz) hat gemeinsam mit der European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) erfolgreich die GDP-Compliance (Good Distribution Practice) für seine Standorte in Deutschland, der Schweiz und Spanien erreicht. Damit kann MyCargoGate ab sofort GDP-compliance Dienstleistungen im Rahmen seiner Speditionstätigkeit anbieten – ein wichtiger Meilenstein für die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens im Bereich der Pharmalogistik.

Eine entscheidende Rolle bei dieser Entwicklung spielte Sabina Strub, die kürzlich die Geschäftsführung von MyCargoGate Deutschland übernommen hat. Strub ist in der Branche seit vielen Jahren bekannt und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Pharma-Transport und GDP-Compliance. Zwischen EIPL und Sabina Strub besteht bereits seit Langem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die nun in ihrer neuen Position bei MyCargoGate fortgesetzt wird.

„Mit Sabina Strub hat das Thema Pharmalogistik bei MyCargoGate eine neue Dynamik bekommen“, erklärt Christian Specht, Geschäftsführer der EIPL Services GmbH. „Gemeinsam mit ihr und dem engagierten Team von MyCargoGate konnten wir innerhalb kurzer Zeit ein umfassendes GDP-Qualitätsmanagementsystem aufbauen und die Standorte erfolgreich qualifizieren. Das zeigt, wie stark MyCargoGate Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in den Mittelpunkt stellt.“

Die Zertifizierung der drei Länder wurde Anfang Oktober mit dem Audit in Alicante (Spanien) abgeschlossen. MyCargoGate ist damit in der Lage, GDP-compliance Dienstleistungen im Rahmen seiner Speditionstätigkeit anzubieten. Die Implementierung erfolgte unter Begleitung von EIPL, einem der führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die pharmazeutische Logistik und den Pharmagroßhandel.

Michael Geraets, CEO und Gründer der MyCargoGate Group, betont die Bedeutung des Projekts: „Wir liefern nicht nur Pakete – wir liefern Gewissheit. Die GDP-Zertifizierung bestätigt unser Engagement für Präzision, Automatisierung und Qualität in jeder Phase unserer logistischen Prozesse. Mit EIPL haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere Vision teilt und mit großer Expertise umgesetzt hat.“

Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Bereits in Planung sind die nächsten GDP-Implementierungen für Belgien und Indien, die die internationale Expansion von MyCargoGate weiter vorantreiben.

Über MyCargoGate

MyCargoGate AG ist ein globaler Logistikdienstleister mit Schweizer Wurzeln, der sich auf digitale Frachtlösungen und eCommerce-Logistik spezialisiert hat. Mit einem technologieorientierten Ansatz und einer eigenen digitalen Plattform bietet MyCargoGate maßgeschneiderte, effiziente und transparente Logistiklösungen – von Crossborder Solutions über Express Airfreight bis hin zu Warehouse & Fulfillment.

Weitere Informationen unter: www.mycargogate.com

Über EIPL

Als führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für die pharmazeutische Logistik und den Pharmagroßhandel begleitet die European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) Unternehmen in Europa bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen gemäß Good Distribution Practice (GDP). Das Leistungsspektrum umfasst Auditierung, Qualifizierung, Schulung und digitale Qualitätsmanagementlösungen über die Plattform GDP@Cloud.

Weitere Informationen unter: www.eipl-institute.eu

