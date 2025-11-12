-
ELENANT: Neuer Wirkansatz zur Stabilisierung der Erythrozyten bei Long-Covid-Betroffenen
Markteinführung eines forschungsbasierten Nahrungsergänzungsmittels zur Long-Covid und Post-Covid Behandlung
Heusenstamm, den 12.11.2025
Mit ELENANT® bringt die Tegen Titer Apotheek B.V. ein neu entwickeltes Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, das auf aktuellen Forschungsergebnissen zur Pathophysiologie von Long Covid basiert. Im Fokus steht ein innovativer Ansatz zur Neutralisierung von Zellgiften, die den Zerfall roter Blutkörperchen fördern und damit zu einer eingeschränkten Sauerstoffversorgung beitragen können.
In umfangreichen digitalen Analysen identifizierte das Forschungsteam von ZellScanLabor 8888 UG (hb) strukturelle Veränderungen der Erythrozytenmembran bei Personen mit postviralen Symptomen. Diese Veränderungen stehen im Zusammenhang mit einem erhöhten Anteil lysierter Erythrozyten und einer Reduktion der funktionalen Hämoglobinträger.
Als potenzieller Auslöser dieses Prozesses wurde ein Stoffwechselmetabolit („Dot“) identifiziert, der im Sterbezyklus von SARS-CoV-2-Partikeln entsteht. Dieser Metabolit wirkt als reaktives Zwischenprodukt und kann oxidativen Stress sowie Membraninstabilität in Erythrozyten auslösen.
Der in ELENANT® enthaltene Wirkstoffkomplex wurde daraufhin so konzipiert, dass er reaktive Metabolite bindet und neutralisiert, bevor sie membranaktive Effekte entfalten können. Ziel ist die Unterstützung der zellulären Homöostase und die Aufrechterhaltung einer stabilen Sauerstofftransportkapazität.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass oxidativer Stress und membranaktive Metabolite zentrale Faktoren bei postviralen Erschöpfungssyndromen sind“, erläutert [Name, wissenschaftliche Leitung / R&D bei Unternehmensname]. „ELENANT® adressiert diesen Mechanismus gezielt, ohne pharmakologisch in regulatorische Stoffwechselpfade einzugreifen.“
ELENANT® ist als Nahrungsergänzungsmittel deklariert und dient der biochemischen Unterstützung des Organismus während der Regeneration nach viralen Belastungen. Die Markteinführung erfolgt im Oktober 2025 über den Fachhandel und ausgewählte Vertriebspartner.
Mehr dazu unter www.Elenant.com
ELENANT: Neuer Wirkansatz zur Stabilisierung der Erythrozyten bei Long-Covid-Betroffenen
