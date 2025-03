Eloro Resources erweitert bedeutende Silberzone und durchschneidet 151,47 g Ag/t auf 135 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 309 m mit einem Gehalt von 90,92 g Ag/t bei den jüngsten Definitionsbohrungen in der Lagerstätte Iska Iska

Eloro Resources erweitert bedeutende Silberzone und durchschneidet 151,47 g Ag/t auf 135 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 309 m mit einem Gehalt von 90,92 g Ag/t bei den jüngsten Definitionsbohrungen in der Lagerstätte Iska Iska, Department Potosi, Bolivien

– Der hochgradige obige Abschnitt von Bohrloch DSB-75 enthält 962,23 g Ag/t auf 9,75 m innerhalb einer breiteren Zone von 34,50 m mit einem Gehalt von 440,09 g Ag/t; dies entspricht dem bisher höchstgradigen Ag-Abschnitt aller Bohrungen auf Iska Iska.

– Loch DSB-75 wurde 200 m nordwestlich des zuvor gemeldeten Lochs DSB-68 gebohrt. Dabei wurden auf 122,03 m ein Gehalt von 126,10 g Ag/t entdeckt; innerhalb eines breiteren Abschnitts ergab sich über 289,13 m ein Gehalt von 66,90 g Ag/t, was darauf hindeutet, dass diese hochgradige Silbermineralisierung wahrscheinlich recht umfangreich ist.

– Mit der Ausweitung der Definitionsbohrungen auf weitere Gebiete im Gebiet Santa Barbara hat die Häufigkeit der hochgradigen Silberwerte von über 50 g Ag/t deutlich zugenommen, was die Bedeutung bestätigt, Infill-Bohrungen in engeren Abständen durchzuführen, um eine genauere Schätzung des Gehalts zu erhalten.

– Sämtliche Infill-Bohrungen bestätigen, dass Gebiete mit niedriggradigen Mineralisierungen tatsächlich höhere und umfangreichere Grade aufweisen, die deutlich größer sind, als wie sie im aktuellen Mineralressourcenmodell angegeben werden.

Toronto, Kanada, 11. März 2025 – Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seinem Definitions-Diamantbohrprogramm im potenziellen Santa-Barbara-Startergrubengebiet im Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Department Potosi im Südwesten Boliviens . bekannt zu geben. Bis dato wurden 5.799,4 m in elf Diamantbohrungen niedergebracht. Um größere und repräsentativere Kernproben zu erhalten, wurden in den meisten Löchern dieses Programms die PQ-Kerngröße verwendet.

Bohrloch DSB-75 durchteufte den höchstgradigen und längsten Silberabschnitt, der bisher im Rahmen des Definitionsbohrprogramms im potenziellen Startgrubengebiet bei Santa Barbara entdeckt wurde. Über 135 m (von 174,00 m bis 309,00 m) wurde ein Gehalt von 151,47 g Ag/t durchteuft, innerhalb eines breiteren 309 m (von 174,00 m bis 483,00 m) langen Abschnitts ein Gehalt von 90,92 g Ag/t.

Der hochgradige Abschnitt in Bohrloch DSB-75 enthält 962,23 g Ag/t auf 9,75 m innerhalb einer breiteren Zone von 34,50 m mit einem Gehalt von 440,09 g Ag/t. Dies ist der höchstgradige Ag-Abschnitt, der bisher bei Bohrungen auf Iska Iska erzielt wurde. Kanalproben entlang des Stollens Santa Barbara (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 13. April 2021) ergaben 165 g Ag/t auf 166 m Länge, einschließlich 446 g Ag/t auf 56,19 m. Dieser hochgradige Abschnitt im Stollen Santa Barbara umfasst zwei außergewöhnliche Abschnitte mit 1.024 g Ag/t auf 8,11 m und 870 g Ag/t auf 12,3 m, was darauf hindeutet, dass bei Iska Iska das Potenzial für weitere hochgradige Silbervorkommen vorhanden ist.

