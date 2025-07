EMX meldet Fortschritte bei seiner Graphit-Royalty in Vittangi, Schweden

Vancouver, British Columbia, 24. Juli 2025 / IRW-Press /EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (EMX oder das Unternehmen) gratuliert Talga Group Ltd (Talga; ASX: TLG) zu den Fortschritten bei der Weiterentwicklung des Graphitprojekts Vittangi im Norden Schwedens. EMX kontrolliert eine 2%ige NSR-Royalty auf die gesamte Mineralproduktion aus dem Projekt Vittangi, für das kürzlich ein Berufungsverfahren zur Erteilung einer Abbaukonzession abgeschlossen wurde, ein wichtiger Schritt im Genehmigungsprozess für den Bergbau in Schweden. Laut der ASX-Pressemitteilung von Talga vom 12. Juni 2025 sind alle wichtigen Genehmigungen für die zu 100 % im Besitz von [Talga] befindliche Mine Nunasvaara South nun in Kraft, die Teil der größten und höchstgradigen JORC-klassifizierten Naturgraphitressource Europas ist.

Die Mine Nunasvaara South in Vittangi ist Teil eines vertikal integrierten Projekts in der Entwicklungsphase, in dem Hochleistungs-Graphitanodenmaterialien für Elektrofahrzeugbatterien, Batteriespeicher und die Verteidigungsindustrie hergestellt werden sollen. Graphit wird von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als strategisches Element eingestuft und ist für verschiedene Batterietechnologien sowie für viele Anwendungen im Verteidigungsbereich von entscheidender Bedeutung. Derzeit wird fast die gesamte kommerzielle Verarbeitung von Graphit von China kontrolliert, wobei nur sehr geringe Produktionskapazitäten in Europa und Amerika vorhanden sind. Daher zeichnet sich das Projekt Vittangi durch seine robusten Ressourcengehalte und -tonnagen sowie durch die Fähigkeit von Talga aus, ein strategisches Produkt in seiner vollständig genehmigten nachgelagerten Raffinerie- und Anodenanlage, die in Luleå, Schweden, errichtet werden soll, herzustellen.

Talga hat kürzlich auch finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse aus dem EU-Innovationsfonds erhalten und wurde im Rahmen des Critical Raw Materials Act (CRMA) und des Net-Zero Industry Act der Europäischen Kommission als strategisches Projekt ausgewiesen. Im Rahmen dieser Auszeichnungen wird Talga die Unterstützung der EU und innovative Technologien nutzen, um natürliche Graphitanodenmaterialien mit einer bemerkenswert geringen Emissionsbilanz herzustellen.

Ein Großteil der derzeitigen Graphitproduktion wird in der Hochtemperaturwerkstoff-/Stahlindustrie verwendet, aber aufgrund der steigenden Produktion von Lithium-Ionen-Batterien wird für die kommenden Jahre ein dramatischer Anstieg der Nachfrage prognostiziert. Die Royalty-Beteiligung an Vittangi und das derzeitige hohe Interesse an diesem Projekt unterstreichen die tiefgreifende Optionalität, die das globale Royalty-Portfolio von EMX bietet.

EMX Royalty. EMX erwarb seine 2%ige NSR-Royalty im Juli 2010 durch die Übernahme von Phelps Dodge Exploration Sweden AB (PDES) von Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (siehe EMX-Pressemitteilung vom 5. August 2010). PDES hatte zuvor einen Royalty-Vertrag mit TCL Sweden Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Teck Resources Ltd (Teck), abgeschlossen, der die Explorationslizenzen für das Projekt Vittangi abdeckte. Teck verkaufte TCL Sweden Ltd anschließend im Februar 2012 an Talga. Die Royalty von EMX umfasst die gesamte Mineralproduktion aus den Explorationslizenzen Vittangi Nr. 2, Nunasvaara Nr. 2 und Kallokajärvi Nr. 1 sowie alle Verlängerungen dieser Lizenzen und alle anderen Formen von Nachfolge- oder Ersatzbesitzansprüchen an diesen Lizenzen.

Graphitlagerstätte Vittangi. Die Lagerstätte Vittangi liegt in der paläoproterozoischen Grünsteinabfolge Nordschwedens, die aus metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen besteht. Die Graphitmineralisierung kommt in graphithaltigen Schiefern vor, die in der Nunasvaara Formation beherbergt sind, die Teil einer stark metamorphosierten vulkano-sedimentären Abfolge ist.

