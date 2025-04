Endeavour Silver kündigt Expansion nach Peru mit dem Erwerb von Minera Kolpa, Copper Stream und eine Bought Deal-Finanzierung an

Der Basisprospekt ist über SEDAR+ zugänglich, und die Prospektergänzung wird innerhalb von zwei Werktagen zugänglich sein.

Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in United States (U.S.) Dollars angegeben.

Vancouver, Kanada – 1. April 2025 – Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Aktienkaufvertrag (der „Vertrag“) abgeschlossen hat, um alle ausstehenden Aktien von Compañia Minera Kolpa S.A. („Minera Kolpa“) und dessen Hauptanlage, die Mine Huachocolpa Uno („Kolpa“), von seinen Aktionären, bei denen es sich um verbundene Unternehmen von Arias Resource Capital Management und Grupo Raffo (zusammen die „Aktionäre“) handelt, im Austausch für einen Gesamtbetrag von 145 Millionen $ zu erwerben. Die Gesamtgegenleistung setzt sich aus 80 Mio. $ in bar und 65 Millionen $, zahlbar in Stammaktien von Endeavour („Aktien“) bei Abschluss (die „Transaktion“). Darüber hinaus hat sich Endeavour im Rahmen der Transaktion bereit erklärt, bis zu 10 Mio. $ an bedingten Zahlungen zu leisten, die bei Eintreten bestimmter Ereignisse in bar zu zahlen sind, und wird außerdem Nettoschulden in Höhe von etwa 20 Mio. $ aufnehmen, die ausstehend und von Minera Kolpa rückzahlbar bleiben.

Der Barbetrag wird durch eine Kombination aus Nettoerlösen aus einem neuen Kupferabnahmevertrag für das bei Kolpa produzierte Kupfer (der „Kupferstrom“) mit Versamet Royalties Corporation („Versamet“), einer aus Aktien bestehenden Bought-Deal-Finanzierung (die „Bought-Deal-Finanzierung“) und Barmitteln finanziert werden.

Endeavour wird heute um 10:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu besprechen. Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Minera Kolpa ist ein auf Silber ausgerichtetes polymetallisches Bergbauunternehmen mit Betrieben in den Bezirken Huachocolpa und Santa Ana in der Provinz und dem Departement Huancavelica, etwa 490 km südöstlich von Lima, Peru. Minera Kolpa besitzt direkt oder indirekt Bergbaurechte für 143 Bergbaukonzessionen und Claims mit einer Fläche von 25.177 Hektar und eine Aufbereitungskonzession mit einer Fläche von 366 Hektar. Die Mineralisierung bei Kolpa besteht hauptsächlich aus polymetallischen epithermalen Lagerstätten, die reich an Silber (Ag), Blei (Pb), Zink (Zn) und Kupfer (Cu) sind. Das mineralisierte Material bei Kolpa wird im Untertagebau abgebaut (Untertageabbau und Cut-and-Fill), gefolgt von einer Konzentrationsanlage mit einer installierten Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag („tpd“), die ein herkömmliches selektives Flotationsverfahren anwendet, um ein Massenkonzentrat mit anschließender Trennung von Blei-, Kupfer-, Silber- und Zinkkonzentraten zu erhalten. Im Jahr 2024 produzierte Kolpa etwa 2,0 Millionen Unzen („oz“) Silber, 19.820 Tonnen Blei, 12.554 Tonnen Zink und 518 Tonnen Kupfer, was etwa 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent („AgEq oz“) entspricht. Im Jahr 2024 betrugen die Betriebskosten etwa 133 $ pro Tonne, wobei die Cash-Kosten auf Nebenproduktbasis 12,58 $/oz Ag und die gesamten Betriebskosten 22,80 $/oz Ag betrugen. Das Landpaket ist nach wie vor wenig erforscht, da bisher nur etwa 10 % der Claims bearbeitet wurden, wobei die Explorationsgeologen von Minera Kolpa mehrere Ziele für zukünftige Explorationen identifiziert haben.