Bohrloch DSB-75 ist das sechste Definitionsbohrloch, das im Rahmen des aktuellen Programms in der polymetallischen Ag-Zn-Pb-Domäne im potenziellen Santa-Barbara-Startergrubengebiet abgeschlossen und 200 m nordwestlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs DSB-68 (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 26. November 2024) niedergebracht wurde. Dieses Bohrloch hatte auf 122,03 m eine hochgradige Silberzone von mit einem Gehalt von 126,10 g Ag/t und innerhalb eines breiteren Abschnitts von 289,13 m mit einem Gehalt 66,90 g Ag/t durchteuft.

Abbildung 1 ist eine 3D-Zeichnung, die die Verteilung von hochgradigem Ag im Gebiet der potenziellen Startgrube Santa Barbara zeigt. Werte in Bohrlöchern von 50 g Ag/t bis 100 g Ag/t sind in Rot dargestellt, Werte über 100 g Ag/t in Lila. Der Wiederaufladbarkeitsplan auf einer Meereshöhe von 3.900 m zeigt die große epithermale mit hoher Wiederaufladbarkeit Ag-Zn-Pb-Domäne im Süd-Südosten und die Sn-Ag-Domäne mit geringer Wiederaufladbarkeit aus tertiärer Intrusionsbrekzie (TIB) im Nordwesten (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2025 für weitere Informationen zu diesen wichtigen Zielen). Da die Definitionsbohrungen ausgeweitet wurden, um mehr Gebiete abzudecken, hat die Dichte der hochgradigen Silberwerte von über 50 g Ag/t erheblich zugenommen; dies zeigt, wie wichtig es ist, Bohrungen in engeren Abständen durchzuführe, um zeigt eine genauere Schätzung der Grade zu erhalten.

Ein weiterer Beleg für diese Schlussfolgerung sind die Ergebnisse der metallurgischen Großversuche an einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkern-Sammelprobe, die repräsentativ für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich ist. Der berechnete Kopfgehalt in der Sammelprobe war mit 91 g Ag/t deutlich höher als der gewichtete Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingsbohrung mit 31 g Ag/t, was darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingsbohrungen wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde (siehe Eloro-Pressemitteilung vom 23. Januar 2024).

„Es ist zwingend erforderlich, dass das Unternehmen mit weiteren Infill- und Step-Out-Diamantbohrungen in diesen neu definierten hochgradigen Metallzonen sowohl im Zinn- als auch im polymetallischen Silberbereich vorankommt. Diese Ergebnisse sollten den potenziellen wirtschaftlichen Wert in der nächsten Phase der PEA-Studie erheblich steigern“, sagte Tom Larsen, CEO von Eloro Resources.

Dr. Osvaldo Arce, P. Geo., Eloro Executive VP Latin American Operations, sagte: „Bohrloch DSB-75 durchteufte bedeutende Ag-Gehalte, einschließlich einer neuen hochgradigen Blindstruktur (962,23 g/t Silber auf 9,75 Metern), die eine breite und angereicherte Zone der Silbermineralisierung bei Santa Barbara definiert, was – zusammen mit der hochgradigen Zinn- und Polymetallmineralisierung – das Potenzial für die Entdeckung größerer mineralisierter Volumina mit weiteren angereicherten Blindstrukturen nahelegt. Die Definitionsbohrkampagne liefert weiterhin eine konsistente hochgradige Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierung und bestätigt die Kontinuität der hochgradigen Silber- und Zinnmineralisierung, die sich über die hinaus Grenzen unserer aktuellen Mineralressource erstreckt. Im Zuge der Infill-Bohrungen wandeln wir vormals niedriggradige Mineralisierungen konsequent in größere, definierte Silber-Zinn-Polymetall-Mineralisierungszonen um, deren Gehalte höher und deren Abschnittsbreiten deutlich größer sind als jene der aktuellen Mineralressource.“

