Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien verschlingen Silber

Am Silbermarkt droht eine Angebotskrise, die sich noch nicht im Preis manifestiert hat.

Der Elektrofahrzeugmarkt und die erneuerbaren Energietechnologien wachsen. Mit jedem Elektrofahrzeug wird Silber verbraucht. In den nächsten Jahren könnte es zu einem Silberdefizit kommen, das sich einerseits schon abzuzeichnen scheint, aber andererseits sich noch nicht im Silberpreis bemerkbar gemacht hat. Hier bieten sich Chancen für Investoren. Silber könnte sich nämlich, verbaut in Silber-Festkörperbatterien, einer wachsenden Verwendung erfreuen. Viele Komponenten in der Elektromobilitätsbranche profitieren, wenn Silber verbaut wird. Denn Silber besticht durch seine einzigartigen Eigenschaften, besonders bei Hochleistungs-EV-Batterien.

In der Batterietechnologie überzeugt das Edelmetall durch seine Leitfähigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und durch seine Fähigkeiten im Wärmemanagement. Dabei profitieren können nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch Busse, LKWs, Schiffe oder Flugzeuge. Nicht nur beim Silbermarkt, auch beim Nickelmarkt wird durch die EV-Nachfrage mit Preissteigerungen zu rechnen sein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Märkten ist, dass der Silbermarkt ungefähr 100-mal kleiner ist als der Nickelmarkt. Die Silberpreise könnten also in besonderem Maße von der Entwicklung profitieren. Dazu kommt, dass Silber für Solarmodule, Elektronikprodukte und weitere wachsende Branchen einen wichtigen Bestandteil darstellt.

Neue Technologien wie Festkörperbatterien gehören zu den Technologien, die für einen erhöhten Silberverbrauch sorgen könnten. Der Markt für Silberbatterien wächst nämlich. Da wäre eine Anpassung des Silberpreises kein Wunder. Denn der Markt sollte diese Faktoren erkennen und einpreisen. Silber und Nickel sind Rohstoffe, die die Zukunft braucht. Gut für Silberunternehmen wie Discovery Silver oder Gesellschaften mit Nickel so wie die Canada Nickel Company.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt, ein weltweit führendes Silberprojekt.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – kümmert sich um Kobalt und Nickel. Das Crawford-Projekt liegt in Ontario und ist zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens.