Dan Dickson, Chief Executive Officer von Endeavour, sagte: „Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Endeavours Weg zu einem führenden Silberproduzenten. Der Erwerb der Mine Kolpa stellt eine wesentliche Steigerung unserer AgEq-Unzen-Produktion dar und ist ein Beweis für das Engagement und die Vision unseres Teams. Es geht dabei nicht nur um die Erweiterung unseres Produktionsportfolios, sondern auch um einen strategischen Schritt zur Gestaltung einer stärkeren, dynamischeren Zukunft für das Unternehmen. Wir freuen uns darauf, dieses neue Unternehmen gemeinsam mit Terronera zu nutzen, um weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und den Erfolg für unsere Aktionäre, Stakeholder und Mitarbeiter zu sichern.“

Höhepunkte der Transaktion

– Im Einklang mit Endeavours Plan, ein führender Silberproduzent zu werden: Strategischer Erwerb von Endeavours dritter produzierender Mine und der ersten in Peru – dem drittgrößten Silberproduktionsgebiet der Welt. Kolpa ist ein voll finanziertes, in Betrieb befindliches primäres Silberprojekt, das das Produktionsprofil des Unternehmens voraussichtlich um etwa fünf Millionen Unzen AgEq (basierend auf der Produktion im Jahr 2024) erhöhen wird.

– Erfolgsbilanz des Produktionswachstums mit kurzfristiger Erweiterung: Kolpa begann als kleiner Betrieb (<800 Tagestonnen) und hat zahlreiche Erweiterungen erfolgreich durchgeführt, um die derzeitige Kapazität von 1.800 Tagestonnen zu erreichen; die Genehmigung für eine zusätzliche Erweiterung auf 2.500 Tagestonnen ist in Arbeit.

– Untertagebetrieb, der die technischen Stärken von Endeavour nutzt: Er passt hervorragend zu den Fähigkeiten von Endeavour im Untertagebetrieb und kombiniert die Stärken und Erfahrungen der wichtigsten Mitglieder des Betriebsteams, die bereits seit langem in der Mine Kolpa arbeiten.

– Explorationspotenziale: Beständige Erfolgsbilanz wachsender Ressourcen nach Abzug der Erschöpfung mit zahlreichen Möglichkeiten, die jüngsten Explorationsentdeckungen in der Nähe der Mine weiter zu definieren und möglicherweise zu erweitern sowie neue Entdeckungen auf einem wenig erforschten Landpaket zu machen.

– Aktives Silberbergbaurevier: Eine Plattform für weitere potenzielle Akquisitionen in einem Land und einer Region mit zahlreichen Bergbaubetrieben und einer vielversprechenden Geologie.

Kolpa Übersicht

Standort der Immobilie

Kolpa befindet sich in Huachocolpa, Provinz Huancavelica, Peru, etwa 490 km südöstlich von Lima und 74 km südlich von Huancavelica City. Kolpa besitzt Schürfrechte für 143 Bergbaukonzessionen und Claims mit einer Fläche von 25.177 ha sowie eine Aufbereitungskonzession mit einer Fläche von 366 ha. 63 dieser Bergbau-Claims bilden die administrative Wirtschaftseinheit (UEA) Huachocolpa Uno. Kolpa ist über eine Autobahn und eine asphaltierte Straße von Ayachucho aus erreichbar, etwa 219 km östlich.

Geologie und Mineralisierung

Das Huachocolpa-Bergbaurevier liegt an der Ostflanke der Westkordillere der Anden auf einer durchschnittlichen Höhe von 4.400 m ü.d.M. Kolpa liegt in der Zentralkordillere von Peru entlang des zentralen Teils des anerkannten polymetallischen Mineralgürtels aus dem Miozän, zu dem Lagerstätten wie Yauricocha, Corihuarmi, Marta, Pucajaja, Palkwanka, Caudalosa Grande und El Milagro gehören.

Bei Kolpa handelt es sich um eine polymetallische epithermale Lagerstätte mit geringer Sulfidierung im vetiformen Stil mit hydrothermalen Lösungen, die Brüche füllen. Die Mineralisierung befindet sich in einem vulkanischen Gestein, Tuff-Brekzien, Latiten und Lavaströmen der Huachocolpa-Gruppe. Die Lagerstätte umfasst mehrere Adern, die Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz, Kupferglanz, Kupferkies und Graukupfer enthalten.

Der lokale strukturelle Kontext umfasst subvertikale Strukturen, die auf Druckspannungen im Zusammenhang mit der Anden-Orogenese zurückzuführen sind. Strukturelle Einflüsse auf die Mineralisierung führen zu gut entwickelten Anordnungen von ENE bis NE verlaufenden Aderreihen. Das strukturelle Muster kann sich wiederholen und sich über andere nahegelegene Gruppen von unterschiedlich ausgerichteten Strukturen erstrecken, was dazu führt, dass sich benachbarte Sequenzen überschneiden und eine Art strukturelle Paarung“ entsteht.

