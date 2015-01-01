  • Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung

    Die AG Reederei Norden-Frisia und die Ostfriesische Volksbank wurden für ihr gemeinsames Engagement im Bereich nachhaltiger Mobilität mit dem Award „ZukunftsGestalter“ der DZ Bank ausgezeichnet.

    BildDer vollelektrische Katamaran „INSELEXPRESS Frisia E-I“ verbindet Norddeich und Norderney emissionsfrei in nur 30 Minuten und setzt neue Maßstäbe für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser.

    Das innovative Projekt wurde durch eine maßgeschneiderte Finanzierung der Ostfriesischen
    Volksbank in Emden ermöglicht. Der Katamaran wird von zwei Elektromotoren mit jeweils 600 kW Leistung und einer Batteriekapazität von 1,8 MWh angetrieben. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 19 Knoten und einer Ladezeit von nur 28 Minuten ist das Schiff schnell wieder einsatzbereit.

    Der benötigte Strom wird vor Ort durch Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher CO?-
    neutral erzeugt.

    Die Schnellfähre ist 32,3 Meter lang, 9,6 Meter breit und gleitet mit nur 1,2 Meter Tiefgang durch das Wattenmeer. Der klimatisierte Panorama-Salon und das großzügige Sonnendeck bieten Platz für bis zu 150 Fahrgäste.

    Die Jury würdigte insbesondere den Pioniercharakter des vollelektrischen Katamarans. „Mit dem E-
    Katamaran setzen wir ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser“, erklärt die AG Reederei Norden-Frisia. „Nachhaltige Innovationen benötigen starke Finanzierungspartner“, ergänzt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. „Diesen Partner haben wir mit der Ostfriesischen Volksbank gefunden.“

    Rolf Kirchhoff, Bereichsleiter Firmenkunden in Emden und der Krummhörn, betont: „Dieses Projekt
    zeigt, wie Transformation gelingen kann.“

    Die offizielle Übergabe des Awards fand in Norddeich gemeinsam mit Thomas Lüken, Vorstand der
    Ostfriesische Volksbank eG, statt.

    Aktuell befindet sich der INSELEXPRESS in der Winterpause – ab dem 21. März nimmt er ab
    Fährbrücke 3 wieder Fahrt auf. Fahrten sind bereits jetzt buchbar.

    Daten & Fakten
    Name: Inselexpress E-Kat (offizieller Name: Frisia E-I)
    Schiffstyp: Aluminium-Katamaran (Leichtbauweise)
    Länge: 32,3 Meter
    Breite: 9,6 Meter
    Tiefgang: 1,2 Meter
    Geschwindigkeit: 19 Knoten (ca. 30 km/h)
    Kapazität: 150 Passagiere
    Antrieb: Rein elektrisch, betrieben durch 180 Batterien im Rumpf
    Bauwerft: Damen Group (Damen Shipyards), Gorinchem, Niederlande
    Indienststellung: 2025

