Elektromobilität und Innovationen für mehr Ernteerträge

Auch in die Landwirtschaft zieht die Elektromobilität ein und Innovationen sorgen neben Kalidünger für gute Erträge.

Dass der Klimawandel zu mehr extremen Wetterereignissen wie Starkregen oder Trockenheit zum Beispiel führt, zeigt sich jetzt immer wieder. Landwirte müssen diesen Herausforderungen begegnen. So wird eifrig daran gearbeitet durch Digitalisierung landwirtschaftliche Prozesse zu verbessern. Nachhaltigkeit und Effizienz sind gefragt. Digitale Anwendungen können Bewässerung oder Nährstoffe den Erfordernissen anpassen. Jedenfalls laufen hierzulande bereits Versuche mittels Drohnen den Düngemittelbedarf einer Fläche zu ermitteln. Kali ist ein wichtiges Düngemittel in der Landwirtschaft und das weltweit. Kali sorgt für höhere Ernteerträge und eine optimierte Krankheitsresistenz.

Kali gibt es beispielsweise in Gabun, Afrika beim hochwertigen Kaliprojekt Banio von Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ -. Laut einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung dürfte das Unternehmen mit seinem Projekt im bergbaufreundlichen Gabun beste Erfolgsaussichten besitzen.

Damit die Digitalisierung in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann, ist eine Kommunikationsinfrastruktur nötig, an der es momentan noch oft mangelt. Hilfreich für den Datenaustausch und die Steuerung von Maschinen und Robotern ist dabei das 5G-Netz. Elektrisch betriebene Computer können beim Mähen, Mulchen etc. helfen. Und die Elektromobilität etabliert sich nicht nur in Städten, sondern sorgt auch in der Landwirtschaft für eine Revolution. Denn auch in diesem Bereich sollen die Betriebe umweltfreundlicher gestaltet werden. Hier kommen Elektrotraktoren etwa zum Einsatz und viele Betriebe verfügen bereits über Photovoltaikanlagen. Der wichtige beteiligte Rohstoff ist dabei das Lithium, das in den Lithium-Ionen-Batterien verbaut ist.

Ein Lithiumunternehmen, das sich bereits in der Genehmigungsphase befindet, ist Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – mit seinem Clayton Valley Lithiumprojekt in Nevada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

