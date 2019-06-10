  • energenta AG plant Übernahme der MBA Polymers AG gegen Ausgabe neuer Aktien

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Münster (IRW-Press/28.10.2025) – Münster, den 28. Oktober 2025 Der Vorstand der energenta AG („Gesellschaft“) hat heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 8. Dezember 2025 stattfinden wird, die Übernahme der MBA Polymers AG, München, vorzuschlagen. Die Übernahme soll durch Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung sämtlicher Aktien der MBA Polymers AG erfolgen.

    Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8,5 Mio. durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien sollen ausschließlich an die bisherigen Aktionäre der MBA Polymers AG ausgegeben werden.

    Mit der geplanten Transaktion verfolgt die energenta AG das Ziel, ihre Marktposition im Bereich Kunststoffrecycling strategisch auszubauen und das operative Geschäft durch die Integration der MBA Polymers AG deutlich zu erweitern.

    Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung, der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie der weiteren zur Umsetzung erforderlichen Vertragsabschlüsse.

    (Ende)

    Aussender: energenta AG
    Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Klaus Niemeyer
    Tel.: +49 251 5085 3949
    E-Mail: info@energenta.ag
    Website: www.energenta.ag

    ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in München

