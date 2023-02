Elektros gibt Vereinbarung mit Next Realm AI als potenzielle Datenberatungsfirma für den Elektrofahrzeugbetrieb bekannt

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 9. Februar 2023 / Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit der Firma Next Realm AI bekannt gegeben, welche die Sondierung der Einbindung von Technologien des maschinellen Lernens in den Betrieb von Elektrofahrzeugen (EV) betrifft.

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass mit der in New York ansässigen Technologieforschungsfirma Next Realm AI eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, im Rahmen welcher die Möglichkeiten der Einbindung von Ressourcen des maschinellen Lernens und der Analyse sondiert werden. Ziele dieser Zusammenarbeit sind die Optimierung der Kundenerfahrung, eine raschere Modernisierung der Produktentwicklung, der Produktion und des Lieferkettenmanagements sowie die zeitnahe Implementierung von datengesteuerten Geschäftsmodellen für den Elektrofahrzeugmarkt.

Batterieanalytik: Intelligente Batterieanalysen verbessern die Leistung von Lithiumionenbatterien, indem sie deren Leistung, den Ladezustand, Belastungen durch rasche Beschleunigung und Abbremsung, die Temperatur und die Anzahl der Ladezyklen überwachen.

Die zum Patent angemeldete Multi-Port-Ladevorrichtung des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen zu verwenden. Das Unternehmen will diese im Rahmen von Lizenzvereinbarungen an führende Elektrofahrzeughersteller vermarkten.

Bergbaubetrieb: Für die Bergbauindustrie eröffnen sich mit künstlicher Intelligenz zahlreiche wirtschaftliche Vorteile durch Kostenreduktion, Effizienz, Produktivitätssteigerung, Gefahrenminimierung für das Betriebspersonal, unterbrechungsfreie Produktion und mehr Sicherheit. Intelligente Sensoren und Kameras unterstützen automatisierte Anlagenteile und überwachen gleichzeitig die Sicherheit der Arbeiter sowie die Umweltauswirkungen im Minenbereich.

Kundenservice: Der auf einem Large Language Model (LLM) aufbauende Chatbot ChatGPT interagiert in einem Dialogformat. Er versteht eine Vielzahl von Aufforderungen und erzeugt menschenähnliche Antworten durch Vorhersage zukünftiger Wörter.

Anwendungen können darauf trainiert werden, die Stimmungslage bei Kundenanfragen durch das Erkennen von Kundenemotionen zu verstehen und einzuordnen. Dadurch sind Markenhersteller besser in der Lage angemessen zu reagieren.

Über Next Realm AI

Next Realm AI ist eine in New York ansässige Beratungsfirma mit Forschungslabor, die sich auf die kommerzielle Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Quanteninformatik und Cybersicherheit konzentriert. nextrealm.ai/

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