Schätzung der Mineralressourcen

Im Rahmen der Bewertung der Mine Kolpa durch das Unternehmen hat Endeavour einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Technical Report on the Huachocolpa Uno Mine Property, Huancavelica Province, Peru“ (der „aktuelle technische Bericht“) vorgelegt. Der aktuelle technische Bericht hat ein Gültigkeitsdatum von 31. Dezember 2024 und wurde von Allan Armitage, Ph. D., P. Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo., Henri Gouin, P.Eng. von SGS Geological Services, Dale Mah, P.Geo. und Donald Gray, SME- RM von Endeavour erstellt.

Der aktuelle technische Bericht enthält eine historische Mineralressourcenschätzung (die „historische Schätzung“), die ursprünglich in einem für die Aktionäre erstellten technischen Bericht mit dem Titel „Huachocolpa Uno Preliminary Economic Assessment“ vom 7. Mai 2024 (der „technische Bericht 2024“) veröffentlicht wurde. Der technische Bericht 2024 enthielt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und eine Mineralressourcenschätzung, die von Minera Kolpa im Oktober 2024 mit Stichtag 31. August 2024 aktualisiert wurde (der „technische Bericht Kolpa“). Die im Technischen Bericht 2024 und im Technischen Bericht von Kolpa dargelegten wirtschaftlichen Analysen gelten nicht als aktuell, werden von Endeavour nicht als verlässlich angesehen und sollten nicht als Darstellung des erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisses unter der Eigentümerschaft von Endeavour betrachtet werden.

Die in der nachstehenden Tabelle dargestellte historische Schätzung ist historisch, gilt nicht als aktuell und wird von Endeavour nicht als Grundlage verwendet. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen, hat diese Informationen nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Nach Abschluss der Transaktion plant Endeavour, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung für Kolpa zu erstellen, Explorationsziele zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen zu analysieren.

Klasse Enthaltenes Metall

Kategorie Tonnage Ag Pb Zn Cu Ag Pb Zn Cu

(Mt) (oz/t) (%) (%) (%) (Moz) (Kt) (Kt) (Kt)

Gemessen 2.8 4.07 3.99 3.83 0.33 11.3 110.8 106.3 9.2

Angegeben 3.5 2.92 3.06 3.07 0.24 10.1 105.7 106.1 8.3

Gemessen & 6.2 3.43 3.47 3.41 0.28 21.4 216.5 212.4 17.5

angezeigt

Abgeleitet 5.0 2.90 3.02 3.37 0.24 14.6 152.3 170.0 12.1

Infrastruktur

Der Bergbau wird durch eine gut ausgebaute Infrastruktur unterstützt, die einen verantwortungsvollen, sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Betrieb ermöglicht. Die Stromversorgung erfolgt über Hochspannungsleitungen mit Notstromaggregaten. Vor Ort befinden sich Wasseraufbereitungsanlagen, die das Wasser für die Wiederverwendung oder die erlaubte lokale Einleitung aufbereiten. In den Lagern vor Ort können ganzjährig bis zu 1.700 Arbeiter untergebracht werden.

Abbau- und Gewinnungsmethoden

Die wichtigsten Abbaumethoden bei den Untertagebetrieben von Kolpa sind der Untertageabbau und der Abbau mit Auffüllung. Der Untertagebetrieb findet in erster Linie in der Bienaventurada-Ader und in den mit ihr verbundenen Parallel- und Zugstrukturen statt. Die Bienaventurada-Ader ist die wichtigste Struktur von Kolpa. Ergänzt wird diese Produktion durch Erz aus der Ader Yen und den Erzkörpern, die die zweitwichtigste Struktur von Kolpa darstellen.

In der Konzentratoranlage wird das polymetallische Erz nach einem konventionellen selektiven Flotationsverfahren verarbeitet, um ein erstes Massenkonzentrat mit anschließender Abtrennung von Blei-Silber-, Zink- und Kupfer-Silber-Konzentraten zu erhalten.