Das Projekt Vittangi umfasst mehrere mineralisierte Zonen, wobei die Lagerstätte Nunasvaara South die bedeutendste ist. Eine detaillierte Machbarkeitsstudie, die 2021 veröffentlicht wurde, definierte eine wahrscheinliche Reserve in Nunasvaara South von 2,3 Millionen Tonnen mit einem Graphitgehalt von 24,1 % (% Cg), wie unten dargestellt1. Talga hat außerdem eine angedeutete Mineralressource von 26,7 Millionen Tonnen mit einem Graphitgehalt von 24,3 % (% Cg) abgegrenzt2. Weitere Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben sich aus dem beträchtlichen Explorationspotenzial an anderen Stellen des Konzessionsgebietes Vittangi.

Mineralreserven, wie von Talga Group Ltd gemeldet; siehe ASX-Mitteilung vom 1. Juli 20211

Lagerstätte Reservenkategorie Tonnage (t) Graphit (% Cg) Enthaltenes Graphit (t)

Nunasvaara South wahrscheinlich 2.260.140 24,1 544.693

Mineralressourcen, wie von Talga Group Ltd gemeldet; siehe ASX-Mitteilung vom 6. Oktober 20232

Lagerstätte Ressourcenkategorie Tonnage (t) Graphit (% Cg) Enthaltenes Graphit (t)

Vittangi (alle Lagerstätten) angedeutet 26.691.000 24,3 6.482.000

Vittangi (alle Lagerstätten) vermutet 8.329.000 22,1 1.844.000

1Anmerkungen zu den Mineralreserven. Die Mineralreserven in Nunasvaara wurden von Talga in seiner ASX-Pressemitteilung vom 1. Juli 2021 gemäß den Berichtsrichtlinien des JORC-Codes 2012 veröffentlicht, der gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) als ausländischer Code anerkannt ist. Die Mineralreserve basiert auf einer zuvor veröffentlichten Mineralressourcenschätzung für Nunasvaara South (siehe ASX-Pressemitteilung von Talga Group Ltd vom 17. September 2020). Der Mineralreservenbericht basiert auf einem Graphitpreis von 4.000 US$ pro Tonne und einem Cutoff-Gehalt von 11 % Cg. Für die Umwandlung in wahrscheinliche Reserven wurden nur angedeutete Ressourcen innerhalb optimierter Whittle-Tagebaugrubenmodelle verwendet. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung Fehler ergeben. Wie von Talga berichtet, war John Walker die gemäß dem JORC-Code sachkundige Person, die die Erstellung des Mineralreservenberichts beaufsichtigt hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Herr Walker Subunternehmer bei Golder Associates Ltd. und professionelles Mitglied des Institute of Materials, Minerals and Mining (Mitgliedsnummer 451845).

2Anmerkungen zu den Mineralressourcen. Die Mineralressourcen von Vittangi wurden von Talga in seiner ASX-Pressemitteilung vom 6. Oktober 2023 veröffentlicht. Alle Mineralressourcen wurden gemäß den Berichtsrichtlinien des JORC-Codes 2012 gemeldet, der gemäß NI 43-101 als ausländischer Code anerkannt ist. Angedeutete Mineralressourcen werden innerhalb vorläufiger Grubenumrisse und oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 12,5 % Cg unter Verwendung eines Graphitpreises von 5.000 US$/t gemeldet. Die gemeldeten Ressourcen verstehen sich einschließlich der Reserven. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung Fehler ergeben. Wie von Talga berichtet, war die qualifizierte Sachverständige, die die Mineralressourcenschätzung beaufsichtigt hat, Frau Katharine Masun (HBSc Geologie, MSc Geologie, MSA Spatial Analysis), die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als leitende Geologin bei SLR Consulting (Canada) Limited tätig war. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Frau Masun außerdem als professionelle Geologin in den Northwest Territories und Nunavut, den Provinzen Ontario, Neufundland und Labrador sowie Saskatchewan (Kanada) registriert und ist eine sachkundige Person im Sinne des JORC-Codes.

Beachten Sie, dass sowohl NI 43-101 als auch JORC (2012) den CRIRSCO-Berichterstattungsprotokollen entsprechen und gleichwertige Kategorien zu vermuteten und angedeuteten Ressourcen bzw. wahrscheinlichen Reserven verwenden.

Weitere Informationen zum Projekt Vittangi finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

