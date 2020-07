Endlich wieder gut schlafen – sagen Sie Schlafproblemen adieu!

Wer gut schläft, tut einfach nichts.

Viele Menschen in Deutschland quälen sich mit Schlafproblemen. Und für Betroffene ist der Leidensdruck oft enorm. Denn neben Müdigkeit und verringerter Leistungsfähigkeit im Alltag kann schlechter Schlaf auf Dauer sogar krank machen. Nicht wenige greifen deshalb zu Medikamenten, um Linderung zu erfahren. Doch es geht auch anders! Wie, das erklärt Josua Kohberg in seinem Buch „Endlich wieder gut schlafen – das bewährte Schlafprogramm ganz ohne Medikamente“.

Der Coburger Neurowissenschaftler Josua Kohberg hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Thema Schlafen beschäftigt und ein Schlaf-Mental-Training entwickelt, das bereits nach wenigen Wochen wieder zu einem besseren Nachtschlaf verhilft. Die Wirkung wurde in einer wissenschaftlichen Studie nachgewiesen. Nun hat er ein Buch übers Schlafen geschrieben. Darin erklärt er, wie aus neurowissenschaftlicher Sicht Schlafprobleme bestehen und wie sein Schlafprogramm wirkt. Auch bei einem Online-Seminar können Interessierte mehr über Ursachen und Folgen von Schlafstörungen sowie das neue Programm erfahren.

Gesunder Schlaf ist laut Kohberg die Fähigkeit, Spannung und Entspannung dynamisch zu leben – und das auf körperlicher sowie geistiger Ebene. Das heißt ganz konkret: am Tag volle Leistung zu bringen und am Abend körperlich zu entspannen und auch geistig abzuschalten – vor allem von dem Gedankenkreisen, das viele Menschen wertvollen Schlaf kostet.

Um auf geistiger Ebene diesen Wechsel bzw. diese Regulation wieder zu lernen, stellt Kohberg den Lesern seines Buches sieben praktisch umsetzbare Schritte vor. Diese beginnen beim Akzeptieren der Schlafprobleme und reichen über dem Aufbau eines neuen Schlafmusters bis hin zum Definieren von neuen Zielen und Lebensträumen. Denn wer weiß, wofür er am nächsten Tag aufsteht und sich darauf freut, findet ganz automatisch in einen geruhsamen Schlaf.

Mentaltraining und modernste Technik kommen zum Einsatz

Wer das Schlafprogramm in der Praxis testet, erhält diese Schritte als Mental-Training und wird zusätzlich durch Kohberg ganz persönlich begleitet und gecoacht. Zudem erhalten die Nutzer des Programmes den neoos®. Dabei handelt es sich um ein kleines Hightechgerät, welches Audioinhalte mittels Ultraschallwellen ans Innenohr überträgt. Der Anwender nimmt diese Inhalte und Töne nur passiv wahr, so dass das Gerät ganz bequem im Alltag getragen werden kann. Das Ergebnis – eine unmittelbar spürbare Entspannung. Ganz einfach nebenbei und ohne jeden bewussten Aufwand. Und genau diese Entspannung verbessert die Schlafqualität in kurzer Zeit!

Wirkung wissenschaftlich getestet

„Für viele klingt das unglaublich“, sagt Kohberg und genau deshalb haben wir die Wirkung des neoos® auf den Schlaf wissenschaftlich testen lassen. Dabei nutzten 120 Probanden über den neoos® mehrere Stunden täglich das sieben Schritte Mental Training und harmonisierende Frequenzen. Begleitet wurde die Studie, die über zwei Jahre andauerte, von der Universität Mainz.

Das Ergebnis ist so eindeutig wie einzigartig, denn 95 Prozent der Teilnehmer verzeichneten nach nur 8 Wochen Anwendung massive Verbesserung. Im Durchschnitt ermittelte die Studie eine Verringerung der Schlafstörungen um 62 Prozent. In der gleichen Zeit reduzierte sich das chronische Stressempfinden um 31 Prozent. Als Neurowissenschaftler wundert sich Kohberg natürlich nicht über den Erfolg: „EEG-Messungen zeigen, dass der neoos® den Theta- und Alphabereich im Gehirn stimuliert und damit ein Areal im Gehirn anspricht, das auch für Entspannung zuständig ist.“

„Wer körperlich und geistig entspannt ist, kann loslassen vom Stress des Alltags, er findet Ruhe, gestattet sich selbst, nichts zu tun“, erklärt Kohberg. So kann die Nacht für die körperliche und geistige Regeneration genutzt werden. Und am Tag hat man ausreichend Kraft und Energie für alle Aufgaben, die anstehen.

Mit diesem neuartigen System ist es also tatsächlich möglich, die eigenen Schlafmuster so zu regulieren, dass Schlafprobleme beseitigt und gesunder Schlaf ganz einfach nebenbei trainiert wird. Und das alles frei Nebenwirkungen, ohne Medikamente oder fragwürdige Rituale. Bereits nach 8 Wochen schlafen 95 Prozent der Anwender deutlich besser und nach nur 6 Monaten ist die Schlafarchitektur in der Regel wieder die eines gesunden Schläfers. Eine massive Erhöhung der Lebensqualität für viele Menschen – und für die Gesundheit einer ganzen Gesellschaft.

Über Josua Kohberg

Persönliches Webinar mit Josua Kohberg

Sie wollen mehr über das Schlafprogramm von Josua Kohberg wissen?

In Vorträgen und Seminaren informiert Josua Kohberg regelmäßig über sein neues Schlafprogramm. Da aktuell leider keine Veranstaltungen mit größerem Publikum möglich sind, bietet Josua Kohberg mehrere Online-Events pro Woche.

Sie können ganz einfach von zu Hause aus teilnehmen. Klicken Sie auf www.gutschlafen.info/online-event und wählen Sie Ihren Wunschtermin aus.

Auch das Buch von Josua Kohberg „Endlich wieder gut schlafen“ ist als E-Book auf Amazon und als gedrucktes Buch unter www.gutschlafen.info/buch verfügbar.