Dr. Osvaldo Arce fuhr fort: „Iska Iska definiert sowohl ein großes epithermales Silbersystem als auch ein neu entdecktes porphyrisches Zinnsystem, das alle Merkmale einer großen Gruppe von hydrothermalen Mineralienlagerstätten aufweist, die als bolivianische polymetallische Lagerstätten (BPD) bekannt sind und traditionell den größten Teil des Mineralienreichtums Boliviens geliefert haben. Bei diesen BPD handelt es sich um große, intrusiv-vulkanische, sulfiddominierte polymetallische Adersysteme, die sich in einer Tiefe von 0,5 bis 2,0 km bilden. Zu den BPD-Lagerstätten gehören die weltgrößte historische Hartgesteins-Silbermine in Cerro Rico de Potosi und die weltgrößte Zinnmine in Llallagua (Siglo XX – Catavi). Wir sind der Ansicht, dass sich bei Iska Iska um eine porphyrisch-epithermale Übergangslagerstätte handelt, die eine enorme Chance bietet, eine bedeutende Lagerstätte zu entwickeln, die sich in diese Weltklasse-Gruppe einreihen kann.“

Abbildung 1: 3D-Zeichnung, die die Verteilung des hochgradigen Ag-Gehalts im Gebiet der potenziellen Startgrube Santa Barbara zeigt. Der Plan auf 3.900 m Höhe zeigt den epithermalen (Ag-Zn-Pb) Bereich, der durch eine hohe Aufladbarkeit gekennzeichnet ist, und den tertiären Intrusionsbrekzienbereich (TIB Sn-Ag), der durch eine geringe Aufladbarkeit gekennzeichnet ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78846/Eloro110325_de.001.png

In der nachstehenden Tabelle 1 sind die wesentlichen Ergebnisse von Bohrloch DSB-75 aufgelistet; Abbildung 2 zeigt die Standorte aller bisher abgeschlossenen Definitionsbohrungen. Die Silberäquivalentwerte (g Ag eq/t) wurden unter Verwendung der durchschnittlichen Metallpreise der letzten drei Jahre und der vorläufigen metallurgischen Gewinnung berechnet (weitere Informationen siehe Anmerkung unter Tabelle 1). Tabelle 2 enthält die Koordinaten der abgeschlossenen Bohrlöcher.

Tabelle 1: Ergebnisse der Definitions-Diamantbohrungen (Stand: 11. März 2025), Santa Barbara, Iska, Iska

SANTA BARBARA DEFINITION DIAMANTBOHRERGEBNISSE – AG-ZN-PB POLYMETALLISCHER BEREICH

Bohrung Nr. Von (m) Nach (m) Länge (m) Ag Zn Pb Sn Ag-Äquivalent

g/t % % % g/t

DSB-75 0,00 9,00 9,00 30,33 0,00 0,08 0,08 43,99

58,50 153,00 94,50 30,96 0,05 0,07 0,10 50,68

Inkl. 114,00 124,50 10,50 115,07 0,01 0,13 0,27 157,80

174,00 483,00 309,00 90,92 0,15 0,10 0,03 92,79

Inkl. 174,00 309,00 135,00 151,47 0,14 0,12 0,04 147,80

Inkl. 2 274,50 309,00 34,50 440,09 0,22 0,21 0,08 415,26

Inkl. 3 276,00 285,75 9,75 962,23 0,30 0,28 0,11 884,96

534,00 537,00 3,00 5,50 1,12 0,07 0,04 51,21

579,00 582,00 3,00 13,00 1,11 0,05 0,03 56,26

Anmerkung: Die tatsächliche Breite entspricht etwa 80 % der Kernlänge. Die Silberäquivalent (Ag eq)-Gehalte wurden unter Verwendung eines 3-Jahres-Durchschnitts der Metallpreise von Ag = 24,14 US$/oz, Zn = 1,36 US$/lb , Pb = 0,98/lb und Sn = 13,74 US$/lb sowie der vorläufigen metallurgischen Gewinnungsraten von Ag = 88 %, Zn = 87 %, Pb = 80 % und Sn = 50 % berechnet. Bei der Auswahl der Abschnitte wurde ein Cutoff-Gehalt von 30 g Ag eq/t verwendet. In Abschnitten, in denen eine geologische Kontinuität gewährleistet ist, kann auch Material mit niedrigerem Gehalt enthalten sein.

