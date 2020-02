Emgold erweitert das Konzessionsgebiet Casa South in Quebec

5. Februar 2020 – Vancouver, British Columbia – Emgold Mining Corporation (TSXV: EMR) (Emgold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Konzessionsgebiet Casa South in Quebec (Casa South oder das Konzessionsgebiet) um 24 weitere Mineralclaims mit 1.320 Hektar (3.260 Acres) Grundfläche erweitert hat. Das Konzessionsgebiet beinhaltet nun insgesamt 204 Claims mit 11.400 Hektar (28.170 Acres) Grundfläche. Casa South liegt direkt im Süden der von Hecla Mining Corporation (Hecla) (NYSE: HL) betriebenen Mine Casa Berardi und direkt im Norden des Konzessionsgebiets Gemini-Turgeon von IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) (TSX: IMG, NYSE: IAG).

In einer Pressemeldung vom 7. Januar 2020 meldete Hecla bei der Mine Casa Berardi eine Goldproduktion von 134.409 Unzen für das Jahr 2019 (die Pressemeldung ist auf der Website von Hecla und unter dem Unternehmensprofil von Hecla unter www.sedar.com verfügbar). Beachten Sie bitte, dass die Nähe des Konzessionsgebiets Casa South zur Mine Casa Berardi oder dem Konzessionsgebiet Gemini-Turgeon keine Garantie für einen Explorationserfolg bei Casa South darstellt. Bei Casa South wurden bislang noch keine Mineralressourcen oder Reserven abgegrenzt.

Emgold hat eine zweite Änderung (die zweite Änderung) der Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) vom 28. Januar 2019 zwischen Emgold und Greg Exploration Inc. und verbundenen Unternehmen (zusammen die Verkäufer) (Einzelheiten zur Optionsvereinbarung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung von Emgold vom 19. März 2019) vorgenommen. Im Rahmen der zweiten Änderung werden die zusätzlichen 24 Mineralclaims Schedule A der Optionsvereinbarung beigefügt und das Konzessionsgebiet als die 204 Claims definiert. Alle 204 Claims befinden sich im Besitz von Emgold, unterliegen jedoch einer NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Royalty) von 1,5 Prozent, die an die Verkäufer gezahlt werden muss. Diese NSR-Lizenzgebühr kann von Emgold für einen Betrag von 500.000 kanadischen Dollar um 0,5 Prozent auf 1,0 Prozent reduziert werden. Emgold ist im Begriff, die 24 Claims vom Verkäufer auf Emgold zu übertragen.

Über Emgold

Emgold ist ein junges Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Nevada (USA) und Quebec (Kanada) – die Nummer 1 und Nummer 4 der laut dem Annual Survey of Mining Companies 2018 des Fraser Institute besten Rechtsgebiete für Bergbauinvestitionen – gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, sich hochwertige Akquisitionen zu sichern, dort einen Mehrwert durch Explorationen zu schaffen und aus diesen Projekten durch den Verkauf, Joint Ventures, Options- oder Royalty-Vereinbarungen bzw. andere Transaktionen einen Gewinn zu schlagen, um damit Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Die Projekte von Emgold beinhalten die Konzessionsgebieten Golden Arrow, Buckskin Rawhide East, New York Canyon, Mindora, Buckskin Rawhide West und Koegel Rawhide in Nevada, an denen das Unternehmen entweder das Eigentum oder Optionen auf den Erwerb sämtlicher Anteile besitzt. In Quebec hält das Unternehmen das Konzessionsgebiet Casa South und verfügt über die Option auf den Erwerb von bis zu 55 Prozent der Anteile am Konzessionsgebiet East-West, wie in einer Pressemeldung am 12. Dezember 2019 bekannt gegeben. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Anleger auf der Website des Unternehmens unter www.emgold.com oder in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Für das Board of Directors

David G. Watkinson, P.Eng.

President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David G. Watkinson, P.Eng.

Tel: 530-271-0679 DW 101

E-Mail: info@emgold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen, und die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können über www.sedar.com abgerufen werden, und die Leser werden dringend gebeten, diese Materialien zu überprüfen, einschließlich aller technischen Berichte, die in Bezug auf die Mineralgrundstücke des Unternehmens eingereicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Emgold Mining Corporation

Lisa Maxwell

789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, B.C.

Kanada

email : lmaxwell@sequoiacsi.com

Pressekontakt:

Emgold Mining Corporation

Lisa Maxwell

789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, B.C.

email : lmaxwell@sequoiacsi.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Stuttgarter Startup „planet2100“ will mit revolutionärem Konzept die Welt verbessern Projekt P6 – Investment in Speyer