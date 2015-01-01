Ekzemerdecken aus Pforzheim schützen Pferde deutschlandweit vor Insektenstichen

Maßgeschneiderte Ekzemerdecken aus Pforzheim bieten Pferden in ganz Deutschland optimalen Schutz vor Sommerekzem.

Reitsport Hämmerle (RSH) mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt seit über 20 Jahren hochwertige Ekzemerdecken für Pferde. Die in Baden-Württemberg hergestellten Produkte sind das Ergebnis eigener Erfahrung, intensiver Praxistests und ständiger Weiterentwicklung. In der hauseigenen Manufaktur entstehen langlebige, atmungsaktive und passgenaue Decken, die Pferden, Ponys und Eseln effektiv Schutz vor Sommerekzem bieten. Kunden und Kundinnen aus ganz Deutschland profitieren von individuell anpassbaren Modellen, persönlichem Service und einem Reparatur- und Änderungsangebot direkt vor Ort.

Individueller Schutz für Pferde mit Sommerekzem

Das Sommerekzem stellt für viele Pferde eine ernsthafte Belastung dar. Es handelt sich um eine allergische Reaktion auf Insektenstiche, insbesondere durch Gnitzen, die von März bis November aktiv sind. Die Ekzemerdecken von RSH sind speziell auf die Bedürfnisse betroffener Pferde ausgelegt. Gefertigt aus robustem, hochelastischem Funktionsstoff schützen sie effektiv vor Stichen und sind gleichzeitig luftdurchlässig sowie schnell trocknend. Die lichtgraue Farbe reflektiert Hitze, ist schmutzabweisend und hält lästige Insekten fern. Für einen lückenlosen Schutz können neben dem Körper auch Kopf, Hals, Euter und Schlauch sowie die Beine abgedeckt werden.

Handarbeit, Maßanfertigung und Rundum-Service

Die Original RSH-Ekzemerdecken entstehen vollständig in der eigenen Näherei in Pforzheim. Durch Maßanfertigungen auf Basis eines detaillierten Maßblatts kann auf individuelle Körperformen eingegangen werden. Bei Veränderungen am Pferd oder bei Passformproblemen bietet das Unternehmen einen Änderungsservice an, bei dem bestehende Decken angepasst werden. Für Reparaturen stellt RSH auf Wunsch Ersatzstoff zur Verfügung oder übernimmt die Instandsetzung im eigenen Haus. Damit wird ein umfassender Service ermöglicht, der auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit setzt.

Produktvielfalt für unterschiedliche Anforderungen

Das Sortiment umfasst verschiedene Deckenmodelle wie die RSH Ekzemerdecke Modell Saela, Ljori oder die Teilkörperdecke Mosa. Auch ergänzende Produkte wie die Kopfhaube Hella sind erhältlich. Jedes Modell ist in mehreren Varianten und Größen verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden – vom leichten Pony bis zum großrahmigen Kaltblut. Bewertungen zufriedener Kunden und Kundinnen unterstreichen den hohen Tragekomfort, die Strapazierfähigkeit und die durchdachte Konstruktion der Produkte. Dank kurzer Lieferzeiten bei Standardgrößen und effizientem Versandservice profitieren Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland von einer schnellen Verfügbarkeit – wobei die Lieferdauer in den Sommermonaten variieren kann.

Maßgeschneiderte Lösungen und persönlicher Service aus Pforzheim

Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG bietet maßgeschneiderte Ekzemerdecken und ergänzendes Zubehör für Pferde an. Die Produkte entstehen in eigener Fertigung in Pforzheim und sind deutschlandweit erhältlich. Neben Maßanfertigungen und einem hauseigenen Reparaturservice profitieren Kundinnen und Kunden von umfassender Beratung und schneller Lieferung. Kontakt: Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG, Gülichstraße 12, 75179 Pforzheim, Tel.: +49 7231 7689250, E-Mail: info@reitsport-haemmerle.de, Bürozeiten: Mo.-Fr. 9:00-13:30 Uhr, telefonisch bis 17:00 Uhr erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reitsport Hämmerle GmbH & Co. KG

Frau Patricia Dufke

Gülichstraße 12

75179 Pforzheim

Deutschland

fon ..: 07231 7689250

fax ..: 07231 7689252

web ..: https://reitsport-haemmerle.de/

email : info@reitsport-haemmerle.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