Abbildung 2: Lageplan der Definitions-Diamantbohrlöcher, Zone Santa Barbara, Iska Iska. Der gelbe Kreis hebt den Standort des Bohrlochs DSB-75 hervor, auf das in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78846/Eloro110325_de.002.jpeg

Tabelle 2: Zusammenfassung der Koordinaten von Diamantbohrlöchern für gemeldete, abgeschlossene und in Arbeit befindliche Bohrlöcher bei Iska Iska (Stand: 11. März 2025)

ZUSAMMENFASSUNG DIAMANTBOHRUNGEN ISKA ISKA

Bohrung Nr. Typ Halsband Ostung Halsband Nordende Elev Azimut Winkel Länge der

(m)Bohrung

Santa Barbara Surface Definition Bohrlöcher gemeldet und in Arbeit

DSB-68 S 205390 7656251 4220,0 225° -50° 402,9

DSB-69 S 205262 7656133 4291,8 225° -85° 502,0

DSB-70 S 205460 7656319 4191,0 225° -50° 467,3

DSB-71 S 205203 7656016 4282,0 225° -85° 533,7

DSB-72 S 205088 7656107 4341,0 225° -85° 653,4

DSB-73 S 205291 7656269 4273,0 225° -85° 479,6

DSB-74 S 205205 7656072 4305,6 225° -75° 470,5

DSB-75 S 205310 7656329 4257,0 225° -85° 605,4

DSB-76 S 205022 7656003 4342,0 225° -85° 521,6

DSB-77 S 205035 7656126 4357,0 225° -85° 653,6

Zwischensumme 5.290 ,0

Südost-Erweiterung Explorationsbohrungen

DSE-01 S 206198,0 7655779,0 4000,0 225° -65° 509,4

Zwischensumme 509,4

GESAMT 5.799,4

S = Oberfläche; Halsbandkoordinaten in Metern; Azimut und Neigung in Grad. Die Gesamtbohrungen seit Beginn des Definitionsbohrprogramms am 4.

Oktober 2024 belaufen sich auf 5.799,0 m in 11 Bohrungen. Seit dem Beginn der Bohrungen bei Iska Iska am 20. September 2020 wurden insgesamt

108.997,9 m in 162 Bohrlöchern (32 Untertagebohrungen und 130 Oberflächenbohrungen)

niedergebracht.

Qualifizierte Person („QP“)

Dr. Bill Pearson, P.Geo., Eloros Executive Vice President, Exploration, und eine qualifizierte Person („QP“) im Sinne von National Instrument („NI“) 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Pearson, der über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration, -erschließung und -produktion verfügt, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, leitet das gesamte technische Programm und arbeitet eng mit Dr. Osvaldo Arce zusammen, P.Geo. Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., und QP im Sinne von NI 43-101, der alle Feldarbeiten bei Iska Iska überwacht hat.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne, beides große, international akkreditierte Labors. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro, Bolivien, als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet und zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima gesendet. Eloro wendet ein dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an, bei dem Standards, Leerproben und Duplikate in jede analysierte Probencharge eingefügt und ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.

Die an die gesendeten Bohrkernproben AHK-Labors wurden in einer von AHK in Tupiza eingerichteten und verwalteten Aufbereitungsanlage aufbereitet und die Pulps an das AHK-Labor in Lima, Peru, gesendet. Kontrollproben zwischen ALS und AHK werden regelmäßig als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK verwendet die gleichen Analyseprotokolle wie ALS und die gleichen QA/QC-Protokolle.

Über Iska Iska

Das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig vom Titelinhaber, Empresa Minera Villegas S.R.L., kontrolliert wird und 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosi im Süden Boliviens liegt. Eloro hat die Option, eine 100%ige Beteiligung an Iska Iska zu erwerben.

Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Silber-Zinn-Porphyr-Epithermalkomplex, der mit einer möglicherweise eingestürzten/aufgewühlten Caldera aus dem Miozän in Verbindung steht, die auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, Dazitdomen und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera ist 1,6 km mal 1,8 km groß und hat eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung ist ähnlich wie bei Cerro Rico de Potosí und anderen großen Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die alle entlang des gleichen geologischen Trends liegen.

Eloro begann am 13. September 2020 mit unterirdischen Diamantbohrungen in den unterirdischen Anlagen von Huayra Kasa bei Iska Iska. Am 18. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung einer bedeutenden Brekzienröhre mit einer ausgedehnten Silber-Polymetall-Mineralisierung unmittelbar östlich des Untertagebaus von Huayra Kasa sowie einer hochgradigen Gold-Wismut-Zone im Untertagebau. Am 24. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung der Brekzienröhre Santa Barbara (SBBP) etwa 150 m südwestlich des von Huayra Kasa-Untertagebaus.

