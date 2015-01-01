-
Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung
Die AG Reederei Norden-Frisia und die Ostfriesische Volksbank wurden für ihr gemeinsames Engagement im Bereich nachhaltiger Mobilität mit dem Award „ZukunftsGestalter“ der DZ Bank ausgezeichnet.
Der vollelektrische Katamaran „INSELEXPRESS Frisia E-I“ verbindet Norddeich und Norderney emissionsfrei in nur 30 Minuten und setzt neue Maßstäbe für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser.
Das innovative Projekt wurde durch eine maßgeschneiderte Finanzierung der Ostfriesischen
Volksbank in Emden ermöglicht. Der Katamaran wird von zwei Elektromotoren mit jeweils 600 kW Leistung und einer Batteriekapazität von 1,8 MWh angetrieben. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 19 Knoten und einer Ladezeit von nur 28 Minuten ist das Schiff schnell wieder einsatzbereit.
Der benötigte Strom wird vor Ort durch Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher CO?-
neutral erzeugt.
Die Schnellfähre ist 32,3 Meter lang, 9,6 Meter breit und gleitet mit nur 1,2 Meter Tiefgang durch das Wattenmeer. Der klimatisierte Panorama-Salon und das großzügige Sonnendeck bieten Platz für bis zu 150 Fahrgäste.
Die Jury würdigte insbesondere den Pioniercharakter des vollelektrischen Katamarans. „Mit dem E-
Katamaran setzen wir ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser“, erklärt die AG Reederei Norden-Frisia. „Nachhaltige Innovationen benötigen starke Finanzierungspartner“, ergänzt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. „Diesen Partner haben wir mit der Ostfriesischen Volksbank gefunden.“
Rolf Kirchhoff, Bereichsleiter Firmenkunden in Emden und der Krummhörn, betont: „Dieses Projekt
zeigt, wie Transformation gelingen kann.“
Die offizielle Übergabe des Awards fand in Norddeich gemeinsam mit Thomas Lüken, Vorstand der
Ostfriesische Volksbank eG, statt.
Aktuell befindet sich der INSELEXPRESS in der Winterpause – ab dem 21. März nimmt er ab
Fährbrücke 3 wieder Fahrt auf. Fahrten sind bereits jetzt buchbar.
Daten & Fakten
Name: Inselexpress E-Kat (offizieller Name: Frisia E-I)
Schiffstyp: Aluminium-Katamaran (Leichtbauweise)
Länge: 32,3 Meter
Breite: 9,6 Meter
Tiefgang: 1,2 Meter
Geschwindigkeit: 19 Knoten (ca. 30 km/h)
Kapazität: 150 Passagiere
Antrieb: Rein elektrisch, betrieben durch 180 Batterien im Rumpf
Bauwerft: Damen Group (Damen Shipyards), Gorinchem, Niederlande
Indienststellung: 2025
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
AG Reederei Norden-Frisia
Frau Anke Wolff
Mole Norddeich 1
26506 Norden
Deutschland
fon ..: 04931 987-1134
web ..: http://www.reederei-frisia.de
email : a.wolff@reederei-frisia.de
Pressekontakt:
AG Reederei Norden-Frisia
Frau Anke Wolff
Mole Norddeich 1
26506 Norden
fon ..: 04931 987-1134
web ..: http://www.reederei-frisia.de
email : a.wolff@reederei-frisia.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Premium statt Massenproduktion: GARDORELLO fertigt Stelzenhäuser bewusst in limitierten Produktionsfenstern Next2Sun gründet italienische Tochtergesellschaft und setzt internationalen Expansionskurs fort
Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- EDV und IT Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung trifft Green-IT
- Grenzen klassischer Teststrategien
- First Mining Gold: Miroir-Ziel wächst in die Tiefe – bis zu 30,58 g/t Gold erbohrt!
- Fundierte Bewertungsmethoden für realistische Marktpreise
- Selbstreinigende Steinversiegelung: CCM® 7624 schützt Außenflächen mit Photokatalyse
- Next2Sun gründet italienische Tochtergesellschaft und setzt internationalen Expansionskurs fort
- Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung
- Premium statt Massenproduktion: GARDORELLO fertigt Stelzenhäuser bewusst in limitierten Produktionsfenstern
- Warum Unternehmen generative KI zunehmend lokal betreiben
- Neues Fachbuch zeigt, wie Unternehmen lokale KI-Systeme sicher betreiben
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.