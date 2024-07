Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt bei Terronera im 2. Quartal 2024 bereit; Bauarbeiten an der Oberfläche zu 77 % abgeschlossen

Vancouver, Kanada – 24. Juli 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich, ein Update zum Baufortschritt im zweiten Quartal 2024 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereitzustellen. Eine Fotogalerie ist dieser Pressemitteilung beigefügt und kann hier oder auf der Website des Unternehmens unter Terronera Project Progress Photos eingesehen werden. Alle Dollar- ($)-Angaben in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar.

Das Projekt Terronera machte auch im zweiten Quartal erhebliche Fortschritte, nachdem die Beton- und Stahlbauarbeiten auf der oberen Anlagenplattform für Bereiche wie Zerkleinerung, Groberzlager, Vermahlung, Flotation und Eindickung kurz vor dem Abschluss stehen. Das Projekt bleibt auf Kurs für die Inbetriebnahme im 4. Quartal 2024, da die wichtigsten mechanischen Installationen weiterhin planmäßig verlaufen.

Die Bauarbeiten sind zu mehr als die Hälfte abgeschlossen und die Aktivitäten auf der Baustelle erreichen langsam ihren Höhepunkt, sagte Don Gray, Chief Operating Officer. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten auf der oberen Anlagenplattform, die im dritten Quartal 2024 zur Trockeninbetriebnahme bereit sein sollte. Wir konzentrieren unsere Ressourcen auf die untere Anlagenplattform, um die Erdarbeiten abzuschließen und Anfang des dritten Quartals mit den Betonarbeiten zu beginnen. Die Erschließung der Untertagemine schreitet weiterhin erwartungsgemäß voran, da wir im zweiten Quartal Zugang zum Erz hatten. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Terronera-Team und seinen Fortschritten. Jetzt, da der Abschluss des Projekts in Sicht ist, konzentrieren wir uns auf die Umsetzung unseres Business-Readiness-Plans und bereiten uns auf den Betrieb von Endeavours nächstem Kernprojekt vor.

Bau- und Erschließungshighlights im zweiten Quartal 2024

Mit Stand vom 30. Juni 2024 umfassten die Arbeiten und Aktivitäten vor Ort:

– Sicherheit – Die oberste Priorität am Arbeitsplatz ist die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer, wobei wir uns verpflichtet haben, die notwendigen Werkzeuge, Schulungen und Ressourcen bereitzustellen, um Risiken zu erkennen und wirksame Kontrollen durchzuführen. Kürzlich wurde die Bereitschaft der Rettungsmannschaften unter Tage um 40 % erhöht, und es wurden zwei autonome Minenzufluchtsstationen eingerichtet.

– Fortschritte – Der Gesamtfortschritt des Projekts (Minenerschließung und Bau über Tage) hat 64,5 % erreicht, wobei bisher mehr als 204 Millionen $(1) des Projektbudgets ausgegeben wurden. Die Projektverpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 260 Millionen $(1,2), was 96 % des Kapitalbudgets von 271 Millionen $ entspricht.

– Technische Planung – Die Arbeiten sind zur Bauunterstützung übergegangen. Im Laufe des Quartals wurde ein detaillierter Entwurf für die Bergelagerungsanlage (Tailing Storage Facility/TSF), die Abraumhalde Portal 2 und den Aushub der unteren Anlagenplattform fertiggestellt.

– Minenerschließung – Im Laufe des Quartals wurden unter Tage Erschließungsarbeiten über eine Strecke von über 1.270 Meter abgeschlossen, womit die Gesamtlänge fast 4.500 Meter beträgt.

– Baustelle obere Anlagenplattform – Die Arbeiten an der übertägigen Aufbereitungsanlage und der Infrastruktur sind zu 88 % abgeschlossen und verlaufen nach Plan. Die Betonarbeiten und der Stahlbau sind zu 100 % fertiggestellt.

o Grobbrecher – Die strukturellen und mechanischen Bauarbeiten für die Stahlkonstruktion des Förderbandes und des Plattenbandförderers wurden abgeschlossen und der Plattenbandförderer wurde in Position gebracht. Die Förderanlagen wurden mit Transportgurten ausgestattet und die Gurte vulkanisiert. Die Verkabelung und die Arbeiten an den Endverbindungen sind im Gange.

o Groberzhalde und Sanierungsstollen (COS) – SAG-Förderer und Gurt wurden installiert. Verrohrungsarbeiten, Arbeiten an der Elektrik und die Instrumentierung sind im Gange.

o Vermahlung – SAG- und Kugelmühle sind installiert. Verrohrungsarbeiten, mechanische Arbeiten, Arbeiten an der Elektrik und Instrumentierung sind im Gange.

o Flotation – Verrohrungsarbeiten, mechanische Arbeiten, Arbeiten an der Elektrik und Instrumentierung sind im Gange. Die Flotationsausrüstung, einschließlich Gebläse, Instrumente und Ventile, wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals beschafft werden.

o Eindicker für Aufbereitungsrückstände – Der Eindicker für Aufbereitungsrückstände ist fertiggestellt und abgenommen. Einige Stahlmodifikationen, wie z. B. Verrohrungsarbeiten, mechanische Arbeiten, Arbeiten an der Elektrik und Instrumentierung, sind im Gange. Die Überwachung der Beschaffung einiger Geräte (Tanks), Instrumente und Ventile ist im Gange.