Am 26. Januar 2021 meldete Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen auf dem SBBP, einschließlich des Entdeckungslochs von 0,0 m bis 257,5 m. Nachfolgende Bohrungen bestätigten das Vorhandensein signifikanter Werte einer polymetallischen Ag-Sn-Mineralisierung im SBBP und der angrenzenden Central Breccia Pipe (CBP). Eine beträchtliche mineralisierte Hülle, die entlang des Streichens und neigungsabwärts offen ist, erstreckt sich um beide Hauptbrekzienröhren. Kontinuierliche Schlitzproben entlang der Wände des Santa-Barbara-Stollens, der sich östlich von SBBP befindet, ergaben durchschnittliche Gehalte von 164,96 g Ag/t, 0,46 % Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu auf 166 m, einschließlich 446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn auf 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens kreuzt das Ende des SBBP.

Seit dem ersten Entdeckungsbohrloch DHK-15, das 29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45 %Zn, 0,59 %Pb, 0,080 %Cu und 0,056 %Sn auf 257,5 m ergab, hat Eloro eine Reihe bedeutender Bohrergebnisse im SBBP und der umgebenden mineralisierten Hülle veröffentlicht, die zusammen mit geophysikalischen Daten eine umfangreiche Zielzone definiert haben. Am 17. Oktober 2023 reichte Eloro den technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, der die erste abgeleitete MRE für Iska Iska beschreibt und von den unabhängigen Beratern Micon International Limited erstellt wurde. Die MRE wurde in zwei Bereichen gemeldet, dem polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich, der sich hauptsächlich im Osten und Süden der Lagerstätte Santa Barbara befindet, und dem Zinn (Sn-Ag-Pb) Bereich, der sich hauptsächlich im Westen und Norden befindet.

Die polymetallische Domäne enthält schätzungsweise 560 Mio. Tonnen mit 13,8 g Ag/t, 0,73 % Zn und 0,28 % Pb bei einem NSR-Cutoff von USD 9,20 für einen möglichen Tagebau und einem NSR-Cutoff von USD 34,40 für einen möglichen Untertagebau. Der Großteil der Mineralressource befindet sich in der einschränkenden Grube, die ein Abtragsverhältnis von 1:1 aufweist. Der polymetallische Bereich enthält eine höhergradige Mineralressource mit einem NSR-Cutoff von USD 25 je Tonne, die 132 Millionen Tonnen mit 1,11 % Zn, 0,50 % Pb und 24,3 g Ag/t enthält und einen Netto-NSR-Wert von USD 34,40 je Tonne aufweist, was 3,75 der geschätzten Betriebskosten von USD 9,20 entspricht. Die Zinn-Domäne, die an die polymetallische Domäne angrenzt und sich nicht überschneidet, enthält schätzungsweise eine Mineralressource von 110 Mio. t mit 0,12 % Sn, 14,2 g Ag/t und 0,14 % Pb, ist jedoch sehr wenig erbohrt.

Die Ergebnisse des Definitionsbohrprogramms, das insgesamt 5.267,7 m in 11 Bohrlöchern umfasste, wurden am 18. Dezember 2023 bzw. am 11. Januar 2024 gemeldet. Bedeutende Ergebnisse waren 279,22 g Ag/t, 0,47 % Pb und 0,43% Sn (339,82 g Ag eq/t) über 62,84 m und 33,83 g Ag/t, 1,53 % Zn, 0,93 % Pb und 0,14 % Sn (130,88g Ag eq/t) über 178,99 m, einschließlich 120,37 g Ag/t, 2,13 % Zn, 1.57g Ag/t, 1,26 % Zn, 0,94 % Pb und 0,19 % Sn in Loch DSB-61; 57,62 g Ag/t, 1,26 % Zn, 0,94 % Pb und 0,12 % Sn (139,9 4g Ag eq/t) auf 136,11 m in Loch DSB-66 und 118,86 g Ag/t, 0,35 % Zn, 0,35 % Pb und 0,15 % Sn (152,29g Ag eq/t) auf 81,28 m in Loch DSB-65. Der letztgenannte Abschnitt in Bohrloch DSB-65 enthielt eine sehr hochgradige Probe mit 5.080 g Ag/t, 0,12 g Au/t, 0,26 % Zn, 1,34 % Pb, 1,53 % Cu und 1,27 % Sn (4.746,46 g Ag-Äq/t) auf 1,46 m.

