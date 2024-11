Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) ab

Vancouver, Kanada – 5. November 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: DER – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis 30. September 2024 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar (US$) angegeben.

Das dritte Quartal 2024 war mit einigen Herausforderungen verbunden, da das Unternehmen aufgrund des Ausfalls des Lagerzapfens in der Mine Guanaceví mit reduzierter Kapazität arbeitete, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Während wir uns darauf freuen, die volle Produktion bei Guanaceví wieder aufzunehmen, freuen wir uns am meisten auf den Endspurt zur Inbetriebnahme des Projekts Terronera, das einen transformativen Meilenstein für das Unternehmen zu werden verspricht.

Highlights des dritten Quartals 2024

– Die Produktion bewegt sich in Richtung der aktualisierten Produktionsprognose für 2024: Die Produktion ging im August und September aufgrund eines Lagerzapfenausfalls der primären Kugelmühle in der Mine Guanaceví zurück (siehe Pressemitteilung vom 12. August 2024). Im dritten Quartal 2024 lag die Produktion bei 874.717 Unzen Silber und 9.290 Unzen Gold, was einer Silberäquivalent-(AgÄq)-Produktion von 1,6 Mio. Unzen entspricht.

– Starker Umsatz durch höhere realisierte Preise: 53,4 Mio. $ aus dem Verkauf von 1.017.392 Unzen Silber und 9.412 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 29,63 $ pro Unze Silber und 2.528 $ pro Unze Gold.

– Cashflow aus dem Minenbetrieb: 19,6 Mio. $ Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern(2), verglichen mit 10,6 Mio. $ im dritten Quartal 2023 und einem Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Working Capital von 4,5 Mio. $, verglichen mit 3,3 Mio. $ im dritten Quartal 2023.

– Bereinigter Gewinn: Verbuchung eines bereinigten Gewinns von 1,6 Mio. $ bzw. eines Gewinns von 0,01 $ pro Aktie nach Ausschluss von Verlusten aus Derivatkontrakten, marktnahe Bewertung (Mark to Market) von aufgeschobenen Aktieneinheiten, nicht realisierten Wechselkursen und Investitionsverlusten.

– Gesunde Bilanz: Barmittel in Höhe von 54,9 Mio. $ und ein Working Capital(2) von 29,4 Mio. $.

– Inanspruchnahme der vorrangig besicherten Kreditfazilität für Terronera: Im dritten Quartal 2024 nahm das Unternehmen 25 Mio. $ aus der vorrangig besicherten Kreditfazilität in Anspruch. Nach dem Ende des dritten Quartals nahm das Unternehmen eine letzte Inanspruchnahme in Höhe von 35 Mio. $ vor.

– Die Bauarbeiten an der Mine Terronera verlaufen weiterhin planmäßig: Der Gesamtfortschritt des Projekts hat 64,5 % erreicht, wobei bisher mehr als 258 Mio. $ des Projektbudgets ausgegeben wurden. Die Gesamtverpflichtungen für das Projekt belaufen sich auf 270 Mio. $, was 99 % des Kapitalbudgets von 271 Mio. $ entspricht, und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024 (siehe Pressemeldung vom 21. Oktober 2024).

Operativer und finanzieller Überblick

Drei Monate zum 30. September Wichtigste Ergebnisse des 3. Quartals 2024 Neun Monate zum 30. September

2024 2023 Veränderung % 2024 2023 Veränderung %

Produktion

874.717 1.148.735 (24 %) Produzierte Unzen Silber 3.647.295 4.266.280 (15 %)

9.290 9.089 2 % Produzierte Unzen Gold 29.972 28.250 6 %

867.293 1.140.597 (24 %) Produzierte zahlbare Unzen Silber 3.621.062 4.231.064 (14 %)

9.112 8.929 2 % Produzierte zahlbare Unzen Gold 29.429 27.749 6 %

1.617.925 1.875.855 (14 %) Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 6.045.055 6.526.280 (7 %)

11.35 17.94 (37 %) Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 12.83 13.80 (7 %)

18,65 24,10 (23 %) Gesamtproduktionskosten pro Unze (2)) 19,41 18,85 3

25,51 29,64 (14 ) AISC pro Unze (2) 23,02 23,41 (2 %)

175.065 214.270 (18 %) Verarbeitete Tonnen 615.848 653.918 (6 %)

138,54 135,45 2 % Direkte Betriebskosten pro Tonne (2) 137,90 129,28 7 %

189,85 176,37 8 % Direkte Kosten pro Tonne (2) 187,95 171,78 9 %

Finanzen

53,4 49,5 8 % Umsatz (Mio. $) 175,4 155,0 13 %

1.017.392 1.370.032 (26 %) Verkaufte Unzen Silber 3.991.055 4.337.112 (8 %)

9.412 8.760 7 % Verkaufte Unzen Gold 30.179 27.769 9 %

29,63 23,99 24 % Realisierter Silberpreis pro Unze 26,71 23,75 12 %

2.528 1.948 30 % Realisierter Goldpreis pro Unze 2.328 1.940 20 %

(17,3) (2,3) (643 %) Nettoergebnis (-verlust) (Mio. $) (32,5) 3,1 (1,157 %)