– Untere Anlagenplattform und Bergelagerungsanlage (Tailing Storage Facility/TSF) – Die Aushubarbeiten für den TSF-Böschungsgraben sind zu über 95 % abgeschlossen, und der Bereich der unteren Anlagenplattform ist zu fast 50 % fertiggestellt. Der Beginn der Betonarbeiten an der unteren Anlagenplattform ist für Anfang des dritten Quartals geplant.

– Beschaffung – Die Beschaffungsaufträge für Massengüter wurden freigegeben und die Lieferzeiten sind auf den aktuellen Zeitplan abgestimmt. Das Beschaffungsteam hat sich auf kritische Einkäufe konzentriert, wie z. B. elektrische Komponenten und Übergabeschurren, sowie auf die Verkürzung der Lieferzeiten für Massengüter, um die Flexibilität des Zeitplans zu erhöhen.

– Personal vor Ort – Zum Ende des zweiten Quartals stieg die Belegschaft auf über 190 Endeavour-Mitarbeiter und über 700 Auftragnehmer.

– Kommunale Beziehungen – Die Unterstützung der lokalen Gemeinden ist weiterhin ein wichtiges Anliegen. Es wurde ein Schulungsprogramm für den Anlagenbetrieb für Mitglieder der örtlichen Gemeinde eingerichtet. Das Unternehmen bereitet außerdem einen umfassenden Schulungs- und Unterstützungsplan für Gruppen und Einzelpersonen vor, die Unternehmen gründen wollen, die lokale Waren und Dienstleistungen anbieten können.

– Umwelt – Die Initiativen zur Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung werden fortgesetzt und Anfang des dritten Quartals (Juli 2024) vorgelegt, mit einer 3-monatigen Verzögerung im Vergleich zu dem Zeitplan, der in den Equator-Principles-Anforderungen für die Finanzierung von Projektkrediten vorgesehen ist.

Nächste Schritte und Planung

Das Projekt Terronera bleibt auf Kurs für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.

Im dritten Quartal 2024 werden sich die Bauarbeiten an der Oberfläche weiterhin auf die mechanischen Installationen, Verrohrungsarbeiten und die elektrischen Installationen konzentrieren. Der Aushub der unteren Anlagenplattform wird voraussichtlich bis spätestens Mitte des 3. Quartals 2024 abgeschlossen sein. Die Betonarbeiten für die Bereiche Bergelagerung und Konzentratfiltration werden voraussichtlich Anfang des dritten Quartals 2024 beginnen, gefolgt von den Bereichen LNG und Stromerzeugung. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Inbetriebnahme mit temporärer Stromversorgung erfolgt und dass die Bereiche LNG und Stromerzeugung erst nach der Inbetriebnahme betriebsbereit sein werden. Die temporäre Stromversorgung wurde geplant und wird voraussichtlich im vierten Quartal zur Verfügung stehen. Die strukturellen, mechanischen und elektrischen Installationsarbeiten der Konzentrat- und Bergefiltration werden beginnen, sobald die Betonarbeiten abgeschlossen sind.

Die Minenerschließungsarbeiten in den Schrägschächten Portal 1, 2 und 4 werden fortgesetzt, wobei im dritten Quartal 2024 eine Langlochteststrosse erschlossen wird. Die erste Langlochproduktion ist für Anfang des vierten Quartals geplant, gefolgt von Firstenbau mit Versatz; das Erz wird für das Hochfahren der Aufbereitungsanlage auf Halde gelegt. Bei La Luz werden die Entwicklungsaktivitäten voraussichtlich im dritten Quartal beginnen, wobei der Bau des Portals und der Vortrieb der Rampe zum Erzzugang im vierten Quartal erwartet wird.

Der kritische Punkt ist nach wie vor die TSF und der Bau der unteren Anlagenplattform sowie die Weiterentwicklung der Untertagemine.

Besuchen Sie www.terronera.com, unsere eigens erstellte Projekt-Webseite, um sich über die laufenden Entwicklungen bei Terronera zu informieren. Informieren Sie sich über Updates, erfahren Sie mehr über unser Engagement für den Umweltschutz und entdecken Sie die positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation:

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel.: (604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Fußnoten:

1. Die Finanzzahlen basieren auf einer vorläufigen Schätzung. Die endgültigen, ungeprüften Zahlen werden mit dem Abschluss für das 2. Quartal 2024 am 1. August 2024 veröffentlicht.

2. Die Projektverpflichtungen umfassen die Gesamtausgaben für das Projekt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Erschließung und Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich Kapitalkostenschätzungen, des voraussichtlichen Zeitplans für den Bau des Projekts, der prognostizierten Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben von Terronera sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass Endeavours tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität für das Projekt; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine Terronera ab 2024, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

