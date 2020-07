EMX Royalty berichtet über Aktuelles zu seinem Investment in den Gold-Silber-Bergbaubetrieb Rawhide

Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Juli 2020 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei der Gold-Silber-Mine Rawhide in Nevada zu berichten, an der das Unternehmen über eine Beteiligung von 19,9 % an Rawhide Acquisition Holding LLC (RAH) beteiligt ist. RAH ist ein privates Unternehmen aus Delaware, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rawhide Mining LLC im Besitz des Gold-Silber-Bergbaubetriebs Rawhide ist. RAH hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass in den sechs Monaten zum 30. Juni 2020 insgesamt 11.159 Unzen Gold und 85.034 Unzen Silber verkauft wurden, womit ein Umsatz von rund 17,7 Millionen USD erzielt wurde. Die diesjährige Produktion stammt aus der kürzlich in Betrieb genommenen Tagebaugrube Regent, die von RAH Anfang 2019 genehmigt und kurz daraufhin in Produktion genommen wurde. Der Betrieb Regent befindet sich etwa drei Kilometer nordwestlich der Tagebaugruben Rawhide, wo der Großteil der historischen Abbauarbeiten in dieser Region stattfand.

RAH teilte ferner mit, dass die Produktion bei Rawhide-Regent nach der kürzlichen Erteilung der Luftqualitätsgenehmigungen, die den Ausbau der Brechanlagen ermöglichten, nun forciert wird. Angesichts des Zeitpunkts dieser Entwicklung wird RAH die Produktion in den kommenden Monaten hochfahren, um von der zunehmend günstigeren Lage des Edelmetallmarkts zu profitieren.

RAH hat für das Projekt die Durchführung einer unabhängigen Ressourcenschätzung und eines technischen Berichts gemäß den CIM-Richtlinien und den Anforderungen von NI 43-101 in Auftrag gegeben. Der Bericht wird voraussichtlich im dritten Quartal vorgelegt.

Überblick über den Betrieb Rawhide. Der Betrieb Rawhide liegt innerhalb des Gold-Silber-Gürtels Walker Lane in Nevada inmitten mehrerer historischen Minen, die mehr als eine (1) Millionen Unzen Gold produziert haben (z.B. Comstock, Round Mountain, Borealis und Tonopah). Die Mine Rawhide wurde früher als Tochtergesellschaft der Kennecott Corporation betrieben, bevor sich Coral Reef Capital, eine Private-Equity-Gesellschaft, mit dem Managementteam der Mine Rawhide zusammengetan hat, um das Konzessionsgebiet 2010 von Rio Tinto Plc zu erwerben. EMX hat die Investition in den Betrieb Rawhide Ende 2019 Siehe EMX-Pressemeldung vom 19. Dezember 2019.

im Rahmen der Strategie des Unternehmens getätigt, die auf den Erwerb von Beteiligungen an Vermögenswerten mit kurzfristigem Cashflow ausgerichtet ist.

Bei Rawhide wurde im Jahr 1906 Gold entdeckt, wobei seitdem immer wieder Abbau in kleinerem Umfang stattfand, bis Kennecott von 1990 bis 2003 hier einen Tagebau betrieb und dabei 1,4 Millionen Unzen Gold und 10,9 Millionen Unzen Silber produzierte Interner Bericht von Rawhide Mining Corporation (2019).

. Im Rahmen der Resthaufenlaugung bis 2010 wurden weitere 188.000 Unzen Gold und 1,9 Millionen Unzen Silber gewonnen. Im Zeitraum von 2011 bis 2019 produzierte RAH 189.000 Unzen Gold und 2,1 Millionen Unzen Silber.

Die Gold-Silber-Mineralisierung bei Rawhide wurde in der Vergangenheit aus einer Reihe von epithermalen Erzgängen mit geringer Sulfidierung, Gangschwärmen und Verdrängungszonen gefördert, die in verschiedenen basaltischen bis rhyolithischen Vulkangesteinseinheiten lagerten. Die Mineralisierung mit geringeren Gehalten und hohen Tonnagen, die im Fokus der aktuellen Betriebstätigkeit steht, tritt zwischen Strukturen innerhalb der durchlässigen Vulkangesteinseinheiten und bei intrusiven Kontakten auf.

Anmerkung zu technischen Informationen. Die vorstehenden technischen Informationen in Bezug auf den Betrieb Rawhide wurden EMX von RAH bereitgestellt. EMX hat diese Informationen verifiziert und hält diese für zuverlässig und relevant. Die Bewertung der Tagebaubetriebe Rawhide und Regent von RAH durch EMX beinhaltete Prüfungen vor Ort sowie die Prüfung interner Berichte von RAH und seiner Berater. Das Unternehmen hält die Investition in Rawhide durch EMX nicht für wesentlich.

Qualifizierter Sachverständiger. Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obigen technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft, bestätigt und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Gebühren-Beteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. März 2020 endende Quartal (MD&A) und im zuletzt eingereichten Jahresberichtsformular (AIF) für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens, sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

