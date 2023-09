EMX Royalty gewährt Incentive-Optionen und Restricted Shares Units

Vancouver, British Columbia, 11. September 2023 / IRW-Press / – (NYSE, Amerika: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) gibt bekannt, dass gemäß den Bestimmungen des unternehmenseigenen Aktienoptionsplans den leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.464.000 Incentive-Optionen (die Optionen) für den Ankauf von Aktien gewährt wurden. Diese Optionen können zum Preis von 2,55 CAD pro Aktie innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen insgesamt 562.000 Restricted Shares Units (RSU) gewährt, die einer 3-jährigen Unverfallbarkeitsklausel unterliegen. Voraussetzung hierfür ist die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen durch die Börsenaufsicht sowie die Erfüllung der Auflagen für eine Unverfallbarkeit. Jede RSU berechtigt den Inhaber zum Erwerb von null bis 1,5 Stammaktien des Unternehmens zum Nulltarif, sofern die entsprechenden Leistungsauflagen im Hinblick auf die Gesamtaktienrendite erfüllt sowie bestimmte betriebliche Meilensteine erreicht werden.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und Chief Executive Officer

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Scott Close

Director of Investor Relations

Tel: (303) 973-8585

SClose@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations (Europa)

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Suite 501 – 543 Granville Street, Vancouver, British Columbia V6C 1X8, Kanada

Tel: (604) 688-6390

Fax: (604) 688-1157

www.EMXRoyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

