Endeavour Silver durchteuft in seinen Betriebsstätten Guanacevi und Bolañitos eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung

VANCOUVER, British Columbia, 2. Dezember 2021 — Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK- www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) freut sich, weitere hochgradige Bohrergebnisse aus seinem Explorationsprogramm 2021, das sowohl in der Mine Guanacevi im mexikanischen Bundesstaat Durango als auch in der Mine Bolañitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato absolviert wird, bekannt zu geben. Die Explorationsbohrungen sind in beiden Betriebsstätten nach wie vor im Gange und werden auch im Jahr 2022 fortgesetzt.

Wichtigste Eckdaten der aktuellen Bohrergebnisse

Guanacevi

– 1,97 g/t Au und 1.254 g/t Ag für 1.412 g/t AgÄq auf 3,22 m ETW, einschließlich 3,6 g/t Au und 2.690 g/t Ag für 2.978 g/t AgÄq. auf 0,2 m (UCM-67); damit wird der Erzkörper bei El Curso entlang des Streichens erweitert.

– 4,36 g/t Au und 1.450 g/t Ag für 1.798 g/t AgÄq auf 3,18 m ETW, einschließlich 7,97 g/t Au und 4.568 g/t Ag für 5.206 g/t AgÄq auf 0,31 m (SCSU-11); damit wird der Erzkörper bei Santa Cruz South (SCS) in der Tiefe erweitert.

Bolañitos

– 8,08 g/t Au und 151 g/t Ag für 797 g/t AgÄq auf 1,67 m ETW, einschließlich 89,6 g/t Au und 880 g/t Ag für 8.046 g/t AgÄq auf 0,08 m (BS-04), im Bereich einer Neuentdeckung, des Erzgangs Tepetateras, der sich südlich der aktuellen Abbaubereiche befindet.

– 1,26 g/t Au und 241 g/t Ag für 342 g/t AgÄq auf 0,96 m ETW (BS-03), im Bereich des Erzgangs Lulu, der sich südlich der aktuellen Abbaubereiche befindet.

Abkürzungen: g/t = Gramm pro Tonne; Au = Gold; Ag = Silber; ETW = geschätzte wahre Mächtigkeit; m = Meter; HW = Hängendes. Die Umrechnung auf Silberäquivalent (AgÄq) erfolgt im Verhältnis 80:1 (Silber:Gold).

CEO Dan Dickson erklärt: Wir erzielen in unserer Silbermine Guanacevi innerhalb der Systeme El Curso und Santa Cruz Sur nach wie vor hervorragende Bohrergebnisse. Der Betrieb bei Guanacevi läuft jetzt schon seit mehr als 15 Jahren und diese vielversprechenden Ergebnisse bestätigen uns in unserer Annahme, dass wir die Lebensdauer der Mine noch weiter verlängern können.

Herr Dickson weiter: Sein Wachstum hat Endeavour den Bohrungen zu verdanken und die Exploration wird im Zuge unserer Bestrebungen, uns als führender Silberproduzent zu etablieren, auch weiterhin ein Eckpfeiler in unserer Strategie bleiben.

Bei Guanacevi werden im Zuge der untertägigen Bohrungen nach wie vor Ausläufer der Erzkörper El Curso und Santa Cruz South (SCS) im Einfallen erweitert (siehe Längsschnitte durch Guanacevi). Von Januar bis einschließlich Oktober wurden bei Guanacevi im Rahmen der untertägigen Bohrungen mehr als 14.000 Bohrmeter in 38 Löchern absolviert.

Bei Bolañitos wurden im Zuge der obertägigen und untertägigen Bohrungen mehrere Mineralisierungsstrukturen unweit der aktuellen Abbaubereiche durchörtert (siehe Längsschnitte durch Bolañitos). Tepetateras ist ein neues Gebiet südlich von Bolañitos, das sich in 1,7 Kilometer Entfernung von Endeavour Silvers historischer Mine Golondrinas befindet. Seit Jahresbeginn wurden bei Bolañitos mehr als 11.500 Bohrmeter in 59 Löchern niedergebracht und dabei eine Mineralisierung in Strukturen unweit der aktuellen Abbaubereiche entdeckt.

