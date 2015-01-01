ELA Container bietet schnelle Lösung nach Brand in einem Urlaubspark

Der Fahrradverleih im Landal GreenPark Drenthe zieht in ein ELA Raumsystem.

Die Landal GreenPark GmbH mit Sitz in Trier (D) betreibt Ferienhaus-Parks in vielen Ländern Europas. Einer davon ist Het Land van Bartje in der niederländischen Provinz Drenthe. Radfahren, Ponyreiten, Wandern, Schwimmen oder Spielen im Heu – Het Land van Bartje bietet Urlaubsspaß und Entspannung für die ganze Familie. Nach einem Großbrand ist der Fahrradverleih des Urlaubsparks nicht mehr nutzbar. ELA Container Nederland sorgt mit einer mobilen Raumlösung dafür, dass die Gäste nicht auf ihr Leihfahrrad verzichten müssen.

In insgesamt elf ELA Containern finden auf rund 200 Quadratmetern neben den ´Fietsen´ auch die Rezeption des Verleihs und eine Fahrradwerkstatt Platz. „Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und ELA wurde innerhalb von vier Wochen ein neues modulares Gebäude, bestehend aus ELA-Premium-Einheiten, für den Fahrradverleih erfolgreich realisiert. Dadurch konnten die Unannehmlichkeiten für den Kunden auf ein Minimum reduziert werden und die Gäste von Landal Het Land van Bartje können wieder den Fahrradverleih nutzen.“, sagt Head of Sales ELA Container Nederland BV Ruben Dijkema. Die Heizungen und eine effiziente LED-Beleuchtung lieferte ELA Container gleich mit. Eine Doppelflügeltür sorgt für einen großzügigen Zugang. Kundenseitig wurde noch ein Holz-Carport angebaut. Die Mietdauer bis zur Neueröffnung einer festen Verleihstation ist für rund 18 Monate geplant.

„Die Container haben uns im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Feuer gerettet“, sagt Parkmanagerin Inge van der Greft. „Es hat uns sehr geholfen, dass ELA in der Lage war, schnell eine für uns passende Lösung zu planen und zu liefern.“

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