Metallurgische Tests, die am 23. Januar 2024 gemeldet von einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkernsammelprobe, die für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich repräsentativ ist, wurden, ergaben einen deutlich höheren durchschnittlichen Silberwert von 91 g Ag/t im Vergleich zum gewichteten Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingslöcher von 31 g Ag/t, was stark darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingslöchern aufgrund der viel kleineren Probengröße wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde.

Am 29. Januar 2024 meldete das Unternehmen, dass der neue Hochpunkt der Aufladbarkeit, der südöstlich des Tagebaus MRE durch die erweiterte induzierte Polarisationsuntersuchung (IP) umrissen wurde, darauf hinweist, dass sich der große mineralisierte Strukturkorridor, der bis zu 800 m breit ist, weitere 600 m entlang des Streichens in Richtung Südosten erstreckt, was einer Gesamtstreichlänge von mindestens 2 km entspricht. Dieses neue Gebiet wurde noch nicht bebohrt.

Das Unternehmen meldete am 30. Juli 2024, dass die aktualisierte Modellierung des potenziellen Startgrubengebiets in der Zone Santa Barbara zeigt, wie wichtig es ist, zusätzliche Bohrungen durchzuführen, um den Gehalt und die Ausdehnung der Mineralressource in diesem Gebiet besser zu definieren. Gebiete mit höhergradigen Ressourcen weisen in der Regel eine viel bessere Bohrdichte auf, aber die Bohrlöcher außerhalb des Kerngebiets der potenziellen Grube sind zu weit voneinander entfernt, um eine genaue Schätzung des Gehalts zu ermöglichen.

Am 4. September 2024 meldete das Unternehmen die Wiederaufnahme der Definitionsbohrungen im potenziellen Startgrubengebiet bei Santa Barbara. Frühere Bohrungen haben gezeigt, dass Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung in der Regel eine viel höhere Bohrdichte aufweisen, während die Bohrungen außerhalb des Kerngebiets zu weit auseinander liegen, um eine genaue Gehaltsschätzung zu liefern. Diese erhöhte Bohrdichte ist besonders wichtig, um die Ausdehnung der hochgradigen Ag- und Sn-führenden Strukturen zu definieren und um die zu kategorisierenden Mineralressourcen von abgeleitet auf angezeigt zu verändern, was einen großen Einfluss auf den Gesamtgehalt und die Ressourcen hat, die zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA“) beitragen werden.

Ein erstes Programm mit 5.700 m Diamantbohrungen in 13 Bohrlöchern im Bereich der Startgrube Santa Barbara ist nun im Gange, um die vertikale und seitliche Ausdehnung der hochgradigen Ag-Mineralisierung besser zu definieren, Lücken zu füllen, die im Ressourcenmodell derzeit als niedriggradig oder als Abfall eingestuft werden, aber sehr wahrscheinlich mineralisiert sind, die hochgradige Sn-Mineralisierung nach Westen zu erweitern und zusätzliche 1.400 m in zwei großen PQ-Bohrlöchern für weitere metallurgische Tests abzuschließen.

Die Ergebnisse des ersten Definitionsbohrlochs DSB-68 wurden am 26. November 2024 veröffentlicht. Dieses Bohrloch durchschnitt 66,90 g Ag/t, 0,63 % Zn, 0,42 % Pb und 0,11 % Sn (111,14 g Ag eq/t) auf 289,13 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte von:

– 126,10g Ag/t, 0,55% Zn, 0,60% Pb und 0,09% Sn (160,72g Ag eq/t) über 122,03 m,

– 47,61g Ag/t, 0,22% Zn, 0,40% Pb und 0,45% Sn (146,06g Ag eq/t) über 16,51 m und

– 25,52g Ag/t, 2,19% Zn, 0,65% Pb und 0,10% Sn (129,60g Ag eq/t) über 7,46 m

Weitere Bohrergebnisse wurden am 6. Januar 2025 veröffentlicht:

