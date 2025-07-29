-
Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht
München, den 02.10.2025 (IRW-Press/02.10.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht.
Der Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit ca. 27,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln und einen Konzernüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 2,0 Mio. erwirtschaften.
„Die Umsatzsteigerungen im ersten Halbjahr erfüllen bisher unsere hohen Erwartungen an das Geschäftsjahr 2025“ berichtet CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Wir werden diesen Umsatztrend im zweiten Halbjahr bestätigen und freuen uns über die sehr gute Performance unserer Gruppe“ so der Unternehmensgründer weiter.
Der Bericht steht unter
www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.
Über die Darwin AG
Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.
Aussender: Darwin AG
Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer
Tel.: +49 89 20 500 450
E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com
Website: www.darwin-biotech.com
ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München
