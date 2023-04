ELA Container unterstützt Schreinerei mit Interimsräumen nach Großbrand

Manchmal muss eine mobile Raumlösung nicht besonders groß oder außergewöhnlich eingerichtet sein, sondern einfach nur schnell vor Ort zur Verfügung stehen.

Als die gesamte Produktion sowie die Planungs- und Verwaltungsbüros der Polzer Innenausbau GmbH & Co. KG in Jagsthausen/Baden-Württemberg bei einem Feuer vollständig ausbrannten, lieferte ELA Container schon nach wenigen Tagen eine bezugsfertige Büro- und Besprechungscontainer-Anlage.

„Noch in der Brandnacht haben wir entschieden, sofort weiterzumachen und wieder aufzubauen“, sagt Peter Polzer, Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens mit rund 30 Mitarbeitern. Er habe beim regionalen Vertriebsmitarbeiter von ELA Container, Stefan Fett, angerufen. „ELA hat sofort mit den Planungen begonnen und innerhalb weniger Tage stand unser Interimsbüro fix und fertig da. Durch die große Fensterfront haben wir auch die Arbeiten am Wiederaufbau der Werkstatt immer im Blick“. Ihm sei nicht klar gewesen, was man heute alles mit Containerlösungen machen kann, sagt Polzer. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei ELA Container und die hervorragende Beratung und Betreuung durch Stefan Fett“.

Die Interims-Anlage besteht aus drei längsseitig kombinierten ELA Bürocontainern und umfasst eine Nutzfläche von insgesamt 54 Quadratmetern. Die weiße Innenausstattung sorgt in Kombination mit großzügigen Fensterflächen für eine helle und freundliche Arbeitsatmosphäre. Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem eine LED-Innenbeleuchtung, Rauchwarnmelder, IT-Netzwerktechnik sowie Split-Klimageräte zum Heizen und Kühlen.

„Als Herr Polzer mich anrief und mir die Lage schilderte, habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin zu ihm gefahren“, sagt ELA-Area Sales Manager Stefan Fett. „Wir haben umgehend mit den Planungen begonnen und ein Angebot erstellt“. Das technische Highlight der Anlage sei die hochwertige IT-Netzwerktechnik mit Anschluss an die bestehende EDV-Anlage des Kunden. „Ein weiterer Kundenvorteil ist, dass unsere Container mit drei Metern einen halben Meter breiter sind als Standardcontainer“, so Fett. Das sorge für mehr Platz und ein besseres Raumgefühl.

Der international agierende Familienbetrieb ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 50.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.200 Mitarbeitern, darunter 60 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher.

