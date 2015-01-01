  • Emperor Metals: Sichtbares Gold unterstreicht enormes Erweiterungspotenzial auf Duquesne West

    Bohrloch DQ26-06 liefert sichtbares Gold in der östlichen Erweiterung und stärkt die Hoffnung, den potenziellen Tagebau-Fußabdruck von Duquesne West deutlich auszuweiten.

    BildEmperor Metals (WKN A3CWE6 / CSE AUOZ) meldet den nächsten wichtigen Treffer auf dem Goldprojekt Duquesne West in Québec: Im Bohrloch DQ26-06 wurde erneut sichtbares Gold entdeckt – diesmal in der östlichen Projekterweiterung.

    Das ist besonders spannend, weil der Fund rund 1,5 Kilometer östlich der konzeptionellen Hauptgrube liegt und die Kontinuität der Goldmineralisierung entlang des Streichens stützen könnte. Damit wächst das Potenzial, den möglichen Tagebau-Fußabdruck des Projekts deutlich nach Osten zu erweitern.

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