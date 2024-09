Energie und Elektromobilität ist ein großes Thema – auch die nötigen Rohstoffe

Die Welt wird immer grüner. Hierzulande betrug im August 2024 der Anteil der erneuerbaren Energien ungefähr 66 Prozent.

Ohne Energie läuft nichts, doch es gibt ständig Innovationen. So wird in Barcelona beim Bremsvorgang der U-Bahn die notwendige Energie zurückgewonnen. Ergänzt mit PV-Anlagen und mit der Integration in das städtische Netzwerk von Ladestationen, kann so Energie sinnvoll erzeugt und genutzt werden. Mithilfe einer App können die E-Auto-Fahrer ihr Fahrzeug aufladen. Die Nutzung überschüssiger Energie im U-Bahn-Bereich ist nur ein Beispiel, wie nachhaltige und saubere Mobilität gelingen kann. Die Zahl der Photovoltaikanlagen ist in Deutschland schneller gewachsen als prognostiziert. Bis 2035 könnte es also möglich sein, effizienten und treibhausgasneutralen Strom hierzulande zu produzieren.

In der Industrie wird auch eine klimaneutrale Produktion angestrebt. Auch die Wasserkraft trägt kräftig zur Stromerzeugung bei. Aber nicht nur der Ausbau von Windenergie und Photovoltaik, sondern auch die notwendigen Infrastrukturen müssen gefördert werden. Dazu gehört der Ausbau der Stromnetze und die Entwicklung effektiver Speicher. Die Stromgewinnung aus Wind und Sonne ist nun mal nicht konstant möglich, das macht die Speicherung so wichtig. Damit sind Batterierohstoffe die Grundlage, ohne die es nicht geht. Dass Lithium ein Schlüsselmetall ist, ist bekannt und auf absehbare Zeit kann dieses Metall nicht ersetzt werden. Kobalt, oft unter schwierigen Bedingungen im Kongo abgebaut, ist eine bedeutende Zutat bei der grünen Zukunft. Beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist noch viel zu tun, es laufen Pilotprojekte.