1,6 (8,3) 119 % Bereinigtes Nettoergebnis (-verlust) (Mio. $)(2) 0,9 (1,5) 158 %

12,5 2,7 364 % Ergebnis aus dem Minenbetrieb (Mio. $) 34,3 31,3 10 %

19,6 10,6 85 % Operativer Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern (Mio. 59,1 51,8 14 %

$)(2)

4,5 3,3 37 % Operativer Cashflow vor Änderungen im Working Capital (2) 21,5 27,2 (21 %)

(5,6) 8,8 (164 %) EBITDA (Mio. $)(2) 5,7 39,5 (86 %)

13,9 3,7 278 % Bereinigtes EBITDA (Mio. $)(2) 42,0 37,8 11 %

29,4 75,9 (61 %) Working Capital (Mio. $)(2) 29,4 75,9 (61 %)

Eigenkapital

(0,07) (0,01) (600 %) Ergebnis (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($) (0,14) 0,02 (800 %)

0,01 (0,04) 125 % Bereinigtes Ergebnis (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($)(2)0,00 (0,01) 100 %

0,02 0,02 0 % Operativer Cashflow vor Änderungen im Working Capital (2) 0,09 0,14 (36 %)

246.000.878 194.249.283 27 % Gewichteter Durschnitt ausstehende Aktien 238.827.655 192.003.752 24 %

(1) Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemeldung und im Lagebericht (MD&A), der dem Jahresabschluss des Unternehmens beiliegt und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Im dritten Quartal 2024 stiegen die direkten Betriebskosten pro Tonne auf 138,54 $ und damit um 2 % gegenüber dem dritten Quartal 2023. Der Anstieg der Kosten pro Tonne im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum ist auf die um 18 % geringere verarbeitete Tonnage zurückzuführen, die in erster Linie durch die vorübergehend reduzierte Kapazität in Guanaceví verursacht wurde. Mit Wirkung vom September stellte das Unternehmen den Vertragsbergbau und lokale Materialkäufe von Dritten ein, um die Auswirkungen des geringeren Durchsatzes auf die direkten Betriebskosten und den Cashflow zu verringern.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, liegen bei 11,35 $ pro Unze Silber, ein Rückgang um 37 % im Vergleich zu 17,94 $ pro Unze Silber im 3. Quartal 2023, was auf einen Anstieg der Goldverkäufe als Nebenprodukt um 39 % zurückzuführen ist, der teilweise durch einen Rückgang der produzierten Unzen Silber um 24 % ausgeglichen wurde.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) sanken im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 14 % auf 25,51 $ pro Unze Silber, was auf die niedrigeren Cash-Kosten (siehe oben) und die geringeren nachhaltigen Kapitalausgaben zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere allgemeine und administrative Kosten ausgeglichen wurden.

Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 liegen die konsolidierten direkten Betriebskosten pro Tonne über der zuvor angegebenen Jahresprognose (die inzwischen zurückgezogen wurde), was auf den geringeren Durchsatz im Jahr 2024 nach dem Ausfall des Lagerzapfens bei Guanaceví zurückzuführen ist, der durch die im dritten Quartal eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen teilweise ausgeglichen wurde. Die Richtwerte pro Unze werden von Metallpreisschätzungen, Royaltys, speziellen Bergbauabgaben und normalen Schwankungen der Erzgehalte beeinflusst. Der höhere realisierte Goldpreis hat die gestiegenen Beschaffungskosten bei der Berechnung der Prognosewerte pro Unze ausgeglichen.

Aufgrund der verringerten Betriebskapazität bei Guanacevi waren die Betriebskosten und die Richtwerte für die Gesamtkosten im Quartal höher als ursprünglich für 2024 prognostiziert. Aufgrund der großen Anzahl von Variablen, Schätzungen und verbleibenden Unsicherheiten zog das Management seine Kostenprognose für 2024 im August zurück.

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 17,3 Mio. $ für den Dreimonatszeitraum zum 30. September 2024, verglichen mit einem Verlust von 2,3 Mio. $ im dritten Quartal 2023. Der um bestimmte nicht zahlungswirksame und unübliche Positionen sowie Positionen, die Schwankungen unterliegen und nicht mit dem operativen Betrieb des Unternehmens zusammenhängen, bereinigte Verlust betrug 1,6 Mio. $ gegenüber einem bereinigten Verlust von 8,3 Mio. $ im dritten Quartal 2023.

