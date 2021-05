Endeavour Silver gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2021 bekannt

Bestätigt Veränderungen in der Unternehmensführung

VANCOUVER, British Columbia, 12. Mai 2021 – Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: DER – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt bekannt, dass die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung 2021 („HV“) des Unternehmens, die am 12. Mai 2021 in Vancouver stattfand, für alle Tagesordnungspunkte gestimmt haben. Insgesamt wurden 67.521.897 Stimmen auf der HV abgegeben oder durch Bevollmächtigte vertreten, was 41,25 % der ausstehenden Stammaktien zum Stichtag entspricht. Es folgt eine tabellarische Auflistung der durch Bevollmächtigte abgegebenen Stimmen:

Director Stimmen Nicht Prozent Prozent

für abgegeb für nicht

ene abgegeb

Stimmen en

Margaret M. Beck 34.983.8749.106 97,90% 2,10%

70

Ricardo M. Campoy 35.070.4662.556 98,15% 1,85%

20

Bradford J. Cooke 33.801.31.931.6394,59% 5,41%

39 7

Geoffrey A. Handley 33.025.72.707.2592,42% 7,58%

27 0

Rex J. McLennan 34.891.3841.646 97,64% 2,36%

30

Kenneth Pickering 35.004.5728.448 97,96% 2,04%

29

Mario D. Szotlender 34.601.31.131.6096,83% 3,17%

68 8

Alle nominierten Directors wurden erneut gewählt.

In einer Abstimmung per Handzeichen stimmten die Aktionäre mit 98,09 % für die Wiederbestellung von KPMG LLP als Abschlussprüfer der Gesellschaft und ermächtigten das Board of Directors, die Vergütung des Abschlussprüfers für das folgende Jahr festzulegen. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre mit 97,51 % für die Bestätigung des Aktienoptionsplans in der Fassung der Änderung Nr. 5 und mit 97,75 % für den Share Unit Plan.

Wie bereits angekündigt, wurde Bradford Cooke mit Wirkung zum heutigen Tag zum Executive Chair of the Board ernannt und ist als CEO zurückgetreten. Dan Dickson hat die Rolle des CEO übernommen und wurde in das Board berufen, Christine West hat die Rolle des CFO übernommen und Rex McLennan wurde als Lead Director von Endeavour ausgewählt. Geoff Handley ist als Chairman zurückgetreten, plant aber, weiterhin als aktiver Director im Unternehmen zu bleiben.

Bradford Cooke kommentierte: „Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die mich in den letzten 17 Jahren beim Aufbau von Endeavour Silver zu dem Unternehmen, das es heute ist, unterstützt haben, einschließlich unseres Managementteams, des Board of Directors und natürlich unserer Aktionäre. Wir haben gemeinsam Großartiges geleistet, aber wir sind noch lange nicht am Ende.“

„Es ist an der Zeit, das Zepter an unsere aufstrebenden Stars, Dan Dickson und Christine West, zu übergeben. Ich habe vor, bei Endeavour aktiv zu bleiben, und mein Wissen und meine Kontakte in der Bergbauindustrie zu nutzen, um weiterhin ein größeres und besseres Unternehmen aufzubauen, und Dan und Christine in ihren neuen Rollen zu unterstützen. Wir wissen das Vertrauensvotum unserer Direktoren und Aktionäre zu schätzen.“

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei untertägige Produktionsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

Kontaktdaten

Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

