Element schließt Marketingvertrag mit Tetra Pak ab

– Marktkampagnen für das trinkfertige, pflanzliche Bio-Proteingetränk Rejuvenate sollen in den USA im Juni 2021 beginnen

BURLINGTON, ONTARIO (KANADA), 28. Juni 2021 – Element Nutritional Sciences Inc. (CSE:ELMT) (Unternehmen oder Element) freut sich, bekannt geben zu können, dass es mit Tetra Pak Inc. eine Marketing-Support-Vereinbarung abgeschlossen hat, gemäß der beide Unternehmen zu einer im Juni 2021 beginnenden Marketingkampagne in den Vereinigten Staaten finanziell beitragen werden.

Tetra Pak Inc. ist derzeit in über 160 Ländern tätig und verzeichnete im Jahr 2020 mit dem Verkauf von über 183 Milliarden Tetra Pak®-Verpackungen einen Umsatz von 10,8 Milliarden Euro. Die globale gemeinnützige Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) hat Tetra Pak® für seinen Kampf gegen den Klimawandel und sein Engagement für verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung in ihre A-Liste aufgenommen.

Tetra Pak®-Verpackungen kommen in den Verpackungen von Elements trinkfertigem, pflanzlichen Bio-Proteingetränk Rejuvenate zum Einsatz, das derzeit in den Regalen von über 15.000 Standorten in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Die Vorteile von Tetra Pak®-Verpackungen sind:

– Tetra Pak®-Kartons werden aus Bäumen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

– Die leichten, papierbasierten Materialien und die Tetra Pak®-Kartons ermöglichen eine effizientere Stapelung und Beladung von Lkw.

– Langlebige, lagerstabile Verpackungen helfen, Lebensmittelabfälle zu minimieren.

– Tetra Pak® schützt den natürlichen Geschmack und Nährwert von Lebensmitteln auch ohne Kühlung (UHT-Verarbeitung und aseptische Verpackung).

– Kappe auf Pflanzenbasis, BPA/PET-frei, mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt

Element verwendet Tetra Pak® schon von Anfang für sein trinkfertiges, pflanzliches Bio-Proteingetränk Rejuvenate, da wir wissen, dass Tetra Pak® Verpackungen liefert, denen Verbraucher vertrauen, auf die wir uns verlassen können, wenn es um modernste Nachhaltigkeitstechnologie geht, und die zu einem lagerstabilen Produkt führen, das sich perfekt für den Verzehr unterwegs eignet. Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Tetra Pak® ausbauen und Verbrauchern in den Vereinigten Staaten die Vorteile von Rejuvenate vermitteln können, nicht nur für die Gesundheit ihrer Muskulatur, sondern auch hinsichtlich unserer unternehmerischen Verantwortung, sagte Stuart Lowther, Chief Executive Officer.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59195/06.23.21TetraPRv2_De_PRcom.001.jpeg

Über Element

Element ist ein innovatives und forschungsorientiertes kanadisches Nutrazeutika-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Produkte für den globalen Markt für Verbrauchsgüter spezialisiert hat und ein Portfolio speziell für Männer und Frauen ab 50 Jahre entwickelt hat. Das Leitprodukt von Element, Rejuvenate, ist eine proprietäre Formulierung, von der klinisch erwiesen ist, dass sie bei der Wiederherstellung, Verjüngung und dem Wiederaufbau der natürlichen Muskelmasse, die durch Alterung bzw. Erkrankung verloren gegangen ist, hilft. Element vertreibt auch JAKTRX, eine Elite-Marke von Leistungsergänzungsmitteln. Element wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Ontario.

Mehr erfahren über Element können Sie unter elmtinc.com.

Nähere Informationen über Rejuvenate können Sie unter www.rejuvenatemuscle.com finden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, als diese Aussagen gemacht wurden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Erwartungen hinsichtlich der Größe des US-amerikanischen und kanadischen Gesundheits-, Nutrazeutika- und Wellness-Marktes und der sich ändernden Verbrauchergewohnheiten; die Rentabilität der Produkte des Unternehmens; die Verfügbarkeit von Vertriebskanälen für die Produktangebote des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen; Expansionspläne; die erfolgreiche Entwicklung der vom Unternehmen geplanten Produkte; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Verkauf der Produkte des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Kanada einschränken oder zurückrufen können; die Beziehungen zu Kunden und Vertriebspartnern; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; und die Unfähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stuart Lowther

Chairman, CEO und President

ir@elmtinc.com

416-467-5229

Marc Charbin

Investor Relations

ir@elementnutrition.com

416-467-5229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Element Nutritional Sciences Inc.

Stuart Lowther

401 – 1100 Walkers Line

L7N 2G3 Burlington, ON

Kanada

email : slowther@elementnutrition.com

Pressekontakt:

Element Nutritional Sciences Inc.

Stuart Lowther

401 – 1100 Walkers Line

L7N 2G3 Burlington, ON

email : slowther@elementnutrition.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seitenkanalverdichter erzeugen Saugkraft für die Absaugung von Bearbeitungsrückständen