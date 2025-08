Endeavour Silver meldet erfolgreichen Hochlauf der Terronera-Mine mit durchschnittlich über 1.800 Tonnen pro Tag im Juli

Vancouver, Kanada – 5. August 2025 – Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR) – www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-double-production-and-half-the-costs/ – freut sich, stetige Fortschritte in seiner Mine Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco zu vermelden.

Im Juli wurden in Terronera insgesamt 57.080 Tonnen verarbeitet, was einem Durchschnitt von 1.841 Tonnen pro Tag (tpd) entspricht. Seit Abschluss der Inbetriebnahmephase ist der Durchsatz rasch gestiegen und liegt derzeit zwischen 1.900 und 2.000 tpd, da die Anpassungen zur Verbesserung der Ausbeuten in den Mahl- und Flotationskreisläufen noch andauern. Seit dem 16. Juli liegen die Silber- und Goldausbeuten bei durchschnittlich 71 % bzw. 67 %, wobei Material mit einem geringeren Gehalt verarbeitet wurde.

Die Verarbeitung von höhergradigem Material ist in Kürze geplant, während die Optimierungsbemühungen fortgesetzt werden. Die Einführung von höhergradigem Material dürfte zu einer direkten Verbesserung der Ausbeuten führen. Mit Erreichen höherer Ausbeuten wird der Schwerpunkt auf die Steigerung der Mahlleistung verlagert, um den geplanten Durchsatz von 2.000 tpd aufrechtzuerhalten.

Wir sind sehr zufrieden mit den guten Fortschritt der Inbetriebnahme, kommentierte Don Gray, Chief Operating Officer. Unser Team auf Terronera hat die Inbetriebnahme der Mühle und die Steigerung der Durchsatzleistung wirklich selbst in die Hand genommen und gleichzeitig die Herausforderungen bewältigt, die in frühen Startphasen auftreten. Durch unseren Fokus auf die Umsetzung unseres Plans zur Vorbereitung des Geschäftsbetriebs sind wir gut positioniert, um den erfolgreichen Betrieb des nächsten Kernvermögens von Endeavour sicherzustellen.

Mit jedem Fortschritt in der Anlaufphase der Mühle nähert sich Terronera weiter seinem angestrebten nachhaltigen Produktionsniveau und letztlich der kommerziellen Produktion.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das sich zu nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und Peru und der Erschließung der neuen Eckpfeiler-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden leisten, in denen es tätig ist. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, das dem Unternehmen dabei geholfen hat, sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierte Person

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Betriebsangelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Kontakt

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel.: (604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für das Terronera-Projekt, den Schwerpunkten des Unternehmens für das Terronera-Projekt, den prognostizierten Betriebsabläufen, Kosten und Ausgaben für das Terronera-Projekt, dem zukünftigen Wachstum und der Wertschöpfung des Unternehmens sowie dem Zeitplan und den Ergebnissen verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavor sowie seine Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung sowie Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); angemessene Versicherung oder Unmöglichkeit des Abschlusses einer Versicherung; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; fortgesetzte Einhaltung der Projektkreditfazilität; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des chilenischen Sol, des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Terronera-Mine bis 2025, die Fortführung des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse und andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zutreffend sind, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbrown@edrsilver.com

Wir sind ein mittelständisches Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko spezialisiert hat.

Pressekontakt:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

email : mbrown@edrsilver.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inturai StealthWave gewinnt vermehrt Bedeutung im militärischen Sektor – Skalierung im Einzelhandel und Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf.