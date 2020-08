Else Nutrition informiert über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia, 6. August 2020 — ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) (Else oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das pflanzliche Alternativen zu Babynahrungsprodukten auf Milchbasis entwickelt, freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen.

Unser Team hat während dieser beispiellos schwierigen Zeit unermüdlich daran gearbeitet, unser Produkt auf den Markt zu bringen. Im Vorfeld dieser Markteinführung freuen wir uns ungemein, dass wir in den letzten Wochen und Monaten wichtige Hürden nehmen konnten, darunter die Produktion im Großmaßstab mit einem in den USA ansässigen Partnerunternehmen und die Mobilisierung unserer US-Lieferkette, wodurch wir nun Muster unserer pflanzlichen Nahrungsprodukte für Kleinkinder an interessierte Eltern in ganz Nordamerika schicken können, meint Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else.

Markteinführung in Nordamerika

Die eigens entwickelte, pflanzliche, Clean Label-Babynahrung des Unternehmens wird im August 2020 auf den Markt gebracht. Eine groß angelegte Marketingkampagne für die Markteinführung wurde eingeleitet, wobei in den vergangenen Wochen bereits Muster verschickt und Vorbestellungen entgegengenommen wurden. Das Produkt wird von zwei Lagerhäusern eines externen Logistikpartners in den USA an Verbraucher in den USA und Kanada verschickt werden. Der Launch des Online-Shops des Unternehmens auf Amazon.com erfolgt in den kommenden Wochen.

Produktion in den USA

Der erste Produktionslauf im kommerziellen Maßstab für das Babynahrungsprodukt im Pulverformat wurde vom US-Produktionspartner des Unternehmens erfolgreich absolviert; das Produkt wurde anschließend in einer Co-Packer-Einrichtung in Nevada abgepackt.

Die Bedingungen des US-Produktionsabkommens wurden ausgehandelt und eine formelle Vereinbarung wird nach Erhalt der endgültigen Ertrags- und Kostenoptimierungsparameter abgeschlossen. Der nächste kommerzielle Produktionslauf ist gebucht und gesichert.

FDA-Zulassungsverfahren

Das Unternehmen erzielt in Zusammenarbeit mit seinem FDA-Beratungspartner weitere Fortschritte im Rahmen des Zulassungsverfahrens für mehrere Produkte, darunter ein Muttermilchersatz für Säuglinge und neue Produkte, die derzeit für den Markt für Erwachsenennahrung entwickelt werden.

Health and Happiness International Holdings Limited

Die Verhandlungen des Unternehmens mit seinem strategischen Partner H&H Global hinsichtlich der Vertriebsrechte für Kleinkinder- und Babynahrung in Frankreich kommen gut voran. Die Parteien prüfen die Bedürfnisse, Kanäle und Vorschriften des Zielmarktes, erarbeiten einen Plan für die Einführung und handeln die Vertriebsrechte aus. Darüber hinaus wurden auch Gespräche über den Vertrieb in zusätzlichen Märkten aufgenommen.

Kassenbestand und Finanzausstattung

Das Unternehmen ist mit einem Kassenbestand von rund 7,0 Millionen CAD und ohne kurz- oder langfristige Verbindlichkeiten finanziell gut aufgestellt, um seine Produktions- und Markteinführungspläne für die nächsten 12 Monate voll unterstützen zu können.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QB-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children’s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children’s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: sokhiep@elsenutrition.com

Tel: 604-603-7787

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird, erwartet oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die Erwartung, dass die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zusätzliche Liquidität schaffen und zusätzliche Investoren auf dem europäischen Markt anziehen wird. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln Das Unternehmen hat keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