Betriebliche Geschichte

Kolpa begann ursprünglich als kleiner Betrieb und produziert seit über 25 kontinuierlich. Der Betrieb hat zahlreiche Durchsatzerweiterungen erfahren und die installierte Kapazität von 800 Tagestonnen im Jahr 2016 auf etwa 1.800 Tagestonnen bis Ende 2024 mehr als verdoppelt. In der Mühle Kolpa werden auch einige kleinere Lohnmahlungen für Dritte durchgeführt (etwa 6 % des Mühlendurchsatzes). Die folgende Tabelle zeigt die historische Leistung der Verarbeitungsanlage in Kolpa von 2016 bis 2024.

Betriebsjahr

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tonnen 283,714 283,445 326,005 400,117 455,564 593,545 631,455 661,535 686,503

Verarbeitet

Kopfnote 3.39 3.80 3.99 3.40 2.26 2.04 2.66 3.06 3.30

Ag (opt)

Kopf Gehalt Pb (%) 4.21 3.34 3.07 3.60 2.92 2.44 2.85 2.90 3.08

Kopfnote 3.91 3.74 3.04 2.48 2.87 2.44 2.02 2.12 2.13

Zn (%)

Kopfnote 0.45 0.33 0.26 0.27 0.27 0.22 0.18 0.18 0.18

Cu (%)

Wiederfindung Ag 81.36 81.40 82.92 90.67 89.21 86.58 85.35 89.14 89.88

(%)

Erholung 85.95 86.15 90.13 94.53 91.50 89.60 89.98 92.82 93.79

Pb (%)

Erholung 84.85 80.96 81.96 81.40 84.84 82.99 82.15 83.91 85.82

Zn (%)

Wiederfindung Cu 54.05 52.73 67.98 63.32 56.23 47.04 33.01 44.33 42.54

(%)

Produziert 783,664 853,849 1,070,030 1,237,452 863,159 1,049,111 1,431,962 1,805,663 2,037,053

Ag (Unze)

Produziert 10,255 8,065 8,998 13,623 12,158 12,971 16,202 17,825 19,820

Pb (Tonnen)

Produziertes Zn 9,415 8,394 8,052 7,943 11,011 12,028 10,488 11,746 12,554

(Tonnen)

Produziert 688 492 602 95 690 608 379 522 518

Cu (Tonnen)

Produziert 2,812,087 2,536,298 2,827,071 3,153,182 3,206,687 3,532,924 3,916,593 4,599,018 5,066,852

AgEq (Unze)

Anmerkung: AgEq berechnet unter Verwendung konstanter Preise zu Vergleichszwecken (Pb Tonnen x $1.984+ Zn Tonnen x $2.755+ Cu Tonnen x $9.369)/$26)+ Ag oz

Umwelt

Kolpa hat zahlreiche Umweltmanagementprogramme eingeführt, darunter Abfallbehandlung und Wasserüberwachung.

Gesundheit und Sicherheit

Der Minenbetrieb hat eine umfassende Politik und Richtlinien für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter beibehalten und durchgesetzt und kann seit vielen Jahren eine stetig steigende Sicherheitsbilanz vorweisen.

Soziale Auswirkungen

Minera Kolpa pflegt ein positives Verhältnis zur örtlichen Gemeinde und leistet einen Beitrag zum örtlichen Bildungs- und Gesundheitssystem sowie zur örtlichen Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung der örtlichen Unternehmen.

Details zur Transaktion

Der bei Abschluss der Transaktion zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 145 Mio. $, wovon 80 Mio. $ in bar und 65 Mio. $ in Aktien zu zahlen sind. Die Anzahl auszugebenden Aktien basiert auf einem angenommenen Preis von 4,618 $ pro Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der New Yorker Börse („NYSE“) während der zehn Geschäftstage unmittelbar vor dem Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung entspricht.

Als Teil der Kaufvereinbarung hat sich Endeavour bereit erklärt, eine bedingte Gegenleistung von bis zu weiteren 10 Millionen US-Dollar in bar in Schritten von 500.000 US-Dollar für jede 1 Million Unzen AgEq zu zahlen, die über 100 Millionen Unzen AgEq in den Kategorien nachgewiesen, wahrscheinlich, gemessen, angezeigten und abgeleiteten Kategorien in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), der von Endeavour in Bezug auf Kolpa innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion erstellt und eingereicht wird.

