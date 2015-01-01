  • Ekzemerdecken aus Pforzheim schützen Pferde deutschlandweit vor Insektenstichen

    Maßgeschneiderte Ekzemerdecken aus Pforzheim bieten Pferden in ganz Deutschland optimalen Schutz vor Sommerekzem.

    Reitsport Hämmerle (RSH) mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt seit über 20 Jahren hochwertige Ekzemerdecken für Pferde. Die in Baden-Württemberg hergestellten Produkte sind das Ergebnis eigener Erfahrung, intensiver Praxistests und ständiger Weiterentwicklung. In der hauseigenen Manufaktur entstehen langlebige, atmungsaktive und passgenaue Decken, die Pferden, Ponys und Eseln effektiv Schutz vor Sommerekzem bieten. Kunden und Kundinnen aus ganz Deutschland profitieren von individuell anpassbaren Modellen, persönlichem Service und einem Reparatur- und Änderungsangebot direkt vor Ort.

    Individueller Schutz für Pferde mit Sommerekzem

    Das Sommerekzem stellt für viele Pferde eine ernsthafte Belastung dar. Es handelt sich um eine allergische Reaktion auf Insektenstiche, insbesondere durch Gnitzen, die von März bis November aktiv sind. Die Ekzemerdecken von RSH sind speziell auf die Bedürfnisse betroffener Pferde ausgelegt. Gefertigt aus robustem, hochelastischem Funktionsstoff schützen sie effektiv vor Stichen und sind gleichzeitig luftdurchlässig sowie schnell trocknend. Die lichtgraue Farbe reflektiert Hitze, ist schmutzabweisend und hält lästige Insekten fern. Für einen lückenlosen Schutz können neben dem Körper auch Kopf, Hals, Euter und Schlauch sowie die Beine abgedeckt werden.

    Handarbeit, Maßanfertigung und Rundum-Service

    Die Original RSH-Ekzemerdecken entstehen vollständig in der eigenen Näherei in Pforzheim. Durch Maßanfertigungen auf Basis eines detaillierten Maßblatts kann auf individuelle Körperformen eingegangen werden. Bei Veränderungen am Pferd oder bei Passformproblemen bietet das Unternehmen einen Änderungsservice an, bei dem bestehende Decken angepasst werden. Für Reparaturen stellt RSH auf Wunsch Ersatzstoff zur Verfügung oder übernimmt die Instandsetzung im eigenen Haus. Damit wird ein umfassender Service ermöglicht, der auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit setzt.

    Produktvielfalt für unterschiedliche Anforderungen

    Das Sortiment umfasst verschiedene Deckenmodelle wie die RSH Ekzemerdecke Modell Saela, Ljori oder die Teilkörperdecke Mosa. Auch ergänzende Produkte wie die Kopfhaube Hella sind erhältlich. Jedes Modell ist in mehreren Varianten und Größen verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden – vom leichten Pony bis zum großrahmigen Kaltblut. Bewertungen zufriedener Kunden und Kundinnen unterstreichen den hohen Tragekomfort, die Strapazierfähigkeit und die durchdachte Konstruktion der Produkte. Dank kurzer Lieferzeiten bei Standardgrößen und effizientem Versandservice profitieren Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland von einer schnellen Verfügbarkeit – wobei die Lieferdauer in den Sommermonaten variieren kann.

    Maßgeschneiderte Lösungen und persönlicher Service aus Pforzheim

    Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG bietet maßgeschneiderte Ekzemerdecken und ergänzendes Zubehör für Pferde an. Die Produkte entstehen in eigener Fertigung in Pforzheim und sind deutschlandweit erhältlich. Neben Maßanfertigungen und einem hauseigenen Reparaturservice profitieren Kundinnen und Kunden von umfassender Beratung und schneller Lieferung. Kontakt: Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG, Gülichstraße 12, 75179 Pforzheim, Tel.: +49 7231 7689250, E-Mail: info@reitsport-haemmerle.de, Bürozeiten: Mo.-Fr. 9:00-13:30 Uhr, telefonisch bis 17:00 Uhr erreichbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG
    Frau Patricia Dufke
    Gülichstraße 12
    75179 Pforzheim
    Deutschland

    fon ..: 07231 7689250
    fax ..: 07231 7689252
    web ..: https://reitsport-haemmerle.de/
    email : info@reitsport-haemmerle.de

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Effiziente Computerschrottentsorgung in Pforzheim – Platz schaffen und die Umwelt schützen!
      Entdecken Sie die Computerschrottentsorgung in Pforzheim! Schaffen Sie Platz für Neues und setzen Sie ein Zeichen für Nachhaltigkeit - wir kümmern uns um Ihre alten Geräte!...

    2. Traumhaftes Pferde Malbuch – liebevoll gestaltete Pferde-Motive zum Ausmalen
      Pferdeliebhaber können mit Topo Malbüchers "Traumhaftes Pferde Malbuch" für einige Stunden lang in die Welt der Pferde eintauchen....

    3. Sanitär Pforzheim City – Sanitär und Heizung Notdienst in Pforzheim
      Als Sanitär und Heizungsfachbetrieb sind wir bekannt in Pforzheim. Wir zeigen Ihnen unsere Leistungen Sanitär & Heizung Pforzheim https://sanitaerpforzheimcity.wordpress.com/...

    4. Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Pforzheim – ProCoReX Europe GmbH Zuverlässiger
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Pforzheim sichere Datenträger und Festplatten Entsorgung in Pforzheim sowie zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Pforzheim nach 66399....

    5. Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Pforzheim mit sicherer Datenvernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Pforzheim professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern....

    6. Entrümpelung Pforzheim: Der zuverlässige Partner für Haushaltsauflösung
      Wir befreien Sie von Altlasten! Vom Keller bis zur Firma - Entrümpelung Pforzheim sind Ihre Experten im Enzkreis. Entrümpeln Sie jetzt stressfrei und effizient!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.