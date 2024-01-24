Endeavour Silver gibt Beginn der kommerziellen Produktion im Bergbaubetrieb Terronera bekannt

Vancouver, Kanada – 16. Oktober 2025 – Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass im Bergbaubetrieb Terronera (Terronera), der im mexikanischen Bundesstaat Jalisco angesiedelt ist, am 1. Oktober 2025 mit der kommerziellen Produktion begonnen wurde.

Die Ankündigung der kommerziellen Produktion im Betrieb Terronera folgt auf eine erfolgreiche Inbetriebnahmephase, in der sowohl der Erzabbau als auch die Verarbeitung derart hochgefahren wurden, dass durchschnittlich 90 % der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag konsequent übertroffen werden konnten. Gleichzeitig wurden mindestens 90 % der prognostizierten Metallausbeuten erreicht.

Die im Betrieb Terronera erzielten Fortschritte sind beachtlich. Seit 1. Juli 2025 war die Anlage 100 Tage lang – mit lediglich acht Tagen Ausfallzeit – in Betrieb, und seit Mitte August wurden konsequent hohe Metallgewinnungsraten erzielt. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein, der Endeavour für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg auf Kurs bringt.

Die Aufnahme der kommerziellen Produktion im Betrieb Terronera ist ein großer Meilenstein für Endeavour Silver und stellt eine echte Wende in der Geschichte unseres Unternehmens dar, freut sich Chief Executive Officer Dan Dickson. Diese Leistung zeugt nicht nur von unserem Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum, sondern macht Endeavour auch zu einem führenden mittelgroßen Silberproduzenten mit einer soliden Grundlage für die zukünftige Expansion.

Das Unternehmen rechnet für die nächsten sechs Monate mit einem Durchsatz von rund 360.000 Tonnen und einem geschätzten Erzgehalt von durchschnittlich 122 g/t Silber und 2,52 g/t Gold. Bis Mitte 2026 soll der Zugang zu höhergradig mineralisierten Zonen erschlossen werden, was zu einem weiteren Produktionsanstieg führen dürfte. Die Unternehmensführung will im Januar 2026 eine auf das Gesamtjahr 2026 hochgerechnete Produktions- und Kostenprognose für den Bergbaubetrieb Terronera veröffentlichen.

Alle Beteiligten sind eingeladen, sich den Betrieb Terronera und die erfolgreiche Arbeit des Teams genauer anzusehen. Weitere Eindrücke vermittelt Ihnen das kurze Betriebsvideo unter diesem Link. Als Grundlage für den Silberäquivalentgehalt im Betrieb Terronera dient ein Silber-Gold-Verhältnis von 78:9474. Die Berechnung basiert ausschließlich auf Silber und Gold.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit vier aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl an geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Don Gray, SME-RM, Chief Operating Officer, geprüft und genehmigt. Er ist ein Qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

Email: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: auf die nächsten Wachstumsschritte für Endeavour, seine Mitarbeiter und die umliegende Gemeinschaft; die erwartete jährliche Produktion bei Terronera; Endeavours Vision, ein führender Silberproduzent zu werden; die Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen und Entwicklungsinitiativen in der Region; das Wachstum und die zukünftige Expansion von Endeavour; Prognosen zu Produktionsniveaus und Erzgehalten der Minen; zukünftige Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Terronera sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit von Terronera, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge des Abbaus der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospektnachtrag vom 3. April 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbauaktivitäten des Unternehmens, keine wesentlichen negativen Änderungen des Marktpreises von Rohstoffen, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, dass die Bergbauaktivitäten betrieben werden und die Bergbauprodukte entsprechend den Erwartungen des Managements abgebaut werden und ihre angegebenen Produktionsziele erreichen, sowie sonstige dargelegte Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

