Die Genehmigungen sind da, jetzt kann es richtig losgehen bei Element 29 Resources. So will das Unternehmen von der Kupferpreisrallye profitieren.

Am 6. Juni wird in Peru gewählt. Deshalb bestimmt der Wahlkampf derzeit die Schlagzeilen, was bei Investoren bisweilen für Verunsicherung sorgt. Aber die Verwaltung in dem südamerikanischen Land funktioniert: Das peruanische Energie- und Bergbauministerium („MINEM“) hat Element 29 Resources Inc. (TSX-V: ECU; FRA: 2IK) soeben die Genehmigung für seine Explorationsaktivitäten auf dem Kupferprojekt Elida in Zentralperu erteilt. Brian Booth, President & CEO von Element 29, bewertete die Genehmigungen als einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. Er kündigte an, Element 29 wolle die Bohrungen schnell abschließen und bereits Ende 2021 eine Ressourcenschätzung gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 vorlegen.

Das Elida-Kupferprojekt liegt nur 85 Kilometer von der Pazifikküste entfernt in einer für Peru moderaten Höhe von 1.500 bis 2.000 Meter. Elida war unter dem Vorbesitzer Lundin Mining bereits 2014/15 aufwändig exploriert worden. Aus dieser Zeit stammen die hochwertigen Daten von 18 Diamantbohrlöchern (9.880 m). Die historischen Daten lassen auf ein Explorationsziel von 200 Mio. bis 500 Mio. Tonnen mit Gehalten zwischen 0,35%-0,45% Cu, 0,03%-0,05% Mo und 3,5 g/t bis 4,5 g/t Ag schließen, reichen aber für eine offizielle Ressourcenschätzung nicht aus. Element 29 plant nun 4.000 Meter an Diamantbohrungen, um einen Bohrlochabstand zu erreichen, der für die Schätzung von Mineralressourcen gemäß NI 43-101 geeignet ist.