Als Teil der Transaktion wird die Nettoverschuldung von Minera Kolpa, die sich Ende 2024 auf etwa 20 Mio. $ belief, ausstehend bleiben und von Minera Kolpa bezahlt werden. Minera Kolpa verfügt über Projekt- und Kreditfazilitäten mit Banco Santander Peru SA und Banco BTG Pactual S.A. (zusammen die „Kreditfazilitäten“). Zum 31. Dezember 2024 bestehen die Kreditfazilitäten aus einem Laufzeitdarlehen in Höhe von 15 Millionen $, das mit SOFR + 5,5 % verzinst wird und rückzahlbar im März 2029, und ein kurzfristiges Darlehen über 27 Mio. $, von dem 12,6 Mio. $ ausstanden, das mit 8,55 % verzinst wird und im Mai 2026 rückzahlbar ist.

Die Transaktion umfasst auch den Erwerb bestimmter anderer Vermögenswerte und die Übernahme bestimmter anderer Verbindlichkeiten zusätzlich zu den oben beschriebenen und beinhaltet übliche Anpassungen der Nettoverschuldung und des Betriebskapitals, die innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss der Transaktion vorgenommen werden.

Die Barkomponente des Transaktionspreises wird mit den Nettoerlösen aus dem Copper Stream (siehe unten), der Bought-Deal-Finanzierung (siehe unten) und dem Kassenbestand beglichen. Zum 31. Dezember 2024 verfügte Endeavour über $ 106,4 Millionen an Barmitteln und Äquivalenten.

Alle Aktien, die als Gegenleistung für die Transaktion ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate plus einen Tag nach Abschluss der Transaktion abläuft.

Details zur Kupferstrom-Transaktion

Um einen Teil der im Rahmen der Transaktion fälligen Barzahlung zu finanzieren, haben Endeavour über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft (der „Stream-Verkäufer“) und Versamet einen Kupferkaufvertrag (der „Copper Stream“) in Bezug auf die Kupferproduktion von Kolpa abgeschlossen.

Gemäß den Bedingungen des Copper Streams wird Versamet bei Abschluss der Transaktion eine Anzahlung in Höhe von 35 Millionen $ (die „Anzahlung“) als Vorauszahlung an Endeavour leisten. Nach dem Abschlussdatum erklärt sich Versamet bereit, vom Stream-Verkäufer mittels raffinierter Kupfer-Warrants („LME-Warrants“) den größeren der folgenden Werte zu erwerben: i) raffiniertes Kupfer in Höhe von 95,8 % des produzierten Kupfers (ungeachtet des Kupfers, das gemäß der jeweiligen Abnahmevereinbarung zahlbar ist) und ii) raffiniertes Kupfer in Höhe von 0,03 Pfund pro Pfund produzierten Bleis. Sobald 6.000 Tonnen raffiniertes Kupfer geliefert worden sind, erklärt sich Versamet bereit, 71,85 % des produzierten Kupfers vom Stream-Verkäufer zu kaufen. Sobald 10.500 Tonnen raffiniertes Kupfer geliefert wurden, verpflichtet sich Versamet, 47,9 % des produzierten Kupfers vom Streamverkäufer zu kaufen.

Versamet kauft raffiniertes Kupfer zu einem Kaufpreis, der dem Kassapreis für raffiniertes Kupfer für jede gelieferte Tonne entspricht. Für jeden Kauf zahlt Versamet 10 % des Spotpreises für raffiniertes Kupfer in bar, und die Kaution wird um 90 % des Spotpreises reduziert. Sobald der Saldo der Kaution auf Null reduziert ist, zahlt Versamet dem Stream Seller 10 % des Spotpreises für LME Warrants.

Endeavour hat Versamet ein Vorkaufsrecht in Bezug auf den Verkauf oder die Übertragung von Lizenzgebühren, Streams oder ähnlichen Anteilen an den Mineralien von Kolpa eingeräumt. Der Kupferstrom wird durch eine Eigenkapitalverpfändung des Stromverkäufers an Kolpa gesichert, der Versamet zugestimmt hat, zugunsten zukünftiger Finanziers von Kolpa nachrangig zu sein.

Der Kupferstrom gibt Versamet auch das Recht, eine zusätzliche Strombeteiligung in Höhe von bis zu 2,2 % der Gesamteinnahmen aus zukünftigen Entdeckungen von Mineralvorkommen bei Kolpa zu erwerben, die durch eine neue Mineralverarbeitungsanlage mit einer Nennkapazität von mindestens 15.000 Tonnen pro Tag verarbeitet werden.