Die Bohrergebnisse für Guanacevi – El Curso sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch Struktur von wahre Au Ag AgÄq

Mächtigkei

t

(m) (m) (g/t)(g/t)(g/t)

UCM-65 Santa Cruz 219,50 2,45 1,77 736 878

einschließl222,85 0,25 5,05 1.9732.377

ich

UCM-66 Santa Cruz 306,90 2,72 1,62 550 680

einschließl311,30 0,29 3,64 1.3761.667

ich

UCM-67 Santa Cruz 295,15 3,22 1,97 1.2541.412

einschließl301,90 0,23 3,60 2.6902.978

ich

UCM-68 Santa Cruz 280,50 1,49 0,56 374 419

einschließl282,95 0,42 1,18 887 981

ich

UCM-69 Santa Cruz 295,15 2,00 0,84 338 405

einschließl297,70 0,21 1,56 567 692

ich

UCM-71 Santa Cruz 281,45 1,58 0,52 187 229

einschließl282,10 0,25 1,83 550 697

ich

UCM-74 Santa Cruz 363,85 1,11 0,53 156 198

einschließl365,30 0,23 1,31 372 477

ich

UCM-80 Santa Cruz 260,60 1,90 6,64 1.9772.508

einschließl261,90 0,42 15,355.3206.548

ich

UCM-84 Santa Cruz 260,30 0,92 0,57 309 354

einschließl261,20 0,39 1,12 578 667

ich

Anmerkung: Die Bohrungen UCM-70, UCM-72, UCM-73, UCM-75, UCM-76, UCM-77, UCM-78, UCM-79, UCM-81, UCM-82 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrergebnisse von Guanacevi – SCS sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch Struktur von wahre Au Ag AgÄq

Mächtigkei

t

(m) (m) (g/t)(g/t)(g/t)

SCSU-01 Santa Cruz 98,50 1,74 1,26 326 426

einschließl99,30 0,27 3,44 650 926

ich

SCSU-02 Santa Cruz 95,20 2,57 1,14 533 624

einschließl95,20 0,64 1,69 1.2901.425

ich

SCSU-03 Santa Cruz 122,85 1,17 0,18 120 135

einschließl123,50 0,71 0,19 148 164

ich

SCSU-04 Santa Cruz 159,30 1,86 1,39 608 720

einschließl159,80 0,34 2,30 1.0371.221

ich

SCSU-05 Santa Cruz 157,05 1,12 0,20 109 125

einschließl157,85 0,46 0,38 130 161

ich

SCSU-08 Santa Cruz 224,90 1,00 0,13 95 105

einschließl225,80 0,33 0,15 111 123

ich

SCSU-10 Santa Cruz 179,10 0,98 2,08 52 218

einschließl179,85 0,24 4,15 63 395

ich

SCSU-11 Santa Cruz 136,50 3,18 4,36 1.4501.798

einschließl138,60 0,31 7,97 4.5685.206

ich

SCSU-12 Santa Cruz 136,00 1,26 1,54 341 464

einschließl136,00 0,48 3,11 672 921

ich

SCSU-14 Santa Cruz 173,35 2,17 0,26 193 213

einschließl173,35 0,67 0,35 218 245

ich

Anmerkung: Die Bohrungen SCSU-06, SCSU-07, SCSU-09 und SCSU-13 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrergebnisse von Bolañitos – South sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch Struktur von wahre Au Ag AgÄq

Mächtigkei

t

(m) (m) (g/t)(g/t)(g/t)

