Die ägyptische Medizin zählt nicht nur zu einer der ältesten, sondern gilt auch heute noch als eine der kraftvollsten Produkte der Natur. Da ist es natürlich kein Wunder, dass die Schätze der Natur auch heute noch mit viel Erfolg auf den Markt gebracht werden. Die Seite www.Elmo-Natur.de bietet eine große Auswahl an verschiedenen Produkten von der Quelle des Nils. Hier findet man alles rund um Pflegeöle, ätherische Öle oder Seifen und Kosmetiköle.

Welche Produkte kann man bei Natur-Wirkstoffe.de erwerben?

Im Online-Shop von Elmo-Natur.de findet man neben hochwertigen Ölen zum Verzehr sowie für die Haut- und Haarpflege, auch reine ätherische Öle als auch feinste Seifen und Speiseöle. In der Kategorie Hydrolate sind Pflanzenwasser zu finden, die an Reinlichkeit nicht zu übertreffen sind. So kann man dort zum Beispiel reine Hydrolate aus Rosenwasser, Kamillenwasser, Zitronen- oder auch Minzwasser finden. Reine Hydrolate kann man entweder pur als Gesichtswasser oder auch als Rasierwasser verwenden oder auch zur Herstellung von Lotionen oder Cremes.

In der Natur Haarpflege Kategorie findet man Ätherische Öle, feinste Seifen wie Arganöl, Jojobaöl oder Lorbeeröl. Hier handelt es sich ebenfalls um 100 % Naturprodukte, die selbstverständlich frei von Chemikalien sind. Eine weitere Kategorie stellen die Pflegeöle dar, die nach alter ägyptischer Tradition und unter schonender Kaltpressung hergestellt werden. Durch dieses Verfahren bleiben alle wichtigen Nährstoffe enthalten und es wird komplett auf Konservierungsstoffe verzichtet. Alle Öle können unverdünnt oder als Basisöle eingesetzt werden. Erhältlich sind unter anderem reines Kokosöl, Jojobaöl, Weihrauchöl oder auch Vitamin E Öl.

In der Kategorie Seifen bekommt man besonders viel Auswahl. Auch hier handelt es sich um besonders hochwertige Produkte aus kaltgepressten Pflanzenölen, die sich auch sehr gut als Geschenkidee eignen. Kurkuma Seife oder Lavendel Seife eignen sich ideal für die Pflege beanspruchter Haut und auch Kamelmilch Seife hat ihren eigenen Reiz und diese Seife enthält neben einigen Ölen auch hochwertige Kamelmilch.

Pflanzliche Öle waren bereits im alten Ägypten sehr beliebt. Diese wurden nicht nur für Speisen, sondern auch für Kosmetik verwendet. Auch die Speiseöle werden durch schonende Kaltpressung hergestellt. Sie dienen unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel und man kann mit den pflanzlichen Ölen tolle Speisen herstellen. In der Kategorie Speiseöle findet man das Schwarzkümmelöl, welches schon im alten Ägypten für seine positive Wirkung auf Körper und Geist bekannt war. Schwarzkümmelöl ist außerdem reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin C und E sowie Selen, Magnesium und Biotin.

Ägyptische Traditionen auch heute noch erfolgreich in der Kosmetik. Ätherische Öle, feinste Seifen und viele andere Produkte werden seit Jahrhunderten erfolgreich hergestellt und verkauft. Als besonderes Werk der Natur gilt der Schwarzkümmel, welche schon als Grabeingabe für Tut Ench Amun und von Hippokrates wurde die positive medizinische Wirkung des Kümmels und auch dessen Öl bestätigt.

Wer also auf hochwertige Produkte in der Kosmetik und in der Nahrung setzt, wird bei Natur-Wirkstoffe mit Sicherheit fündig. Da man gerade im Bereich Öle sehr viel für sein Geld geboten bekommt, wird man auch lange Freude an den Produkten haben und muss nicht auf Billigöle zurückgreifen. So tut man Körper und Geist stets etwas Gutes und kann die Produkte sehr vielseitig einsetzen.