Die Auszahlung der Kaution und die Verpflichtung zur Lieferung von LME-Warrants ist abhängig von der Erfüllung üblicher Bedingungen.

Details zur Finanzierung des Kaufvertrags

Das Unternehmen hat mit einem Konsortium von Konsortialbanken (die „Konsortialbanken“) unter der Leitung von BMO Capital Markets („BMO“) eine Vereinbarung getroffen, der zufolge die Konsortialbanken zugestimmt haben, 10.320.000 Aktien zu einem Preis von 3,88 US$ pro Aktie für einen Gesamterlös von ca. 40 Millionen US$ (das „Angebot“) zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien zusätzlich zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken (die „Mehrzuteilungsoption“).

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung eines Teils der Barkomponente des Transaktionspreises verwendet. Sollte die Transaktion aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden, liegt es im Ermessen des Unternehmens, die Nettoerlöse aus dem Angebot zu verwenden.

Die Anteile werden in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) auf der Grundlage eines Kurzprospekts für das Basisregal (der „Basisregalprospekt“) angeboten, dem ein Prospektnachtrag (der „Prospektnachtrag“) beigefügt ist, und werden in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage eines Prospektnachtrags zu einem Basisregalprospekt angeboten, der Teil der Registrierungserklärung der Gesellschaft auf Formblatt F-10 (zusammen mit etwaigen Änderungen) ist, die „Registrierungserklärung“), mit der die Anteile gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und gemäß dem von den Vereinigten Staaten und Kanada angenommenen Multi-Jurisdictional Disclosure System registriert werden.

Die Anteile können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Prospektausnahmen angeboten werden. Es findet jedoch kein Verkauf von Anteilen in Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dieser Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten ungesetzlich wäre.

Der Basisprospekt und die Prospektergänzung sind (innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum dieses Dokuments) im Emittentenprofil von Endeavour auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar, und eine Kopie der Registrierungserklärung und der Prospektergänzung kann nach ihrer Einreichung auf EDGAR unter www.sec.gov werden. abgerufen Ein vorläufiger Prospektnachtrag wurde bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und ist über EDGAR unter www.sec.gov abrufbar. Diese Pressemitteilung enthält nicht die vollständige Offenlegung aller wesentlichen Fakten in Bezug auf die angebotenen Wertpapiere. Potenzielle Anleger sollten den vorläufigen Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um vollständigere Informationen über den Emittenten und das Angebot zu erhalten, insbesondere die Risikofaktoren im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren. Das Unternehmen, jeder Konsortialführer oder jeder an dem Angebot beteiligte Händler wird dafür sorgen, dass Ihnen der Prospekt (in der durch den Prospektnachtrag ergänzten Fassung) auf Wunsch zugesandt wird. Exemplare des Basisregalprospekts, der Registrierungserklärung und der Prospektergänzungen in Bezug auf das Angebot sind, sofern verfügbar, in Kanada auf Anfrage bei BMO Nesbitt Burns Inc. per Post unter Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2, telefonisch unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca und in den Vereinigten Staaten bei BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com, indem Sie BMO Nesbitt Burns Inc. oder BMO Capital Markets Corp. eine E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift mitteilen. Potenzielle Anleger sollten vor einer Investition den Basisprospekt, die Prospektergänzungen (sofern verfügbar), das Regist ration Statement und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente lesen.

Zulassungen und Zeitplan

Die Transaktion und das Angebot wurden vom Board of Directors von Endeavour genehmigt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den Genehmigungen der TSX und der NYSE sowie den üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art und wird voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfolgen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. April 2025 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX und die NYSE.

Berater und Rechtsbeistand

Accelera Capital Inc. fungierte als Finanzberater von Endeavour. Blake, Cassels and Graydon LLP war der kanadische Rechtsbeistand von Endeavour und Philippi Prietocarrizosa Ferraro DU & Uria der peruanische Rechtsbeistand von Endeavour.

Telefonkonferenz und Webcast

Das Management wird am 1. April 2025 um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast veranstalten, um die Transaktion zu besprechen.

