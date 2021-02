Endlich schmerzfrei

Warum die ganzheitliche Heilmethode Holisticsana Patienten und Mediziner fasziniert.

Endlich die lästigen Rücken- oder Kopfschmerzen loswerden – und zwar ohne Medikamente und ohne Operationen. Klingt gut, aber auch ein wenig unrealistisch. Zumindest für die meisten Menschen, die sich aufgrund eines unnatürlichen Lebensstils mit diesen Volkskrankheiten herumplagen. Doch genau das verspricht Holisticsana, eine ganzheitliche Heilmethode, deren Fokus auf der Schmerzursache statt auf den Symptomen liegt.

Schmerzen als Volksleiden

Zwar dreht sich zurzeit auf dem Gesundheitssektor zumindest gefühlt alles um die anhaltende Corona-Pandemie, doch das Volksleiden Nummer eins sind weiterhin Rückenschmerzen. Auch Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Verspannungen und Allergien bereiten vielen Deutschen nahezu täglich Probleme in ihrem Alltag. Dass heute selbst sehr junge Menschen an fortdauernden Schmerzzuständen leiden, hängt sicherlich auch mit dem Lebenswandel der letzten Jahrzehnte zusammen: häufiges Sitzen am Schreibtisch, wenig Bewegung, kaum Zeit für eine gesunde Ernährung.

Auch Claudio Trento machte schon früh in seinem Leben die Erfahrung, was es bedeutet, dauerhaft von Schmerzen geplagt zu sein und dass die Schulmedizin dabei mit ihrem Latein am Ende ist. Doch der an sich so fitte Mann gab sich nicht mit Schmerzmitteln, die zudem oft nicht halfen, zufrieden. Statt weiter an den Symptomen herumzudoktern, fing Claudio Trento an, die Ursachen seiner Leiden zu ergründen.

Claudio Trento verhilft Menschen zu einem schnerzfreien Leben

Der aus Baden-Württemberg stammende Trento bildete sich immer weiter fort, hörte weniger auf die Wissenschaft als auf seinen Körper und rief so seine eigene Holisticsana-Methode ins Leben. Das Ziel von Holisticsana liegt in der Schmerzlinderung der bekannten Volkskrankheiten, zu denen auch Allergien zählen. Dies funktioniert, indem Claudio Trento gemeinsam mit seinen Patienten die Ursachen der Schmerzen oder Allergien herausfindet und an diesen arbeitet.

Dabei hat der heutige Gesundheits-Coach seine Holisticsana-Methode in über 16 Jahren immer weiter perfektioniert: Sie orientiert sich am Ursprung der Schmerzen, stellt also keine Symptombehandlung dar. Stets war die Evolution das Vorbild der heute so erfolgreichen Bewegungstherapie, dank der Claudio Trento täglich vielen Menschen ein schmerzfreies Leben zurückgibt. Nahezu alle seine Patienten berichten von einem deutlichen Rückgang der Schmerzen bis hin zu völliger Schmerzfreiheit.

Seminare für ein schmerzfreies Leben

Die Seminare von Claudio Trento sind sehr beliebt

Heute therapiert der Bewegungs-Trainer nicht nur äußerst erfolgreich Menschen mit Schmerzen und Allergien, sondern gilt auch unter Medizinern als wahre Koryphäe seines Faches. Bereits über 10.000 Experten für den menschlichen Bewegungsapparat ließen sich von Claudio Trento fortbilden und berichten begeistert über dessen natürliche, umfassende Holisticsana-Methode.

Wer sich für ganzheitliche Gesundheit interessiert und die umfassende Thematik der Holisticsana-Methode näher kennenlernen möchte, sollte jedoch schnell sein: Die Seminare und Vorträge von Claudio Trento sind heiß begehrt und immer sehr schnell ausgebucht.

