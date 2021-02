Endeavour Silver gewährt Ridgestone Mining Option auf Erwerb von Projekt Guadalupe y Calvo in Chihuahua (Mexiko)

Vancouver (British Columbia), 1. Februar 2021. Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ hat Ridgestone Mining Inc. eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an seinem Gold-Silber-Explorationsprojekt Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua gewährt.

Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens hat Ridgestone das Recht, durch Zahlungen in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar in bar und 1,75 Millionen US-Dollar in Form von Aktien, basierend auf dem volumengewichteten 20-tägigen Durchschnittskurs der Aktien vor einer jeden Emission, über einen Zeitraum von vier Jahren sowie durch Explorationsausgaben in Höhe von 0,75 Millionen US-Dollar, was einer Verpflichtung von insgesamt vier Millionen US-Dollar entspricht, eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt zu erwerben.

Ridgestone wird Endeavour eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von zwei Prozent gewähren, wobei die Option besteht, diese NSR-Lizenzgebühr vor dem Beginn der kommerziellen Produktion für zwei Millionen US-Dollar zurückzukaufen.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

QUELLE: Endeavour Silver Corp.

Kontaktinformationen:

Galina Meleger, Director Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: +1 (604) 640-4804E-Mail

Email: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die Auswirkungen der Aussetzung des Minenbetriebs, die erwartete Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Produktionsprognosen, Kostenschätzungen und Metallpreisschätzungen, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der Minenerweiterung und -erschließung und den Erhalt verschiedener Genehmigungen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche vorausblickenden Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ungewissheit über die letztendlichen Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb, Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada und Mexiko, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, der Erschließung und den Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Metallpreise; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens, das bei der S. E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf die Bergbaubetriebe in Mexiko im Allgemeinen und auf die Betriebe des Unternehmens im Besonderen, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse, der Ressourcen- und Reservenschätzungen, der Metallpreise und anderer Annahmen und Faktoren, wie hier dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

