e*Message und F24 auf der PMRExpo 2025: Modernste Alarmierungslösungen für maximale Sicherheit und Effizienz

Entdecken Sie auf der PMRExpo 2025 (Halle 7, Stand E049) modernste Kommunikationslösungen: e*Message mit e*loquentia, e*inzelarbeiter, e*rsthelfer und Alarm Manager für KRITIS, Industrie & BOS.

Berlin, 12.11.2025 – e*Message W.I.S Deutschland GmbH_ _und die F24 AG, zwei führende Anbieter im Bereich der Mission-Critical-Kommunikation, präsentieren erstmals gemeinsam ihre fortschrittlichen Lösungen für hoch redundante Alarmierung und Krisenmanagement auf der PMRExpo 2025. Im Mittelpunkt ihrer Zusammenarbeit steht die Integration des hochverfügbaren e*Message Sicherheitsfunknetzes in das Produktportfolio von F24. Diese seit Anfang 2025 bestehende Kooperation ermöglicht eine höhere Resilienz und zusätzliche Sicherheit durch redundante Alarmierung – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen und Organisationen, die auf verlässliche Krisenkommunikation angewiesen sind.

Darüber hinaus stellt e*Message mit der Leitstellen-Lösung e*loquentia einen neuen Standard für mehrsprachige Notfallkommunikation vor. Ergänzt wird das Portfolio durch die intelligente Lösung e*inzelarbeiter für den sicheren Schutz von Alleinarbeitenden sowie die leistungsstarken Multichannel-Lösungen e*rsthelfer und Alarm Manager. Alle Produkte basieren auf modernsten Technologien, sind besonders benutzerfreundlich und lassen sich unkompliziert sowie mit geringem Schulungsaufwand in bestehende IT-Strukturen integrieren. Die Experten von e*Message und F24 stehen auf der PMRExpo in Halle 7, Stand E049 für Fragen und persönliche Beratung zur Verfügung.

e*Message Sicherheitsfunknetz: maximale Verfügbarkeit für die Krisenkommunikation

Das satellitengestützte Sicherheitsfunknetz von e*Message ist seit über 25 Jahren als Funkrufnetz unabhängig von herkömmlichen Festnetz- und Mobilfunknetzen im Einsatz. Diese Unabhängigkeit garantiert eine besonders hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit – selbst wenn andere Kommunikationskanäle ausfallen oder gestört sind. F24 nutzt dieses Netz, um die Kommunikationswege ihrer SaaS-Lösungen für Krisen- und Alarmmanagement zu erweitern und so wichtige Entscheider und Mitarbeiter auch unter schwierigen Bedingungen schnell und sicher zu erreichen.

Modulare PNA-Lösung e*inzelarbeiter für alle Einsatzgebiete

Der Schutz von Alleinarbeitenden stellt hohe Anforderungen, die je nach Branche und Umfeld variieren. e*inzelarbeiter bietet eine flexible und verlässliche Lösung, die individuell konfigurierbar und einfach erweiterbar ist. Die nahtlose Integration in bestehende IT-Strukturen sowie die Kompatibilität mit unterschiedlichen Hardwarekomponenten ermöglichen eine effiziente Umsetzung bei geringem Schulungsaufwand.

KI-gestützte Notfallkommunikation mit e*loquentia – Effizienzgewinn für Leitstellen

Mit e*loquentia bietet e*Message eine speziell für Leitstellen und Behörden entwickelte Software, die die mehrsprachige Notfallkommunikation signifikant verbessert. Als On-Prem-Lösung zur Verfügung stehend – und somit auch höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werdend – kombiniert die Lösung KI-basierte Spracherkennung mit Live-Übersetzung und sorgt auch bei schwierigen Bedingungen wie undeutlicher Aussprache, Dialekten oder lauten Umgebungsgeräuschen für klare Verständigung. Für Leitstellen und Behörden bedeutet dies eine spürbare Entlastung durch weniger Missverständnisse, eine beschleunigte Einsatzkoordination und eine insgesamt zuverlässigere Kommunikation unter hohem Druck.

Zentrale Steuerung mit dem Alarm Manager

Der intuitive Alarm Manager ermöglicht unter Nutzung einer Vielzahl von Kommunikationskanälen eine effiziente Steuerung sämtlicher Alarmprozesse und stellt sicher, dass Alarmierungen zielgerichtet und schnell erfolgen.

Schnelle Ersthelferalarmierung mit e*rsthelfer

Ergänzend sorgt e*rsthelfer für eine sofortige Alarmierung verfügbarer Ersthelfer, um im Notfall die Erstversorgung ohne Zeitverlust sicherzustellen. Insbesondere Themen wie Schnittstellen zu Personalsystemen, Arbeit im Homeoffice, notwendige Schulungen sowie die Einbindung einfacher Alarmierungsmöglichkeiten finden Berücksichtigung.

Die Experten von e*Message und F24 stehen auf der PMRExpo in Halle 7, Stand E049 für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e*Message W.I.S. Deutschland GmbH

Frau Anke Lüders-Gollnick

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4171 1223

web ..: https://www.emessage.de/

email : a.lueders-gollnick@emessage.de

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Spezialfunknetzes und stellt modernste Softwarelösungen im Umfeld des Alarmmanagements bereit. Mit ihnen werden Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau alarmiert, informiert und koordiniert. Im Dezember 1999 gegründet, wurden im darauffolgenden Jahr die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen und ständig weiterentwickelt.

Pressekontakt:

Aigner Marketing GmbH

Frau Birgit Aigner

Rumfordstraße 29

80469 München

fon ..: +49 89 543 44 065

email : birgit.aigner@aigner-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ARTES Berlin – Winterausstellung ab 15. November und Sonder-Event am 06. Dezember 2025 Unzählige Vorteile von fest montierten Wandklappsitzen in Fluren und Wartezonen