– Bohrloch DSB-69 durchschnitt 127,49 g Ag/t, 0,50 % Zn, 0,16 % Pb und 0,31 % Sn (193,00 g Ag eq/t) auf 41,25 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 49,71 g Ag/t, 0,78 % Zn, 0,32 % Pb und 0,15 % Sn (106,97 g Ag eq/t) auf 142,50 m

– Bohrung DSB-70 durchteufte, 45,71g Ag/t, 3,11% Zn, 1,91 % Pb und 0,23 % Sn (232,35 g Ag eq/t) über 81,00 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 30,08 g Ag/t, 1,63 % Zn 0,98 % Pb und 0,13 % Sn (127,89 g Ag eq/t) über 255,75 m

– Bohrloch DSB-71 durchschnitt 53,17 Ag/t, 0,72 % Zn, 0,40 % Pb und 0,19 % Sn (116,62 g Ag eq/t) auf 45,00 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 29,26 Ag/t, 0,58 % Zn, 0,22 % Pb und 0,11 % Sn (71,46 g Ag eq/t) auf 127,50 m.

Am 23. Januar 2025 meldete das Unternehmen die Entdeckungsbohrung DSB-72, die eine bedeutende Zinnzone erschließt und 33 m mit einem Gehalt von 1,39 % Sn bzw. 87 m mit einem Gehalt von 0,74 % Sn durchteuft. Die Zinnmineralisierung befindet sich in einer ausgedehnten Intrusionsbrekzieneinheit (TIB), die etwa 750 m lang und 450 m breit ist und sich bis in eine Tiefe von mindestens 700 m erstreckt. Frühere weiträumige Erkundungsbohrungen haben eine Reihe von bedeutenden Sn-Abschnitten in dieser Brekzieneinheit durchteuft, die sehr wenig bebohrt ist.

Die hochgradige Zinnmineralisierung in Loch DSB-72, über die hier berichtet wird, tritt als sichtbarer grobkörniger Hochtemperaturkassiterit auf, der sich wahrscheinlich durch Schwerkraft abtrennen lässt. Der Kern dieses Bohrlochs wird für zusätzliche metallurgische Tests verwendet werden. Geophysikalisch gesehen weist die Intrusionsbrekzie eine geringe Wiederaufladbarkeit auf, die in erheblichem Kontrast zur benachbarten späteren epithermalen Ag-Zn-Pb-Mineralisierung steht, die durch eine starke Anomalie der Wiederaufladbarkeit gekennzeichnet ist. Die Intrusionsbrekzie ist sehr wahrscheinlich ein Ausläufer oder eine Apophyse eines großen Zinnporphyrs in der Tiefe. Die wahrscheinliche Spitze dieses Zinnporphyrs ist durch eine stark leitfähige Zone gekennzeichnet, die als Pyrit-Pyrrhotit-Halo um diesen Porphyr interpretiert wird. Ähnliche Pyrit-Halos wurden von anderen großen Zinnlagerstätten im bolivianischen Zinngürtel gemeldet.

Mit dieser Entdeckung einer vermutlich oberflächennahen Apophyse eines Zinnporphyrs in der Tiefe befindet sich Eloro in der einzigartigen Lage, zwei deutlich unterschiedliche Lagerstättentypen nebeneinander zu haben; ein sehr großes Silber-Zink-Blei dominierendes System neben einem hochgradigen Zinnsystem. Während diese beiden Systeme wahrscheinlich genetisch miteinander verwandt sind, bedeutet dies, dass das Unternehmen möglicherweise über zwei Weltklasse-Lagerstätten auf demselben Grundstück verfügt.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein kürzlich von Micon erstellter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska International Limited ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der La Arena Goldmine.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

Kanada

email : jestepa@elororesources.com

Pressekontakt:

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

email : jestepa@elororesources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Integral Metals gibt die Ernennung von John David Clark als einen Berater des Unternehmens bekannt ZenaTech unterzeichnet LOI hinsichtlich Übernahme von sechstem Vermessungsunternehmen in Arizona bzw. von erstem in der Region Southwest für Drone as a Service