Datum: 1. April 2025

Uhrzeit: 10:00am PT / 1:00pm ET

Telefon: Kanada und USA +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Wiederholung:

Kanada und USA +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 7472008; eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein

Webcast: bit.ly/426gLzG

Technische Informationen

Im Rahmen der Bewertung der Mine Kolpa durch das Unternehmen hat Endeavour den aktuellen technischen Bericht vorgelegt. Der aktuelle technische Bericht enthält die historische Schätzung, bei der es sich um eine historische Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 handelt. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Ressource und sollte sich auch nicht auf sie verlassen. Die historische Schätzung ist mit zahlreichen Ungewissheiten behaftet und unterliegt allen Annahmen, Parametern und Methoden, die zur Erstellung der historischen Schätzung verwendet wurden.

Zusätzliche Arbeiten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Verifizierungsbohrungen, Probenahmen und eine neue Ressourcenschätzung gemäß den Richtlinien NI 43-101, werden erforderlich sein, um die Mineralressource in der historischen Schätzung als aktuell zu klassifizieren. Investoren werden davor gewarnt, sich auf die historische Schätzung zu verlassen.

Die historische Schätzung wurde mit MineSight und Leapfrog Geo durchgeführt. Es wurden 3D-Adermodelle auf der Grundlage von geologischen, Untersuchungs- und Strukturdaten erstellt. Zusammengesetzte Probenlängen wurden statistisch bestimmt und Ausreißer wurden mittels einer Analyse der kumulativen Wahrscheinlichkeitsdarstellung korrigiert.

Für die meisten Adern wurden gedrehte Blockmodelle (1x3x3m) verwendet, während für den Tagebau Yen ein ungedrehtes 1x1x1m-Modell angewandt wurde. Die Gehalte für Ag, Cu, Pb und Zn wurden mittels Ordinary Kriging geschätzt, wobei die Validierung mittels Inverse Distance Weighting und Nearest Neighbor-Methoden erfolgte. Hochgradige Proben wurden gekappt, um den Einfluss von Ausreißern zu begrenzen.

Die Dichtewerte wurden durch Interpolation zugewiesen oder aus den verfügbaren Daten gemittelt (2,90-3,00 g/cm³). Die historische Schätzung umfasste sowohl mineralisiertes als auch Abfallmaterial, das nach Abbauverfahren klassifiziert wurde, mit NSR-Cut-offs von 34,20 $/t für den Untertagebau und 23,30 $/t für den Tagebau. Die Preisannahmen basierten auf den Metallmärkten, und die Gewinnungsraten wurden aus historischen Daten abgeleitet.

Die Klassifizierung der Ressourcen erfolgte nach den CIM-Standards 2014. Die Kategorien „gemessen“, „angezeigt“ und „abgeleitet“ basierten auf Bohrmustern, Schlitzproben und Suchabständen. Bienaventurada und Escondida stützten sich auf Bohrdaten, während Chonta, Escopeta und Rublo in erster Linie anhand von Erschließungs- und Schlitzproben klassifiziert wurden.

Der aktuelle technische Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) eingesehen werden

Qualifizierte Person

Bestimmte technische Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, wurden von Allan Armitage, Ph.D., P.Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo. und Henri Gouin, P.Eng. von SGS Geological Services, Dale Mah, P.Geo. und Donald Gray, SME-RM von Endeavour, die jeweils eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 sind, genehmigt bzw. basieren auf diesen Informationen. Siehe den aktuellen technischen Bericht, der auf SEDAR+ unter Endeavours Profil unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit dem Betrieb in Mexiko und der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformationen

Allison Pettit

Direktor, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Transaktion, einschließlich der Bedingungen der Transaktion, des erwarteten Abschlussdatums, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, der Erfüllung der Abschlussbedingungen, potenzieller Synergien und Risiken, der Integration der Kolpa-Mine und der erwarteten Vorteile für das Unternehmen; des Erhalts der Kaution durch das Unternehmen; künftige Zahlungen im Rahmen des Kupferstroms; die Erfüllung der Abschlussbedingungen des Kupferstroms; das Angebot, die Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen, der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen und der Zeitpunkt des Abschlusses; die Produktions-, Betriebs-, Kosten- und Ausgabenprognosen des Unternehmens; die Produktionskapazität und Jahresproduktion der Kolpa-Mine sowie der Zeitpunkt und die Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächlichen Ergebnisse, der Aktivitätsgrad, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter der Zeitpunkt und die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fähigkeit, die Bedingungen der Kreditfazilität für das Projekt weiterhin einzuhalten, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko; Zeitplanung und Inhalt von Arbeitsprogrammen; Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und Erschließung von Mineralgrundstücken; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei Mineralexplorations-, -erschließungs- und -abbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des -abbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Anfechtungen des Eigentumsrechts an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formblatt 40F/Jahresinformationsblatt und im Prospekt beschrieben sind.US-Dollar) und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens und im Prospektnachtrag beschrieben sind, der bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die prognostizierten Kapazitäts- und Produktionsschätzungen für die Mine Kolpa und die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzungen. Die Fortsetzung der Explorations- und Abbaubetriebe, der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Funktionstüchtigkeit der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht definiert sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung der Kolpa zu bewerten. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen als betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten mit ähnlichen Beschreibungen vergleichbar. Sie wurden von der Gesellschaft unter Verwendung der von Kolpa im Rahmen der zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Die Finanzinformationen von Kolpa wurden in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt. Bestimmte hier dargestellte Finanzinformationen von Kolpa stammen aus den historischen, geprüften Jahresabschlüssen von Kolpa für die Jahre bis zum 31. Dezember 2024 und 2023.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung ist die Summe der Schuldverpflichtungen der Organisation abzüglich der liquiden Mittel.

