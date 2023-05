Elektromobilität und Gebäudeenergie brauchen Kupfer

Elektrofahrzeuge werden gerade günstiger, auch die Auswahl steigt und die Vorteile überzeugen mehr und mehr Autokäufer.

Eine neue Marktstudie zeigt, dass die Preisnachlässe für Neuwagen steigen (CAR). Dies gilt für Verbrenner, aber auch vor allem in der nächsten Zeit für Elektroautos. Günstigere Preise und mehr verfügbare gebrauchte Elektroautos werden die E-Mobilität zusätzlich antreiben. Laut einer Umfrage des Energieversorgers EON ist für 71 Prozent der Befragten der Umstieg auf die Elektromobilität notwendig, um Klimaziele zu erreichen. Um eine bessere Luftqualität in den Städten zu erreichen, ist die Senkung der Emissionen, die durch Gebäude verursacht werden, ein weiterer wichtiger Aspekt. Denn Städte verursachen rund die Hälfte der Kohlendioxid-Emissionen. Und Städte sind für ungefähr 70 bis 80 Prozent des EU-Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich.

Die Wende in der Gebäudeenergie ist ebenso wie die Wende in der Mobilität eng mit dem Rohstoff Kupfer verbunden. Gewinnung, Nutzung und Verteilung von erneuerbaren Energien funktioniert nur mithilfe von Kupfer. In Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen sorgt Kupfer für mehr Effizienz. Kupferleitungen verteilen die Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Batteriespeicher und Steuerelektronik kommen ebenfalls nicht ohne das rötliche Metall aus. Kupfer kann zudem ohne Qualitätsverluste endlos recycelt werden. Die International Copper Study Group geht für dieses Jahr von einer schwächeren Kupferproduktion, damit von einem Defizit aus. Zwar werden zwei Minen im wichtigen Kupferland Chile ihre Produktion ausweiten, doch bekannterweise gibt es in Chile oft Probleme, die dann das Kupferangebot verknappen.

Kupfer im Boden besitzt beispielsweise Torq Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/torq-resources-inc/ – (neben Gold) in aussichtsreichen Projekten in Chile.

In Ecuador liegt das The Lost Cities-Projekt von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -. Es enthält Kupfer und Gold. Auf die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023 darf man gespannt sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

