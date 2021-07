Empress unterzeichnet Stream zu Goldmine Sierra Antapite

Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) (Empress oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/empress-royalty-corp/) freut sich, den Abschluss einer Gold-Stream-Vereinbarung (der Stream) über die Mine Sierra Antapite in Peru, die sich im Besitz des Privatkonzerns Sierra Sun Group befindet, die sich zu 100 % im Besitz des peruanischen Unternehmens Sierra Antapite S.A.C Mining Unit (Sierra Antapite) befindet, bekannt zu geben.

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Empress einen Gold-Stream von USD 10 Millionen unterzeichnet hat, der unsere erste umsatzgenerierende Investition werden wird , sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress. Wir freuen uns sehr, mit der Sierra Sun Group zusammenzuarbeiten, um Mittel für die Erweiterung der Produktion bei der Goldmine Sierra Antapite bereitzustellen. Die Investition in Sierra Antapite stellt einen Wendepunkt für unser Unternehmen dar und macht Empress zu einem umsatzgenerierenden Royalty- und Streaming-Unternehmen.

Die Investition und Transaktion

Empress hat eine Gold-Stream-Vereinbarung über 10 Millionen US-Dollar über die zahlbare Goldproduktion der Mine Sierra Antapite in Peru zu 20 % des aktuellen Goldpreises unterzeichnet. Der Stream liegt bei 4,5 % der zahlbaren Goldproduktion der ersten 11.000 Unzen Gold und danach bei 1 % für die gesamte Lebensdauer der Mine. Der Stream wird registriert und mit der Mine besichert. Der Stream wird in zwei Tranchen mit einem Volumen von USD 5 Mio. finanziert, wobei jede Tranche typischen Bedingungen vor der Finanzierung unterliegt. Die erste Tranche der USD 5 Mio. wurde am 28. Juli 2021 bezahlt und die letzte Tranche soll bis Ende September 2021 abgeschlossen sein.

Die Mine wird die Investitionen von Empress nutzen, um ihre Verarbeitungskapazität von 750 auf 1.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen.

Das Projekt

Die Mine Sierra Antapite befindet sich in der Provinz Huaytara, Department Huancavelica, Peru. Es handelt sich um eine aus einem Adersystem hervorgehende epithermale Lagerstätte geringer Sulfisierung, die seit dem Erwerb durch die Firma Buenaventura im Dezember 2016 vom peruanischen Management und Aktionären betrieben wird. Basierend auf der internen Bewertung des Managements und der langfristigen Planung verfügt die Mine über eine Lebensdauer (LOM) von mehr als fünf Jahren mit einer Rate von 1.000 tpd. Die beiden Abbaumethoden, die bei der Mine verwendet werden, sind Long-Hole-Stoping (LHS) und Cut-and-Fill (CAF). Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2002 hat die Mine protokolliert, dass sie etwa eine Million Unzen Gold produziert hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60710/EMPRNR2021-19_SierraAntapiteGoldStream_DE_PRcom.001.jpeg

Bild 1. Die Anlage von Sierra Antapite

Die Mine ist vollständig genehmigt, verfügt über alle sozialen Lizenzen zum Betrieb und verkauft Doré-Barren entweder über Metalor Technologies, einen in der Schweiz ansässigen Raffineriebetrieb, oder über Procesadora Sudmerica S.R.L, einen in Peru ansässigen Raffineriebetrieb. Das Flussdiagramm für Cyanidation und Carbon-in-Carbon (CIC) ist einfach, kommt ohne Fein- oder Ultrafeinmahlung aus, ohne refraktäres Erz ist das Flussdiagramm – Standard-Technologie. Da es sich hierbei um ein operatives Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz handelt, verringern die realisierten Ergebnisse die Risiken vieler betrieblicher Annahmen und Inputs, die in Produktionsprognosen aus realisierten Ergebnissen verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der LinkedIn-Seite der Sierra Sun Group (www.linkedin.com/company/sierrasungroup/).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60710/EMPRNR2021-19_SierraAntapiteGoldStream_DE_PRcom.002.png

Bild 2. Mühle in Sierra Antapite

Über Sierra Sun Group

Die Gruppe begann ihre Tätigkeiten vor 20 Jahren und stellte anfänglich Dienstleistungen für die Bergbauindustrie bereit, Gemin Associates und Gemin Construction sind auf dem Bergbaumarkt für die Bereitstellung spezialisierter Dienstleistungen und integraler Lösungen für die Entwicklung von Bergbauprojekten auf internationaler Ebene bekannt, durch Prüfdienstleistungen, Geologie, Engineering, Projektmanagement, Wartung und Bergbau. Derzeit arbeitet sie für lokale und internationale Bergbauunternehmen.

Dies führte natürlich zur Entwicklung eigener Minen. In den letzten sieben Jahren hat das Team von Top-Geologen der Gruppe an der Identifizierung und Untersuchung von Konzessionen und Minen gearbeitet, um dieses wichtige Portfolio aufzubauen.

Die Sierra Sun Group ist eine Gruppe von Unternehmen, die heute über 65.000 Hektar Bergbaukonzessionen in Zentral- und Südperu besitzen. Die Gruppe verfügt über drei mineralbasierte Portfolios: Gold, Polymetalle und Kupfer, das Gold-Portfolio umfasst die Mine Antapite und drei weitere Projekte, das Polymetallic-Portfolio umfasst die Mine Sumaq Rumi und ein weiteres Projekt, während das Kupfer-Portfolio aus drei porphyrischen Kupferprojekten und einem unterirdischen Kupferprojekt besteht.

Die Sierra Sun Gruppe beschäftigt über 750 Mitarbeiter in ihren Geschäftsbereichen und Projekten von Drittanbietern, die alle unter strengen Covid-19-Protokollen arbeiten, um einen normale Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können.

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress ist ein neues, auf Royalty- und Streaming-Generation ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Empress verfügt derzeit über ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässertes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial, Terra Capital und Accendo Blanco, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

FÜR EMPRESS ROYALTY CORP.

Per: Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie Kaitlin Taylor, Investor Communications per E-Mail unter info@empressroyalty.com oder telefonisch unter +1.604.331.2080.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die Erwartungen von Empress hinsichtlich der Allianzvereinbarung, die zukunftsgerichteter Art sind und daher bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet, glaubt, antizipiert, strebt an, plant oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Obwohl Empress der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf sie verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem: dass Empress bei der Identifizierung geeigneter Investitionsmöglichkeiten nicht erfolgreich ist; dass das Unternehmen in der Lage ist, die technische, finanzielle und rechtliche Due Diligence-Prüfung in Bezug auf die identifizierten Investitionsmöglichkeiten erfolgreich abzuschließen; oder dass das Unternehmen in der Lage ist, verbindliche Vereinbarungen für Royalty- oder Stream-Transaktionen mit möglichen Partnern auszuhandeln und abzuschließen. Die Leser werden auf die Risikofaktoren sowie auf das jüngste Jahresinformationsformular von Empress für eine Beschreibung der wichtigsten Risiken verwiesen, die Empress, seine Geschäftstätigkeit und seine Wertpapiere betreffen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und Empress ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

