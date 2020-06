Else Nutrition bringt in den Vereinigten Staaten Produktproben seiner pflanzlichen Babynahrung auf den Markt

Die pflanzliche Vollnahrung für Babies ist im Probebeutel ab über den Online-Shop auf ElseNutrition.com erhältlich

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52353/PR – Sample Launch – June 22-2020_DE_PRcom.001.png

VANCOUVER, British Columbia, 22. Juni 2020 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) (Else oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Else in den Vereinigten Staaten ab sofort Probebeutel seiner Babyvollnahrung auf pflanzlicher Basis anbietet.

Nach der erfolgreichen Herstellung sind die Probebeutel von Elses markenrechtlich geschütztem Produkt nun allgemein erhältlich und können über den Online-Shop elsenutrition.com bestellt werden.

Wir sind begeistert, dass wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben und unser Produkt nun mit der Welt teilen. Dies ist in der Tat ein Wendepunkt für uns, da wir nun den Weg zur Vermarktung unseres ersten Produktes beschreiten. Wir freuen uns sehr, interessierten Eltern, die nach einer gesunden Ernährungsalternative auf pflanzlicher Basis für ihre Kinder suchen, unsere Produktproben überreichen zu können, meint CEO & Gründungsmitglied Hamutal Yitzhak.

Elses pflanzliche Babyvollnahrung im Probebeutel (1,27 Unzen) ist kostenfrei erhältlich; für den Kunden fallen lediglich Versandspesen an. Die Probenkampagne wird über Elses Social-Media-Kanäle beworben und im Vorfeld der Markteinführung des Produkts in Originalgröße lanciert. Das Originalprodukt wird ab Juli im Vorverkauf über unseren Online-Shop erhältlich sein.

Die Proben können unter www.elsenutrition.com bestellt werden.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babies, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QB-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. In der Unternehmensführung und im Beirat von Else sind führende Experten vertreten, die sich aus den Reihen von Abbott Nutrition, Mead Johnson, Boston Children’s Hospital, ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), des Universitätskrankenhauses Brüssel, der Sackler Faculty of Medicine an der Universität Tel Aviv, des Institut für Gastroenterologie und Ernährungswissenschaften des RAMBAM Medical Center und der Firma Plum Organics formieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ms. Hamutal Yitzhak, CEO, Co-Founder & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel: +972(0)3-6445095

Mr. Sokhie Puar, Director of Else Nutrition

Email: sokhiep@elsenutrition.com

Tel: 604-603-7787

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie „wird“, „erwartet“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche vorausschauenden Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass die Notierung an der FSE zusätzliche Liquidität schaffen und weitere Investoren auf dem europäischen Markt anziehen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen hat keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

