Kenpo Karate ist eine Kampfkunst und kein Kampfsport. Es fördert deutlich das Zusammenspiel von Sinnesorganen, Gliedmaßen und Gehirn und verbessert dadurch die Gesamtmotorik des Körpers. Die dadurch gewonnene Harmonie zwischen Körper und Geist trägt deutlich zu einer verbesserten körperlichen und mentalen Fitness bei. Ein besseres Gleichgewicht, eine verbesserte Körperkontrolle und Konzentrationsfähigkeit, mehr Beweglichkeit und Gelenkigkeit, mehr Ausdauer und Kraft sind ebenfalls positive Aspekte des Trainings.

Senior Grandmaster Ed Parker, der Entwickler des Kenpo Karates, beschränkte sich bei der Lehre der Kampfkunst nicht auf das Wie, ihn beschäftigte vielmehr das Warum. Er erarbeitete ein Konzept von Aktion, klar definierter Reaktion und wiederum definierter Gegenreaktion. Ed Parker schaffte es, ein effektives, wissenschaftliches fundiertes Selbstverteidigung-System zu entwickeln.

Viele Menschen haben die Wirkung bereits erlebt, wenn sie mentale Stärkung erlebt haben. Sei es durch sportliche Erfolge, durch beruflichen Aufstieg oder positive Erlebnisse und Erfahrungen im privaten Bereich: Menschen mit großer mentaler Stärke wirken attraktiver, selbstbewusster und weniger angreifbar und verletzlich. Und das wiederum führt zu mehr Selbstvertrauen, gelegentliche Rückschläge können souveräner verarbeitet und weggesteckt werden. Man hat das Gefühl, dass man nicht mehr so schnell aus der Bahn geworfen wird und entwickelt die Kraft, eigene Ideen und Vorstellungen gezielt zu verfolgen und durchzusetzen.

empty hands e.V. sieht sich in der Tradition des Kenpo Senior Grandmaster Ed Parker. Dessen Philosophie, dass die Kampfkunst dem gesamten Menschen in Körper und Geist zunutze kommt, sieht sich der Verein seit 2018 verpflichtet. Mit dem Tod von Ed Parker endete die Entwicklung des Kenpo Karate jedoch nicht. Jeder Head Coach bringt seine eigenen Ideen und Vorstellungen ein und entwickelt Kenpo so weiter. Unser Head Coach ist Mr. Matt Snell, Senior Professor 7th Degree Black Belt aus Exeter, England.

Kenpo ist mehr als nur Wellbeing, sondern auch in besonderer Weise eine Art der effektiven Selbstverteidigung. Nicht allen Menschen ist ständig bewusst, dass wir uns in zunehmenden Gefahrensituation bewegen. Wie oft liest man, dass jemand angegriffen wurde. Selbst die Vorsichtigsten unter uns können sich diesen Gefahren nicht immer vollständig entziehen. Mit der Kampfkunst, die man bei empty hands e.V. erlernen kann, ist es möglich diesen Gefahren zu erkennen und wirkungsvoll, selbstbewusst zu begegnen.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen über 18 Jahren. Unabhängig von körperlicher Konstitution oder Fitnessstand, von Weltanschauung oder Herkunft, Religion oder gesellschaftlichem Stand. Jeder ist willkommen. Die einzige Voraussetzung ist der Wille, sich der Kampfkunst hinzugeben. Und die Interessierten sollten sich bewusst sein, dass diese Hingabe auch eine Veränderung mit sich bringen wird. Wer diese Veränderung ablehnt, ist bei empty hands e.V. eher nicht richtig aufgehoben.

Auch zum 5-jährigen Bestehen bietet empty hands wieder ein besonderes Highlight. Am 14. und 15.Januar 2023 gibt sich die internationale Gemeinde des Kenpo Karate ein Stelldichein in Mönchengladbach.

Einige der renommiertesten internationalen Coaches und Instructors werden bei diesem Treffen der Kenpo-Familie dabei sein und ihr Können und ihr Wissen weitergeben.