BS-01 HW Cabrera 154,20 1,36 0,41 169 202

Carrica

einschließl155,30 0,48 0,24 213 233

ich

BS-02 HW Cabrera 190,25 1,17 0,77 52 114

Carrica

einschließl190,25 0,31 1,86 165 314

ich

BS-03 Lulú 74,30 0,96 1,26 241 342

einschließl74,30 0,11 2,94 789 1025

ich

BS-04 Tepetateras137,70 1,67 8,08 151 797

einschließl140,25 0,08 89,58880 8046

ich

BS-05 Lulú 20,80 0,93 0,28 104 126

einschließl22,00 0,13 1,46 386 502

ich

BS-09 Tepetateras178,10 3,39 2,63 82 292

einschließl186,50 0,10 16,6595 1427

ich

BS-10 Tepetateras181,45 0,95 1,01 43 124

einschließl182,70 0,29 2,34 116 303

ich

BS-13 Tepetateras238,65 1,09 1,73 5 143

einschließl240,05 0,19 6,02 11 493

ich

BS-15 Tepetateras151,50 1,39 1,22 119 216

einschließl153,40 0,29 3,52 238 520

ich

BS-16 Cabrera Car182,80 1,00 0,22 87 104

rica

einschließl182,80 0,77 0,25 102 122

ich

BS-19 Tepetateras99,60 1,39 1,43 217 331

einschließl99,60 1,10 1,80 258 402

ich

Lulú 107,50 1,03 0,14 327 338

einschließl107,80 0,80 0,15 331 343

ich

Anmerkung: Die Bohrungen LS-01, LS-02, LS-03, LS-04, BS-06, BS-07, BS-08, BS-11, BS-12, BS-14, BS-17, BNU-01, BNU-02, BNU-03 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrergebnisse von Bolañitos – Belén sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch Struktur von wahre Au Ag AgÄq

Mächtigkei

t

(m) (m) (g/t)(g/t)(g/t)

BL1S-6 HW Belén 176,25 1,11 1,16 20 113

einschließl176,55 0,33 2,12 28 198

ich

Belén 236,15 1,62 1,39 33 144

einschließl236,15 0,31 4,11 113 442

ich

BL0.5S-1 HW Belén 97,00 1,06 2,49 73 272

einschließl97,00 0,30 6,62 160 690

ich

Anmerkung: Die Bohrungen BL1.5-1, BL1.5-2, BL0.5-3, BL4.5S-1 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Silberäquivalente werden in einem Verhältnis von 80:1 Silber:Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle/-sicherung

Dale Mah, P.Geo., seines Zeichens Vice President Corporate Development bei Endeavour Silver, hat als qualifizierter Sachverständiger die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle findet eine Probenanalyse statt, wobei zur Kontrolle der Integrität der Analyseergebnisse auch Referenzproben in Form von Standard- und Leerproben sowie Probenduplikate verwendet werden. Alle Proben werden in der Außenstelle aufgespalten und anschließend ins Labor von SGS Labs gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und zu Mahlpulver (250 g) verarbeitet und für die Analyse aufbereitet werden. Der Goldgehalt wird anhand einer Flammprobe mit anschließender Atomabsorption ermittelt, der Silbergehalt durch einen Aufschluss mit Königswasser und der ICP-Methode; Proben über dem Grenzwert werden anhand einer Flammprobe mit gravimetrischem Abschluss überprüft.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran, wobei die Finanzierung und die endgültigen Genehmigungen noch ausstehen, und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

QUELLE Endeavour Silver Corp.

Kontaktinformationen:

Galina Meleger, Vice President, Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Zukunftsaussichten der Minen und Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortsetzung der Exploration und des operativen Betriebs, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbrown@edrsilver.com

Wir sind ein mittelständisches Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko spezialisiert hat.

Pressekontakt:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

email : mbrown@edrsilver.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Endlich ein Buch, das in die freie Entwicklung von Kindern vertraut DCS Awards 2021: Schneider Electric gewinnt Auszeichnung für Effizienz und Nachhaltigkeit