Ausgedrückt in Tausenden von US Dollar 2024 2023

Financial Obligations-Kurz $8,621 $9,589

Leasingverbindlichkeiten Verpflichtungen – kurzfristig 2,337 853

Financial Obligations – non-current 19,102 12,273

Lease Liability Obligations – non-current 351 699

Less: Cash and Cash Equivalents (10,082) (3,702)

Net Debt $20,329 $19,712

Betriebskosten pro Tonne und Cash-Kosten pro Unze

Die Betriebskosten umfassen den Abbau, die Verarbeitung (einschließlich Schmelz-, Raffinierungs-, Transport- und Verkaufskosten) und die direkten Gemeinkosten an den Betriebsstandorten. Die Cash-Kosten beinhalten die direkten Kosten (einschließlich Schmelz-, Raffinierungs-, Transport- und Verkaufskosten), Lizenzgebühren und spezielle Bergbauabgaben sowie Änderungen im Fertigwarenbestand abzüglich der Goldgutschriften. Die Cash-Kosten pro Unze basieren auf den produzierten Unzen Silber und werden durch Division der Cash-Kosten durch die Anzahl der produzierten Unzen Silber berechnet.

2024 2023

Ausgedrückt in Tausenden von US Dollar

Direkte Produktionskosten (Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen ohne $76,060 $61,513

Abschreibungen)

Verhüttungs- und Raffinierungskosten 8,567 13,199

Verwaltungskosten 6,094 4,803

Verkaufskosten 322 299

Direkte Betriebskosten $91,043 $79,814

Lizenzgebühren 2,247 1,788

Direkte Kosten $93,290 $81,601

Verkauf von Nebenerzeugnissen (69,043) (58,897)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukt $24,248 $22,704

2024 2023

Durchsatz in Tonnen 686,503 661,535

Nutzbare Silberunzen 1,927,005 1,736,417

Cash-Kosten pro Silberunze $12.58 $13.08

Direkte Betriebskosten pro Tonne $132.62 $120.65

All-in sustaining costs (AISC)

Dieses Maß soll den Lesern bei der Bewertung der Gesamtkosten der Silberproduktion aus dem Betrieb helfen. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung für AISC-Kennzahlen, entspricht die hier verwendete Definition der AISC der Definition des World Gold Council und wird als Standard des Silver Institute verwendet. Wie hierin verwendet, sind die AISC definiert als die Cash-Kosten (wie oben definiert), zuzüglich Kosten für die Rekultivierung, der Explorationskosten für den Minenstandort, der allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens und der nachhaltigen Kapitalausgaben. Die AISC pro Unze basieren auf den produzierten Unzen Silber und werden durch Division der AISC durch die Anzahl der produzierten Unzen Silber berechnet.

Ausgedrückt in Tausenden von US Dollar 2024 2023

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukt $24,248 $22,704

Rückgewinnung – Anreicherung 317 327

Explorationskosten für das Bergwerk 9,583 7,391

Investitionsausgaben – nachhaltig 9,779 7,776

All-in-Nachhaltige Kosten $43,927 $38,199

2024 2023

Durchsatz in Tonnen 686,503 661,535

Nutzbare Silberunzen 1,927,005 1,736,417

Produktion von Silberäquivalent (Unzen) 5,066,852 4,599,018

All-In-Sustaining-Kosten pro Unze $22.80 $22.00

