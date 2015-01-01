Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung

Die AG Reederei Norden-Frisia und die Ostfriesische Volksbank wurden für ihr gemeinsames Engagement im Bereich nachhaltiger Mobilität mit dem Award „ZukunftsGestalter“ der DZ Bank ausgezeichnet.

Der vollelektrische Katamaran „INSELEXPRESS Frisia E-I“ verbindet Norddeich und Norderney emissionsfrei in nur 30 Minuten und setzt neue Maßstäbe für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser.

Das innovative Projekt wurde durch eine maßgeschneiderte Finanzierung der Ostfriesischen

Volksbank in Emden ermöglicht. Der Katamaran wird von zwei Elektromotoren mit jeweils 600 kW Leistung und einer Batteriekapazität von 1,8 MWh angetrieben. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 19 Knoten und einer Ladezeit von nur 28 Minuten ist das Schiff schnell wieder einsatzbereit.

Der benötigte Strom wird vor Ort durch Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher CO?-

neutral erzeugt.

Die Schnellfähre ist 32,3 Meter lang, 9,6 Meter breit und gleitet mit nur 1,2 Meter Tiefgang durch das Wattenmeer. Der klimatisierte Panorama-Salon und das großzügige Sonnendeck bieten Platz für bis zu 150 Fahrgäste.

Die Jury würdigte insbesondere den Pioniercharakter des vollelektrischen Katamarans. „Mit dem E-

Katamaran setzen wir ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser“, erklärt die AG Reederei Norden-Frisia. „Nachhaltige Innovationen benötigen starke Finanzierungspartner“, ergänzt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. „Diesen Partner haben wir mit der Ostfriesischen Volksbank gefunden.“

Rolf Kirchhoff, Bereichsleiter Firmenkunden in Emden und der Krummhörn, betont: „Dieses Projekt

zeigt, wie Transformation gelingen kann.“

Die offizielle Übergabe des Awards fand in Norddeich gemeinsam mit Thomas Lüken, Vorstand der

Ostfriesische Volksbank eG, statt.

Aktuell befindet sich der INSELEXPRESS in der Winterpause – ab dem 21. März nimmt er ab

Fährbrücke 3 wieder Fahrt auf. Fahrten sind bereits jetzt buchbar.

Daten & Fakten

Name: Inselexpress E-Kat (offizieller Name: Frisia E-I)

Schiffstyp: Aluminium-Katamaran (Leichtbauweise)

Länge: 32,3 Meter

Breite: 9,6 Meter

Tiefgang: 1,2 Meter

Geschwindigkeit: 19 Knoten (ca. 30 km/h)

Kapazität: 150 Passagiere

Antrieb: Rein elektrisch, betrieben durch 180 Batterien im Rumpf

Bauwerft: Damen Group (Damen Shipyards), Gorinchem, Niederlande

Indienststellung: 2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Pressekontakt:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Premium statt Massenproduktion: GARDORELLO fertigt Stelzenhäuser bewusst in limitierten Produktionsfenstern Next2Sun gründet italienische Tochtergesellschaft und setzt internationalen Expansionskurs fort