EMX erhält Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar für seine Gebührenkonzession Parks-Salyer in Arizona

Vancouver, British Columbia, 4. Oktober 2022 (NYSE Amerika: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Arizona Sonoran Copper Company, Inc. (TSX: ASCU) (ASCU) eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Mio. USD für die Gebührenkonzession Parks-Salyer (die Gebührenkonzession) in Arizona erhalten hat. Die Gebührenkonzession wurde von der hundertprozentigen EMX-Tochter Bronco Creek Exploration Inc. im Rahmen einer Pachtvereinbarung gehalten und über entsprechende Abtretungs- und Gebührenvereinbarungen (die Vereinbarungen), die Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurden, auf ASCU übertragen (siehe EMX-Pressemitteilung vom 10. Februar 2022). Die Gebührenbeteiligung von EMX betrifft ein 158 Acres großes Areal des von ASCU betriebenen Kupferprojekts Parks-Salyer. Die Meilensteinzahlung resultiert aus der ersten Ressourcenschätzung von ASCU für das Projekt Parks-Salyer, mit der die Schwellenwerte für das in der EMX-Gebührenkonzession enthaltene Kupfer überschritten werden. Das Unternehmen ist über eine NSR-Gebühr (Net Smelter Return) in Höhe von 1,5 % an der Gebührenkonzession beteiligt.

Die EMX-Gebührenkonzession Parks-Salyer ist beispielhaft für die beachtlichen Vorproduktionseinnahmen, die das Unternehmen über sein Gebührengenerierungsprogramm aus den Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Arizona generiert. Die auf dem Konzessionsgelände befindlichen Porphyr-Ziele, die unter einer postmineralischen Deckschicht verborgen sind, wurden von EMX auf Grundlage der strukturgeologischen Bewertungen historischer Explorationsdaten ermittelt. Die offenen Grundflächen, die sich über diese Ziele erstrecken, wurden von EMX zu sehr geringen Kosten erworben. Mit den 158 Acres, die auf ASCU übertragen wurden, konnte EMX seine Konzessionsfläche im Projekt Parks-Salyer ergänzen und sich gleichzeitig Vorproduktionszahlungen sowie mögliche Vorteile in puncto Exploration, Erschließung und Gebührenbeteiligung sichern, ohne dass dem Unternehmen dadurch zusätzliche Kosten entstanden sind.

Vertragliche Rahmenbedingungen und Überblick über das Konzessionsgebiet (alle Dollarbeträge in US-Dollar). In den Vereinbarungen vorgesehen sind eine einmalige Barzahlung an EMX für dessen Abtretung der Konzessionsrechte, eine NSR-Gebührenbeteiligung von 1,5 % (1 % der Gebühr kann ASCU für 500.000 Dollar zurückkaufen), diverse Arbeitsverpflichtungen, jährliche Gebührenvorschusszahlungen (AAR) sowie die Meilensteinzahlung von 3 Mio. Dollar an EMX auf Basis der angegebenen Ressourcen von insgesamt mindestens 200 Millionen Pfund enthaltenem Kupfer auf dem Gelände der EMX-Gebührenkonzession. ASCU hat die ersten Gesamtressourcen für sein Projekt Parks-Salyer in einer Pressemitteilung am 28. September 2022 veröffentlicht.

Das Projekt Parks-Salyer befindet sich rund fünf Kilometer nordwestlich von Casa Grande im US-Bundesstaat Arizona und etwa 1,5 Kilometer südwestlich des historischen Kupfertagebaubetriebs Sacaton. Sacaton war eine von der Firma Asarco betriebene Kupfer-Molybdän-Porphyrmine (1974-1984), die nun von ASCU als Projekt Cactus (PEA-Stadium) ausgebaut wird. Die Lagerstätte Parks-Salyer befindet sich unter einer postmineralischen Kiesschicht und repräsentiert einen geneigten und durch Verwerfungen verschobenen Teilbereich des Porphyrsystems Casa Grande-Santa Cruz.

Qualifizierte Sachverständiger. Michael P. Sheehan, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über die Arizona Sonoran Copper Company. Ziel von ASCU ist es, sich zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit kostengünstiger Betriebsführung zu entwickeln, die Projekte Cactus und Parks-Salyer weiter auszubauen und so nach Möglichkeit solide Renditen für die Anleger zu erwirtschaften, und letztlich einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Langzeitbetrieb für die Kommune und alle Interessengruppen zu gewährleisten. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist eine 100%ige Beteiligung am Projekt Cactus (ehemalige ASARCO-Mine in Sacaton) sowie an der Lagerstätte Parks-Salyer, die sich auf Privatgrund in einem infrastrukturreichen Gebiet in Arizona befindet.