In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 53,4 Mio. $, abzüglich 0,5 Mio. $ an Schmelz- und Raffinierungskosten, welcher 8 % über dem Umsatz von 49,5 Mio. $, abzüglich 0,5 Mio. $ an Schmelz- und Raffinierungskosten, im dritten Quartal 2023 lag. Der Bruttoumsatz von 53,9 Mio. $ im dritten Quartal 2024 stellte einen Anstieg um 8 % gegenüber dem Bruttoumsatz von 49,9 Mio. $ im selben Zeitraum 2023 dar. Ein Rückgang der verkauften Silberunzen um 26 % in diesem Zeitraum in Kombination mit einem Anstieg des realisierten Silberpreises um 24 % führte zu einem Rückgang der Silberverkäufe um 8 %. Ein Anstieg der verkauften Goldunzen um 7 % in diesem Zeitraum in Kombination mit einem Anstieg des realisierten Goldpreises um 30 % führte zu einem Anstieg der Goldverkäufe um 39 %. Während des Berichtszeitraums verkaufte das Unternehmen 1.017.392 Unzen Silber und 9.412 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 29,63 $ bzw. 2.528 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 1.370.032 Unzen Silber und 8.760 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 23,99 $ bzw. 1.948 $ pro Unze im selben Zeitraum des Jahres 2023. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 lagen die realisierten Preise für Silber und Gold innerhalb von 2 % der Londoner Spotpreise.

Das Unternehmen verringerte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Silber auf 117.921 Unzen und seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Gold auf 961 Unzen zum 30. September 2024, verglichen mit 268.020 Unzen Silber und 1.261 Unzen Gold zum 30. Juni 2024. Die diesen Fertigerzeugnissen zugewiesenen Kosten beliefen sich zum 30. September 2024 auf 3,1 Mio. $, verglichen mit 6,1 Mio. $ zum 30. Juni 2024. Zum 30. September 2024 betrug der Verkehrswert des Bestands an Fertigerzeugnissen 6,2 Mio. $, verglichen mit 10,8 Mio. $ zum 30. Juni 2024.

Die Umsatzkosten beliefen sich im dritten Quartal 2024 auf 41,0 Mio. $, was einem Rückgang von 12 % gegenüber den Umsatzkosten von 46,7 Mio. $ im dritten Quartal 2023 entspricht. Die niedrigeren Umsatzkosten im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum sind auf die geringere Anzahl verkaufter Unzen Silber in diesem Quartal sowie auf die Kostenmanagementmaßnahmen zurückzuführen, die bei Guanaceví nach dem Ausfall des Lagerzapfens im dritten Quartal 2024 ergriffen wurden, einschließlich der Beendigung der Vertragsbergbauaktivitäten. Bei Guanaceví kam es im 3. Quartal 2023 zu höheren Kosten aufgrund einer geringeren Minenproduktivität, eines Anstiegs beim Kauf von Fremderz und zusätzlicher Reparaturkosten im Zusammenhang mit dem oben genannten Anlagenstillstand.

Die Explorations- und Evaluierungskosten betrugen 4,7 Mio. $ und entsprachen damit den 4,2 Mio. $, die im selben Zeitraum des Jahres 2023 angefallen waren. Die allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von 4,0 Mio. $ im dritten Quartal 2024 waren höher als die 2,4 Mio. $, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 angefallen waren, was in erster Linie auf die Neubewertung der DSU-Verbindlichkeit mit Barausgleich zurückzuführen ist, die durch einen Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens verursacht wurde und sich auf 0,9 Mio. $ belief.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Wechselkursverlust von 3,1 Mio. $ gegenüber einem Wechselkursverlust von 0,4 Mio. $ im dritten Quartal 2023, was auf eine Abschwächung des mexikanischen Peso am Ende des Berichtszeitraums zurückzuführen ist, die den Wert des auf mexikanischen Peso lautenden Überschusses des Working Capital in US-Dollar verminderte. Im dritten Quartal 2024 entstanden dem Unternehmen Finanzierungskosten in Höhe von 0,5 Mio. $, in erster Linie durch Zinsen für Darlehen im Zusammenhang mit mobiler Ausrüstung und die Aufzinsung von Reklamations- und Sanierungsverbindlichkeiten, verglichen mit 0,3 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Das Unternehmen verbuchte im Berichtszeitraum einen Verlust in Höhe von 19,4 Mio. $ aus der Neubewertung von Gold- und Devisenderivaten (2023 – null) aufgrund des Anstiegs der Goldterminpreise und der Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem mexikanischen Peso.

Die vollständigen Finanzabschlüsse sowie der Lagebericht (Managements Discussion & Analysis) des Managements können auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Fußnoten

1 Silberäquivalent (AgÄq)

AgÄq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

2 Nicht IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse

Diese Pressemeldung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme sowie andere nicht finanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, einschließlich der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der AISC pro Unze, der nachhaltigen AISC pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, der Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, der Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, des realisierten Silberpreises pro Unze, des realisierten Goldpreises pro Unze, des bereinigten Nettoergebnisses (-verlust), des bereinigten Nettoergebnisses (-verlust) pro Aktie, des Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern, des Working Capital, des operativen Cashflow vor Änderungen im Working Capital, des operativen Cashflow vor Änderungen im Working Capital pro Aktie, des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), des bereinigten EBITDA pro Aktie sowie des Erhaltungs- und Wachstumskapitals.

Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht IFRS-konformen sowie anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im Lagebericht vom 30. September 2024. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die nicht IFRS-konformen und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen und Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen nicht IFRS-konformen Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Non-IFRS Measures in der MD&A vom 30. Juni 2024 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

